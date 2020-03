Quadient enregistre une croissance de 4,7% de son chiffre d’affaires annuel (+1,6% en organique) et un résultat opérationnel courant de 185 millions d’euros en ligne avec les indications données

Le Groupe compte près de 900 millions d’euros de liquidités disponibles et mobilisables à fin janvier 2020, sans échéance majeure de remboursement de dette à un horizon de 12 mois

C hiffre d’affaires 2019 à 1 143 millions d’euros, en hausse de 4,7%, soit une croissance organique de 1,6 % 1

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre en hausse de 2,6%, soit une croissance organique de 0,2% 2

Résultat opérationnel courant 3 à 185 millions d’euros

Résultat net part du Groupe à 14 millions d’euros après dépréciation de survaleurs associées aux activités non stratégiques des Opérations Annexes

Baisse de la dette nette de 30 millions d’euros (hors impact d’IFRS 16)

Ratio de conversion des flux de trésorerie après investissements : 50,3% 4

Décision sur le dividende au titre de 2019 prévue d’ici fin mai 2020

Perspectives

Compte-tenu de l’évolution rapide de la pandémie du Covid-19 et du contexte économique incertain des prochains mois, Quadient :

n’est pas en mesure à ce jour de donner d’indications pour 2020 ;

a mis en œuvre des mesures pour adapter les opérations au cas par cas tout en maintenant une continuité de service ;

bénéficie d’une forte position de liquidité à fin janvier 2020 : 498 millions d’euros de trésorerie et 400 millions d’euros de lignes de crédit non tirées ;

suspend les indications données à l’horizon 2022 dans le cadre du plan « Back to Growth ».

Paris, le 30 mars 2020

Quadient, un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce ce jour ses résultats consolidés pour l’exercice 2019 (clos le 31 janvier 2020). Ces comptes ont été examinés et arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 27 mars 2020.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : « Quadient a enregistré en 2019 des performances solides par rapport à l’évolution de l’ensemble de nos marchés. Ces performances valident les choix stratégiques de notre plan « Back to Growth » et notre bonne exécution. Contribuer à dématérialiser les processus métier, améliorer l’expérience client par le biais de la communication omnicanale et automatiser le dernier kilomètre de livraison sont au cœur de notre proposition de valeur. Notre organisation désormais intégrée nous permet de générer davantage de synergies entre nos solutions, de mieux exploiter notre organisation commerciale, d’optimiser les services partagés et le back-office, et de mutualiser nos efforts de R&D et de marketing.

Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, nous avons rapidement adapté notre organisation afin d’assurer en priorité la santé et la sécurité de nos équipes et accompagner au mieux nos clients et partenaires. Face aux incertitudes actuelles, le Groupe bénéficie d’un modèle économique très résilient. Notre bilan est extrêmement sain, la dette étant adossée aux flux de trésorerie futurs attendus de nos activités de location et de notre portefeuille de leasing. Le risque de défaut de paiement est limité compte tenu d’une clientèle large et diversifiée. Enfin, nous disposons d’une forte position de liquidité de près de 900 millions d’euros sans échéance majeure de remboursement de dette au cours des 12 prochains mois. Des mesures de réduction de notre base de coûts sont déjà en place et pourront éventuellement s’intensifier en fonction de l’évolution de la situation. Nous procédons également à un examen approfondi de nos décisions d’investissement. Nous sommes convaincus que l’agilité et la solidité financière de Quadient se révéleront être des atouts stratégiques pour opérer dans cet environnement dégradé et préparer le rebond. »

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 1,6%1

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2019 s’élève à 1 143 millions d’euros, en croissance de 4,7% par rapport à l’exercice 2018. La croissance organique atteint 1,6%, hors effets de change et hors effets de périmètre liés à l’acquisition de Parcel Pending et aux cessions de Satori Software et Human Inference.

En 2019, les revenus récurrents ont représenté 68 % du chiffre d’affaires total du Groupe et sont en croissance organique de 1,1%.

