March 30, 2020 08:30 ET

March 30, 2020 08:30 ET

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 30.3.2020 KLO 15.30

PunaMusta Media -konsernin koronavirustilanteen vuoksi 24.3.2020 käynnistämät henkilöstön mahdollisia lomautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Neuvottelujen jälkeen työnantaja on tehnyt päätöksen, että koko konsernin henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi vuoden 2020 loppuun mennessä työtehtävien kriittisyys, toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen huomioiden. Osa lomautuksista voidaan korvata muilla yhdessä henkilöstön kanssa haettavilla työaikaan liittyvillä ratkaisuilla.

Neuvottelujen piirissä oli noin 650 henkilöä.

Joensuussa 30. maaliskuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.