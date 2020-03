MONTRÉAL, 30 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l’un des plus importants fabricants de robinetterie industrielle au monde, vous offre une mise à jour sur l’impact de la pandémie mondiale de COVID-19 sur ses activités.



COVID-19 : mise à jour de Velan

« Nous continuons de suivre de près l’évolution rapide de la situation relative à la COVID-19 », souligne Yves Leduc, chef de la direction de Velan Inc., « et nous coordonnons la réaction à ces enjeux sur l’ensemble de nos sites. Nous suivons avec attention les consignes de sécurité des gouvernements et des autorités sanitaires à travers le monde, et avons appliqué des pratiques exemplaires dans chacune de nos installations. Je suis encouragé par l’étroite collaboration démontrée par tous nos employés qui font front commun à l’échelle du globe pour mettre en œuvre les nouvelles mesures de sécurité et répondre aux besoins de nos clients. »



Velan est un maillon important de la chaine d’approvisionnement dans plusieurs secteurs clés et indispensables dans certains territoires et a donc été, par conséquent, exemptée des récentes lignes directrices sur les arrêts de travail établies par le Canada et les États-Unis. Nous travaillons en étroite collaboration avec les clients qui comptent sur nous pour assurer la continuité et les moyens disponibles sur le plan des opérations, notamment les centrales nucléaires, les porte-avions de la Marine, les raffineries, ainsi que les usines pétrochimiques et les centrales électriques.

Notre équipe de direction coordonne et assure la mise en œuvre d’activités de sécurité et de mesures de précautions spéciales. Nos comités suivent quotidiennement la situation et font preuve d’agilité dans l’application des nouveaux processus et modes de travail. Ces mesures comprennent le télétravail (là où possible), le dépistage quotidien des individus qui viennent à l’usine, l’éloignement social dans le milieu de travail, les mesures de quarantaine strictes ou les processus de nettoyage accrus qui contribuent à conserver un environnement de travail sécuritaire.

« Dès le début de l’éclosion de la COVID-19, nous nous sommes mobilisés afin de contribuer de façon responsable à l’effort mondial pour freiner la pandémie, protéger la santé de nos employés et de leurs familles, et assurer la continuité des opérations dans des circonstances saines. Nous appuyons les gouvernements et les autorités sanitaires dans leurs efforts, ainsi que notre clientèle et leurs démarches visant à maintenir les services essentiels au cours de cette crise, » a souligné Yves Leduc. « Nous espérons que ces mesures seront respectées afin que notre travail et nos vies puissent reprendre leur cours normal. »

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan (www.velan.com) est l’un des plus importants fabricants de robinetterie industrielle au monde avec un chiffre d’affaires de 338 millions de dollars US au cours de son dernier exercice fiscal. L’entreprise a plus de 1800 employés et des installations de fabrication dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto sous le symbole VLN.

