Vista Global将通过包括XO机队在内的整个全球基础设施提供支持；

这项计划将为各国政府和医疗机构提供对115架飞机和免费的空航段航班的使用。

纽约, March 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由Thomas Flohr创立的私人航空集团Vista Global宣布，其将会把VistaJet免费空航段航班服务扩展到在这段不确定时期存在紧急旅行要求的人员。

通过VistaJet和现在的私人航空的全球数字市场XO，Vista global将在新冠肺炎大流行期间为政府和医疗机构提供对超过115架飞机的使用。结合VistaJet和XO的努力，并利用其全球网络、基础设施和技术，该集团将帮助各国政府撤回滞留在国外的公民，并通过提供免费的空航段航班，协助向最需要他们的国家运送医疗专业人员和医疗用品。

此外，为了帮助官员保持他们的反应计划尽可能迅速，Vista Global还将协助必要许可和文书的复杂后勤工作。

Vista Global的创始人兼董事长Thomas Flohr表示：

“在VistaJet宣布这一消息后的48小时内，我们收到了政府和医疗机构非常积极的回应，因此决定将这一免费服务扩大到我们集团在全世界拥有115架飞机的机队。我们知道，人们需要帮助，特别是在不稳定时期，现在将免费服务扩大到XO机队后，我们能够利用我们的整个全球网络、基础设施、专业知识和技术，帮助更多需要帮助的社区。”

需要帮助的政府和医疗机构应通过VistaJet的 专门网页 与集团联系，以传送所有请求，确保优先次序，解决最重要问题，并管理相关的安全筛查。

请联系

Vista Global： press@vistaglobal.com

关于Vista Global Holding

Vista Global Holding是全球第一家私人航空生态系统。作为一家总部位于迪拜国际金融中心 (DIFC) 的全球性集团，Vista Global整合了一系列提供轻资产解决方案的独特公司，覆盖公务航空的所有关键领域：全球航班保障和按需预订航班覆盖；飞机租赁和融资；以及尖端航空技术。该集团的使命是引领变革，在全球任何时间、任何地点为客户提供最先进的飞行服务和最优的价值。Vista Global对行业各方面的认识和理解非常深厚。通过其VistaJet和XO品牌服务，它可以为任何公务航空客户提供最佳的端到端产品和技术。

VistaJet和XO可自行决定提供免费的空航段和其他优惠，并受条款和条件的约束。Vista Global Holding Limited (“Vista Global”) 并不拥有或运营任何飞机。所有航班均由FAA授权/DOT注册的/EASA或美国认证的Vista Global集团直航运营商和/或合作运营商执行。Vista Global持有XOJET Aviation LLC的非控股少数股权。