En millions d'euros 2019 2018 Variation Variation hors change Variation

organique1 Opérations Majeures 944 886 +6,6% +3,5% +0,6% Customer Experience Management 110 101 +9,1% +6,2% +6,2% Business Process Automation 63 52 +21,1% +18,8% +18,8% Mail-Related Solutions 728 727 +0,1% (2,8)% (2,8)% Parcel Locker Solutions 43 6 +627,1% +594,4% +31,2% Opérations Annexes 199 206 (3,6)% (4,4)% +6,7% Total Groupe 1 143 1 092 +4,7% +2,0% +1,6% En millions d'euros 2019 2018 Variation Variation hors change Variation organique1 Opérations Majeures 944 886 +6,6% +3,5% +0,6% Amérique du Nord 523 446 +17,3% +11,6% +5,6% Principaux pays européens(a) 421 440 (4,3)% (4,7)% (4,7)% Opérations Annexes 199 206 (3,6)% (4,4)% +6,7% Total Groupe 1 143 1 092 +4,7% +2,0% +1,6% (a) Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse

Opérations Majeures

Les Opérations Majeures (83% du chiffre d’affaires), qui regroupent les quatre solutions stratégiques du Groupe dans les deux zones géographiques clefs (Amérique du Nord et Principaux pays européens), affichent une croissance organique de leur chiffre d’affaires de 0,6 %. Cette performance est portée par une croissance organique de 5,6 % en Amérique du Nord où chacune des quatre solutions majeures est en progression. Le segment des principaux pays européens enregistre, quant à lui, une baisse de son chiffre d’affaires de 4,7 % hors effets de change et de périmètre.

Bonne dynamique en Customer Experience Management

Le chiffre d’affaires 2019 de Customer Experience Management est en croissance organique de 6,2%, pour atteindre 110 millions d’euros grâce aux bonnes performances enregistrées en Amérique du Nord avec notamment la signature de trois contrats significatifs au 4ème trimestre 2019. Dans les principaux pays européens, le niveau d’activité est resté soutenu mais le taux de croissance a été plus faible du fait d’une base de comparaison élevée.

Le chiffre d’affaires lié aux souscriptions en mode SaaS5 continue de croître de manière significative. Les revenus liés à la maintenance et aux services professionnels ont continué de progresser, reflétant la croissance de la base de clients réalisée au cours des derniers exercices, notamment en 2018. Le Groupe a enregistré des ventes de licences dans les nouveaux secteurs qu’il a choisi de développer, notamment les services énergétiques, les services publics et gouvernementaux, et les sociétés de télécommunication.

Poursuite d’une forte croissance en Business Process Automation

Le chiffre d’affaires 2019 de Business Process Automation est en croissance organique de 18,8%, à 63 millions d’euros. Cette hausse s’explique par la forte dynamique de l’activité en France et aux Etats-Unis et par l’acquisition de nouveaux clients grâce notamment au développement d’offres couplées avec Mail-Related Solutions. A l’inverse, la région Royaume-Uni/Irlande a connu une baisse de ses revenus du fait d’une diminution du nombre de licences signées par rapport à l’année dernière.

Les souscriptions en mode SaaS5 sont en forte croissance et contribuent à la génération d’un niveau plus élevé de revenus récurrents qui représentent 78% du chiffre d’affaires de Business Process Automation.

Résilience des Mail-Related Solutions grâce à la bonne performance de l’Amérique du Nord

Le chiffre d’affaires 2019 de Mail-Related Solutions est en baisse organique de 2,8%, à 728 millions d’euros.

Cette bonne résilience est liée à la croissance organique enregistrée en Amérique du Nord, grâce notamment à une hausse des ventes d’équipements, confirmant la capacité de Quadient à surperformer le marché. Ceci résulte d’une gestion optimisée de la base installée (grâce notamment aux renouvellements de contrats de leasing), de l’acquisition de nouveaux clients ainsi que du développement des offres couplées avec des solutions de Business Process Automation.

Les principaux pays européens observent une baisse mesurée de leur activité liée au courrier sauf en ce qui concerne la région Allemagne/Italie/Suisse où la baisse est plus prononcée.

Le niveau des revenus récurrents de Mail-Related Solutions reste élevé à plus de 70%.

Forte accélération de la croissance en Parcel Locker Solutions tout au long de l’année

Le chiffre d’affaires 2019 de Parcel Locker Solutions est en croissance organique de 31,2%6, à 43 millions d’euros, reflétant pour l’essentiel la forte progression de l’activité de Parcel Pending dans le secteur résidentiel nord-américain, la croissance de la société s’étant accélérée trimestre après trimestre. Parcel Pending est une société acquise aux Etats-Unis fin janvier 2019 et dont l’intégration est en bonne voie.

Opérations Annexes

Comme annoncé en janvier 2019 dans le cadre de la stratégie « Back to Growth », le Groupe a continué à mener des initiatives fortes d’amélioration de la profitabilité sur le périmètre de ses Opérations Annexes dont le chiffre d’affaires 2019 s’élève à 199 millions d’euros, soit 17% du chiffre d’affaires. Hors effets de change et de périmètre liés aux cessions de Satori Software et de Human Inference, le chiffre d’affaires des Opérations Annexes est en croissance organique de 6,7%.

