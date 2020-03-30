Vista Global 將透過其整個全球基礎設施擴展支援，現在更包括 XO 機組；

集團將提供 115 架飛機以及免費包機，供政府及醫療組織使用。

紐約, March 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vista Global 這間由 Thomas Flohr 創辦的私人航空集團宣佈在這段非常時期，旗下 VistaJet 將擴展免費點對點包機航班提供予有緊急渡航需要的人士。

Vista Global 將透過 VistaJet 以及現新增的 XO (私人航空的全球數碼市場)，為政府及醫療組織在新型冠狀病毒大流行期間提供超過 115 架飛機的使用權。集團結合 VistaJet 及 XO，並利用其全球網絡、基礎設施及科技，藉著提供免費點對點包機航班，協助政府接返滯留在外的國民，並幫助接載專業醫護人員以及運送醫療物資至需要援助的國家。

此外，為協助政府官員於最短時間內實施應對計劃，Vista Global 亦會協助辦理所需許可證及文件等複雜程序。

Vista Global 的創辦人及主席 Thomas Flohr 表示︰

「自 VistaJet 宣佈後 48 小時以來，我們已經收到政府及醫療組織的熱切回應。因此，我們決定擴展這項服務至我們旗下的全球機組共 115 架飛機。」 我們明白大家的需要，尤其是在這段非常時期。現在我們擴展服務至 XO 的機組，以便利用我們整個全球網絡、基礎設施、專長以及科技，協助更多有需要的社群。」

有需要的政府及醫療組織可透過 VistaJet 的 網頁 聯絡集團，以便集合所有需求，以確認優先次序，並先解決最危急的情況及管理相關的安全檢查。

聯絡 Vista Global：

press@vistaglobal.com

Vista Global Holding

是世界上第一個私人航空生態系統。Vista Global 是一家總部位於迪拜 DIFC 的全球集團，集成了一系列獨特的公司，提供資產輕型服務，涵蓋商務航空的所有關鍵方面：保障和按需要提供覆蓋全球的航班服務；飛機租賃和融資。該集團的使命是引領變革，為客戶提供最先進的飛行服務，並在世界任何地方隨時隨地提供最優惠的價格。Vista Global 對行業各方面的了解和理解通過其 VistaJet 和 XO 品牌服務為任何商務航空客戶提供最佳的端到端產品和技術。

免費點對點包機航班以及其他服務的提供均由 VistaJet 及 XO 全權自行決定，並受有關條款及細則約束。Vista Global Holding Limited (「Vista Global」) 並無擁有或營運任何飛機。所有航班均由聯邦航空管理局許可／美國運輸部註冊的歐洲航空安全局或美國認證的 Vista Global 集團直屬航空公司以及／或合作夥伴營運商營運。Vista Global 持有 XOJET Aviation LLC 的非控股少數股權。