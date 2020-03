Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 30.3.2020 klo 14.00 (CEST)

Savosolarin yt-neuvottelut päätökseen; henkilöstöä lomautetaan koronatilanteen johdosta

Savosolar Oyj:n koronatilanteesta johtuvat yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Yt-menettelyn perusteella yhtiö lomauttaa 22 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti, maksimissaan 90 päivän ajaksi seuraavan kolmen kuukauden aikana. Tehdas jatkaa toimintaansa lyhennetyllä työviikolla tämänhetkisen suunnitelman mukaan huhtikuun ajan, koska yhtiöllä on edelleen tilauksia toteutettavana. Koronatilanteen muuttuessa kolmen kuukauden jaksolla olennaisesti tai mikäli yhtiö saa uusia tilauksia lomautusaikana, suunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan muuttaa. Töihin takaisinkutsu voi tapahtua kolmen (3) päivän varoitusajalla. Yhtiöllä on useita projekteja aktiivisessa tarjousvaiheessa, eivätkä edellä mainitut sopeuttamistoimenpiteet siten koske myyntihenkilöstöä.

Myös yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja leikkaavat palkkioitaan seuraavan kolmen kuukauden aikana. Yhteensä henkilöstöä koskevien järjestelyiden ja muiden menossa olevien säästötoimenpiteiden kautta yhtiö katsoo saavuttavansa noin 0,5 miljoonan euron säästöt seuraavan kolmen kuukauden aikana.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com





Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 30.3.2020 klo 14.00 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.



Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com .