Cette progression est notamment liée aux excellentes performances enregistrées en Customer Experience Management en Asie-Pacifique et dans le reste de l’Europe avec une croissance organique de 42,1%, ainsi qu’à la poursuite de l’expansion de l’activité de Parcel Lockers au Japon avec une croissance organique de 51,7%. L’ensemble des autres solutions (solutions liées aux courriers, logiciels d’expédition de colis, activités graphiques et systèmes d’emballage automatisés) affiche au total une légère baisse malgré la vente d’un plus grand nombre de systèmes d’emballage automatisés (17 en 2019 contre 10 en 2018).

A la fin de l’exercice 2019, l’arrêt des activités de la filiale australienne Temando, commencé au second semestre 2019, est quasiment effectif.

Par ailleurs, le Groupe a annoncé le 2 mars 20207 la cession de ProShip pour un montant de 15 millions de dollars. Les actifs et passifs de ProShip sont comptabilisés en actifs et passifs destinés à la vente au 31 janvier 2020.





Chiffre d’affaires du quatrième trimestre : 7ème trimestre consécutif de croissance organique

Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires s’élève à 308 millions d’euros et affiche une croissance organique de 0,2%2 malgré une base de comparaison élevée en 2018. Il s’agit du 7ème trimestre consécutif de croissance organique du Groupe.

Le chiffre d’affaires des Opérations Majeures est stable, à 255 millions d’euros, du fait d’une bonne performance des activités de Customer Experience Management malgré une base de comparaison défavorable, et d’une forte croissance des activités de Business Process Automation et Parcel Lockers Solutions. Il est à noter que les taux de croissance organique du quatrième trimestre des activités Customer Experience Management (+7,2%), Business Process Automation (+20,2%) et Parcel Locker Solutions (+44,1%) ont été supérieurs aux taux de croissance cumulés des 9 premiers mois de l’année.

Le Groupe a en revanche enregistré une décroissance organique du chiffre d’affaires des activités Mail-Related Solutions plus prononcée que lors des trimestres précédents (-4,4%).

Le chiffre d’affaires des Opérations Annexes est en hausse organique de 1,7 %.

EVOLUTION DU RÉSULTAT

Compte de résultat simplifié

En millions d'euros 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires 1 143 1 092 +4,7% Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 185 199 (7,1)%(a) Résultat opérationnel courant 170 182 (6,9)% Résultat net part du Groupe 14 92 (84,6)% Résultat net par action 0,15 2,40 - Résultat net dilué par action 0,15 2,27 - (a) Pour rappel, en 2018, le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions incluait 7,5 millions d’euros liés à la reprise de l’earn-out d’icon Systemhaus.

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions s’élève à 185 millions d’euros en 2019 contre 199 millions d’euros en 2018. Le Groupe rappelle néanmoins que, hors reprise de l’earn-out d’icon Systemhaus pour 7,5 millions d’euros et compte tenu des effets de périmètre enregistrés en début d’exercice (acquisition de Parcel Pending et cessions de Satori Software et Human Inference), le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2018 se serait élevé à 188 millions d’euros. Par rapport à ce chiffre, l’évolution du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions reflète :

l’augmentation des moyens mis en œuvre au sein des Opérations Majeures afin de soutenir la croissance des différentes solutions et l’élargissement de leurs bases clients; une enveloppe de 15 millions d’euros a notamment été dédiée au renforcement des équipes commerciales et des activités marketing, y compris Parcel Pending, ainsi qu’à l’augmentation des dépenses de R&D et d’innovation ;

une nette amélioration de la profitabilité dans les Opérations Annexes grâce à la croissance du chiffre d’affaires des activités de Customer Experience Management dans le reste du monde et des activités de Parcel Lockers au Japon, à des réductions de coûts, à une meilleure efficacité commerciale, à une réduction des dépenses de R&D des activités non stratégiques et à la réduction des pertes de Temando dans le contexte de l’arrêt progressif de cette activité ;

et un effet de change favorable de 5 millions d’euros.

2019 2018 Opérations majeures Opérations Annexes Total

Groupe Opérations majeures Opérations Annexes Total

Groupe Chiffre d'affaires 944 199 1 143 886 206 1 092 Résultat opérationnel courant3 181 4 185 206 (7) 199

La marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions s’établit à 16,2 % du chiffre d’affaires.

