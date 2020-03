Faits saillants opérationnels



Les recettes nettes ont augmenté de 17% par rapport au trimestre précédent, passant de 14,5 M$ à 17,0 M$

Hausse de 57% de grammes et d’équivalents-grammes de produits à usage adulte vendus par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 6 579 kg

Hausse des niveaux de production, passant de 16 107 kg au trimestre précédent à 22 305 kg.

Distribution élargie d'Original Stash sur les marchés de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta

Obtention de la licence de la phase 1 pour l'installation de Belleville

Obtention d'une licence pour la vente de topiques, d'extraits, de comestibles et de boissons à base de cannabis pour l'établissement de Gatineau, et d'une licence de recherche pour la Société.

Clôture d'un placement privé de 70 M$ en débentures convertibles non garanties à 8 %, y compris plus de 10 % de participation de membres clés de la direction et du conseil d’administration

Clôture de deux offres directes enregistrées pour un montant total de 45 M$.

OTTAWA, 30 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2020, clos le 31 janvier 2020. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« Nous avons continué à nous concentrer sur l'amélioration de nos opérations et l'expansion de la distribution au Canada. Notre stratégie avec Original Stash a démontré que nous pouvons concurrencer directement le marché noir », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et co-fondateur de HEXO Corp. « L'industrie continue de voir les défis à venir, et suite à un examen stratégique des actifs principaux et secondaires de la société, nous pensons avoir positionné HEXO pour relever ces défis de front ».

Faits saillants opérationnels et financiers

Période de trous mois close le Période de six mois close le Aperçu de l’état des résultats (en millions) 31 janvier 2020 31 janvier 2019 31 janvier 2020 31 janvier 2019 $ $ $ $ Produits bruts tires des ventes de cannabis 23,8 16,2 43,1 22,8 Taxes d’accise (6,9 ) (2,8 ) (11,7 ) (3,8 ) Produits nets tires de la vente de marchandises 17,0 13,4 31,4 19,0 Produits complémentaires 0,1 0,1 0,1 0,1 Marge brute avant ajustements de la juste valeur 5,7 6,9 10,2 9,8 Marge brute (7,9 ) 11,6 (29,0 ) 18,8 Charges d’exploitation (281,5 ) (18,5 ) (321,0 ) (40,5 ) Résultat d’exploitation (289,4 ) (6,9 ) (350,0 ) (21,7 ) Autres produits (charges et pertes) (8,8 ) 2,6 (14,3 ) 4,6 Résultat net avant recouvrements d'impôts (298,2 ) (4,3 ) (364,3 ) (17,1 ) Recouvrements d'impôts – – 6,0 – Total du résultat net (298,2 ) (4,3 ) (358,3 ) (17,1 )

Faits marquants du deuxième trimestre 2020

Les recettes brutes ont augmenté de 23%, passant de 19,3 M$ au T1 2020 à 23,8 M$. Les recettes nettes ont augmenté de 17%, passant de 14.5 M$ au T1 2020 à 17 M$.

Les recettes dégagées par les produits de cannabis à usage adulte expédiés ont augmenté de 21 % au T2, passant de 20,2 M$ au premier trimestre à 24,4 M$. Les revenus nets de ventes de produits pour adultes ont augmenté de 20 %, s’établissant à 16,3 M$ au T2 contre 13,6 M$ au T1. Le principal moteur de l'augmentation des ventes au cours du trimestre a été le lancement d'Original Stash en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta au cours du trimestre, et l'augmentation du volume vendu au Québec. Le volume des ventes de produits destinés aux adultes au T2 2020 a augmenté de 57 %, pour atteindre 6 579 kg contre 4 196 kg vendus au T1 2020.

Le revenu brut par gramme dégagé par les produits pour adultes a diminué de 4,35 $ au T1 2020 à 3,49 $ au T2 2020, compte tenu de l'impact de l'augmentation de la part du portefeuille d'Original Stash, la marque à prix abordable de la Société. Le revenu net par gramme équivalent pour les adultes a baissé de 3,24 $ au T1 à 2,47 $ au T2 2020.

T2 2020 T1 2020 T4 2019 T3 2019 T2 2019 Revenus tirés des produits expédiés (en millions) $ 24,4 $ 20,2 $ 22,8 $ 14,6 $ 14,8 Moins : concessions de prix (0,2) (1,2) (2,8) - – Moins : provision pour retours sur ventes (1,2) (0,7) (1,0) - – Revenus tirés des ventes de cannabis destiné aux adultes 23,0 18,3 19,0 14,6 14,8 Taxes d’accise (6,7) (4,7) (4,9) (2,7) (2,6) Produits bruts tirés des ventes de cannabis destiné aux adultes $ 16,3 $ 13,6 $ 14,1 $ 11,9 $ 12,2

La marge brute avant les rajustements de juste valeur pour le T2 2020 s'est établie à 5,7 M$, soit 33 % du revenu net tiré de la vente de marchandises, contre 4,6 M$ et 31 % au trimestre précédent.

