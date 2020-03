IGE+XAO

Société Anonyme au capital de 5 021 866,85 euros

16, Boulevard Déodat de Séverac

31 770 COLOMIERS

338 514 987 RCS Toulouse

Siret : 338 514 987 00076 – TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87

Assemblée Générale Annuelle Mixte du 17 avril 2020 à 10 heures

Toulouse, le 30 mars 2020

Dans le contexte sanitaire exceptionnel actuel marqué par l’Épidémie Coronavirus-Covid19, afin de respecter les mesures de précaution dictées par l’Etat français et pour garantir au mieux la continuité de ses activités, IGE+XAO SA informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Annuelle Mixte se tiendra le 17 avril 2020 à 10 heures par visioconférence, sans présence physique.

Les actionnaires seront convoqués dans les délais légaux. Les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif recevront exceptionnellement leur convocation par courrier électronique. Ils sont invités à communiquer à la Société leurs coordonnées via l’adresse électrique suivante solie@ige-xao.com.

La participation des actionnaires à l’Assemblée Générale Annuelle Mixte se fera uniquement par vote par correspondance. Les formulaires de vote dûment complétés et signés devront être envoyés par courrier électronique à l’adresse solie@ige-xao.com dans les délais impartis. Pour les actionnaires au nominatif, le formulaire de participation par correspondance à compléter est joint automatiquement à l’avis de convocation.

Pour les actionnaires au porteur n’ayant pas reçu de formulaire de participation, toute demande doit être adressée à leur établissement teneur de compte qui se chargera de transmettre à la Société le formulaire de participation accompagné d’une attestation de participation.

La Société devra avoir reçu par courrier électronique toute demande de formulaire de participation au plus tard le 10 avril 2020 à minuit, heure de Paris et tout formulaire de participation dûment rempli au plus tard le 14 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris.

Les codes d’accès à la visioconférence seront transmis par courrier électronique sur demande après réception des formulaires de vote par correspondance dûment complétés.

Ces conditions dérogatoires seront détaillées dans l’avis de convocation (J-15) publié au Balo le 1er avril 2020.

À propos du Groupe IGE+XAO

Depuis plus de 33 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente plus de 370 personnes dans le monde réparties sur 31 sites et dans 20 pays ainsi que plus de 93 840 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine.

Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com. Suivez-nous sur Twitter @igexao_corpo.

Contacts IGE+XAO

IGE+XAO, 16 boulevard Déodat de Séverac – CS 90 312 – 31 773 COLOMIERS CEDEX

Téléphone : +33 (0)5 62 74 36 36 – Fax : +33 (0)5 62 74 36 37

Site Web : www.ige-xao.com

Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris – Compartiment B – Indice CAC All shares® – ISIN FR 0000030827

Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36

Contact presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02

Pièce jointe