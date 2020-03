SP Group A/S

March 30, 2020 10:43 ET

March 30, 2020 10:43 ET

Gadplast ApS, der er nærtstående til administrerende direktør Frank Gad (Frank Gad er direktør for Gadplast ApS, og Gadplast ApS er et datterselskab af Frank Gad ApS) har i dag købt 4.474 stk. aktier i SP Group A/S, fondskode DK0061027356, til kurs 158,81 svarende til DKK 710.498,04

og

Koncernøkonomichef Tilde Kejlhof har i dag købt 1.500 stk. aktier i SP Group A/S, fondskode DK0061027356, til kurs 159,00 svarende til DKK 238.500,00.



Der henvises i øvrigt til vedhæftede skemaer.



Vedhæftet fil