La Société a subi une réduction de valeur sur stocks de 16,1 M$ au T2 2020, contre 23 M$ au T1 2020. Réalisée sur les stocks de la Société, la réduction de valeur est constituée des éléments suivants :

Réduction de valeur des excédents de résidus de cannabis (les résidus sont principalement utilisées à des fins d'extraction) et de produits moulus d’un montant de 3,1 M$, en raison d'un excédent de stock par rapport à la demande à court terme de la Société pour la production de distillat de cannabis ; et

Réduction de valeur de l'achat de produit concentré en vrac de 11,8 M$ en partie à cause d'une offre excédentaire sur le marché des produits en vrac, dont la valeur a baissé par rapport au prix contractuel. Le produit en vrac a été acquis dans le cadre d’un accord de fourniture, lequel fait actuellement l'objet d'un litige et qui serait nul car il a été négocié de mauvaise foi à des prix bien supérieurs à ceux du marché.

Une réduction de valeur d’un montant de 1,2 M$ a été comptabilisée en raison de coûts irrécupérables liés à la reconfiguration des emballages.

Les frais d'exploitation ont augmenté pour atteindre 281,5 M$, contre 39,5 M$ au T1 2020. Les frais d'exploitation comprennent certaines dépenses que la direction estime être des dépenses non récurrentes ou hors trésorerie et liées à des changements importants dans les conditions du marché. Ces dépenses comprennent :

Coûts de restructuration - Au cours du trimestre, la Société a encouru des coûts de restructuration d'un montant de 0,3 M$ liés au rajustement des activités qui a eu lieu au T1 2020.

Dépréciation d'immobilisations corporelles et incorporelles - Après la fin du trimestre, à la suite de l’examen stratégique concernant sa capacité de culture, la Société a pris la décision de mettre en vente l'installation de Niagara. À la suite de cette décision de vendre, la Société a entrepris un test de dépréciation de l'installation, de ses immobilisations corporelles et des actifs incorporels acquis auprès de Newstrike Brands Ltd. Il a été déterminé par la Société qu'une perte de valeur de 138,3 M$ était nécessaire.

Dépréciation du fonds de commerce - Au 31 janvier 2020, la valeur comptable de l'actif net total de la Société dépassait largement sa capitalisation boursière. De plus, le déploiement plus lent que prévu des magasins de détail au Canada et les retards dans l'approbation par le gouvernement des produits dérivés du cannabis ont entraîné une restriction des canaux de distribution, ce qui a eu un effet négatif sur les ventes et la rentabilité globales du marché. En raison de ces facteurs, la direction a effectué un test de dépréciation de l'écart d'acquisition au 31 janvier 2020, basé sur des indicateurs. À la suite de cette évaluation, la Société a enregistré une perte de valeur de l'écart d'acquisition de 111,9 M$.

Réalisation d'un contrat déficitaire - La Société a enregistré une réalisation de 3,0 M$ à la suite d'un contrat déficitaire qui fait actuellement l'objet d'un litige.

Une fois normalisés pour ces dépenses non récurrentes ou hors trésorerie liées à des changements importants dans les conditions du marché, la Société déclare des frais d’exploitation normalisés de 28 M$, comparativement à 35,1 M$ au T1 2020. Une baisse de 21% en raison d'une diminution des dépenses de marketing et des effectifs, la Société continuant à réduire les niveaux antérieurs de ses dépenses afin de réorienter ses activités vers l’atteinte d’un BAIIA rajusté positif. Une fois normalisés pour les autres dépenses hors trésorerie, la Société déclare des frais d'exploitation normalisés de 16,1 M$, contre 23,9 M$ au T1 2020.

La perte d'exploitation du trimestre s'est établie à (289,4 M$), comparativement à (60,6 M$) durant la période précédente. Exclusion faite des charges de réduction de valeur et dépréciation hors trésorerie au T2, la perte nette ajustée était de (23,2 M$), comparativement à (34,0 M$) au T1.

BAIIA rajusté (en millions) T2 2020 T1 2020 T4 2019 T3 2019 T2 2019 $ $ $ $ $ Total du résultat net (298,2 ) (60,0 ) (44,7 ) (7,8 ) (4,3 ) Rajustements : Impôt sur le revenu (recouvrement) - (6,0 ) (18,2 ) - - Charges financières (revenus) nettes 3,3 (0,1 ) (1,3 ) (1,1 ) (1,3 ) Amortissement des immobilisations corporelles 2,0 1,3 0,6 0,1 0,5 Amortissement des immobilisations incorporelles 1,7 1,7 1,4 0,1 0,1 Pertes (profits) sur les investissements Réévaluation des pertes/(profits) des instruments financiers (2,7 ) (0,3 ) (0,5 ) 1,1 0,8 Quote-part de la perte résultant d'un investissement dans une coentreprise 1,6 1,7 1,3 1,1 0,5 Perte/(profit) non réalisé(e) sur les débentures convertibles 0,4 2,6 0,1 4,1 (2,5 ) Perte non réalisée sur les investissements 6,6 1,7 - 0,3 - Perte/(profit) réalisé(e) sur les investissements 0,2 - 0,2 - - Perte/(profit) de taux de conversion des devises étrangères (0,6 ) - 0,1 - - Rajustements à la juste valeur hors trésorerie : Juste valeur réalisée des stocks vendus 5,4 6,7 7,3 4,7 3,7 Profit non réalisé sur les variations de la juste valeur des actifs biologiques (7,9 ) (7,1 ) (5,3 ) (20,1 ) (8,4 ) Dépenses non récurrentes Coûts de restructuration 0,2 3,7 - - - Autres éléments hors trésorerie Rémunération sous forme d'actions 7,9 8,2 10,2 8,2 5,0 Radiation des stocks et des actifs biologiques et coûts de destruction - 0,7 - - - Radiation des stocks - 2,2 - - - Perte de valeur des stocks 16,1 23,0 19,3 - - Perte de valeur des actifs à titre du droit d’utilisation 0,5 0,7 Perte de valeur des immobilisations corporelles 31,6 - - - - Perte de valeur des immobilisations incorporelles 106,2 - - - - Perte de valeur sur le fonds de commerce 111,9 - - - - Réalisation d’un contrat déficitaire 3,0 - - - - Cessions des actifs à long terme 0,5 - - - - BAIIA rajusté (10,3 ) (19,4 ) (29,6 ) (9,2 ) (6,0 )

Au cours du T2 2020, les résultats calculés du BAIIA rajusté de la Société étaient de (10,3 M$), contre (19,4 M$). Cela représente une diminution de 47%.

Situation financière

Au 31 janvier 2020, la Société détenait des actifs de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme totalisant 81,4 M$.

La direction estime que le fonds de roulement au 31 janvier 2020 et les flux de trésorerie prévus nécessiteront une capitalisation supplémentaire afin de respecter les obligations, les engagements et les dépenses budgétées de la Société jusqu'au 31 janvier 2021. Veuillez consulter les états financiers pour plus de détails.

Mise à jour relative à la COVID-19

HEXO surveille et évalue attentivement l'évolution de la situation liée à COVID-19 et les répercussions potentielles sur ses activités, ses employés et ses clients. HEXO veille à protéger la santé et la sécurité de ses employés et à assurer que l’approvisionnement en cannabis à usage médical et adulte ne soit pas perturbé. Les installations de production et de fabrication restent ouvertes, et des mesures supplémentaires sont en place pour permettre à la Société de maintenir la capacité nécessaire pour le traitement des commandes. Ces mesures supplémentaires prévoient notamment : la restriction temporaire d’accès aux installations par les visiteurs ; la politique de télétravail et le soutien aux employés qui peuvent le faire ; l’exigence pour les employés qui ne se sentent pas bien ou qui ont voyagé de rester chez eux ; la tenue de toutes les réunions par le biais d'outils numériques ; le redéploiement des employés vers d'autres secteurs de l'entreprise pour soutenir les processus critiques ; un investissement important dans des mesures sanitaires supplémentaires ; une communication régulière avec les employés, avec des rappels et des instructions sur la pratique d'une bonne hygiène personnelle, y compris le lavage des mains ; et des mesures opérationnelles pour favoriser la distanciation sociale, telles que des horaires de pause décalées et des postes de travail espacés.

« Notre priorité est la sécurité et le bien-être de nos employés, et notre équipe d’intervention d’urgence se consacre à cette tâche », a ajouté M. St-Louis. « Nous sommes fiers de prendre des mesures décisives et appropriées pour protéger nos équipes, nos installations, et notre capacité à répondre aux besoins de nos clients et de nos clients médicaux. »

À l'heure actuelle, la Société demeure opérationnelle, car le secteur du cannabis a été inclus comme étant un service prioritaire en Ontario et au Québec.

Le rapport de gestion pour la période et les états financiers et notes afférentes sont disponibles sous le profil de la société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur son site web à l'adresse www.hexocorp.com .

À propos d’HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché canadien du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent notamment, entre autres risques et incertitudes, les déclarations de la Société concernant l’opinion de la direction que certaines charges d’exploitation sont des charges d’exploitation non récurrentes résultant de changements significatifs des conditions de marché, de même que celles relatives au recentrage de ces opérations en vue d’afficher un BAIIA positif.

Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et d’autres documents d’information continue que l’on peut trouver sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov . Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison.