Les charges liées aux acquisitions se situent à un niveau comparable à l’an dernier. Elles représentent 15 millions d’euros, contre 17 millions d’euros en 2018.

Le résultat opérationnel courant 2019 s’élève ainsi à 170 millions d’euros contre 182 millions d’euros un an auparavant.

Résultat opérationnel

En 2019, le Groupe a enregistré, comme les années précédentes, des charges pour optimisation de structures afin de poursuivre l’adaptation de ses coûts à l’évolution de son organisation et de ses activités. Celles-ci se sont élevées à 10 millions d’euros, contre 13 millions d’euros en 2018.

Le résultat des autres charges et produits opérationnels s’élève à - 83 millions d’euros contre - 12 millions d’euros en 2018. Ce résultat inclut notamment :

la dépréciation de près de 100% des survaleurs liées aux activités non-stratégiques au sein des Opérations Annexes pour 70 millions : il s’agit des activités dans les pays nordiques (essentiellement activités graphiques et activités liées au courrier), en Australie (de même, essentiellement activités graphiques et activités liées au courrier) et enfin des activités de logiciels d’expédition en France ;

une charge IFRS 5 de 3 millions d’euros liée au reclassement de ProShip en actifs destinés à la vente ;

une charge de 5 millions d’euros liée à la sortie de la valeur nette des actifs de Temando.

Qu’il s’agisse des dépréciations de survaleurs, du reclassement de ProShip ou de la dépréciation des actifs de Temando, ces charges, sans impact sur la trésorerie, reflètent un ajustement de la valeur des Opérations Annexes pour lesquelles le Groupe continue d’évaluer les options en ligne avec la stratégie définie début 2019 dans le cadre du plan « Back to Growh ». A l’issue de l’ensemble des actions menées en 2019, le bilan du Groupe ne porte quasiment plus de survaleurs liées à ces activités non stratégiques au sein des Opérations Annexes.

Après prise en compte de ces éléments non-courants, le résultat opérationnel s’élève à 77 millions d’euros en 2019 contre 157 millions d’euros un an auparavant.

Résultat net

Quadient a continué à gérer par anticipation l’allongement de la maturité de sa dette et son coût et a, en conséquence, procédé à deux émissions en 2019 dans le but de refinancer ses échéances futures :

un placement privé Schuldschein en mai 2019 dans le but de refinancer ses échéances de l’année 2019 et début 2020 ;

une émission obligataire d’un montant de 325 millions d’euros en janvier 2020 dans le but de refinancer l’emprunt obligataire existant venant à échéance en juin 2021.

Ces opérations ont entrainé une charge supplémentaire de près de 5 millions d’euros sur l’exercice. De plus, le Groupe enregistre une charge d’intérêt liée à l’application de la norme IFRS 16 pour un montant de 2,6 millions d’euros.

En conséquence, le coût de l’endettement financier net atteint - 39 millions d’euros contre - 31 millions d’euros en 2018.

Par ailleurs, en 2019, le Groupe enregistre des pertes de change et autres éléments financiers d’un montant de

-2 millions d’euros contre un gain de change et autres éléments financiers d’1 million d’euros en 2018.

Compte tenu de ces éléments exceptionnels, le résultat financier net s’établit donc à - 41 millions d’euros en 2019 contre

-30 millions d’euros au cours de la même période l’année précédente.

Le taux d’imposition ressort à 58% contre 29% en 2018, ce qui représente un montant de 22 millions d’euros. Ce taux s’explique notamment par la prise en compte cette année de dépréciations de survaleurs. Retraité de ces éléments, le taux d’imposition ressort à 20,5%. Cette évolution représente une normalisation du taux d’imposition par rapport à 2018 qui avait notamment comptabilisé une provision liée à la résolution d’un litige fiscal datant de 2006 à 2008.

Au total, compte tenu notamment des éléments non récurrents précités, le résultat net part du Groupe s’établit à 14 millions d’euros contre 92 millions d’euros en 2018. Le résultat net par action s’élève à 0,15 euro contre 2,40 euros en 2018.

GÉNÉRATION DE FLUX DE TRÉSORERIE

L’excédent brut d’exploitation (EBE8) s’établit à 282 millions d’euros en 2019 contre 272 millions d’euros en 2018. Hors IFRS 16, l’EBE 2019 se serait élevé à 258 millions d’euros.

L’augmentation de 7 millions d’euros du besoin en fonds de roulement s’explique principalement par un niveau de stocks plus élevé en anticipation des besoins 2020. Il a également été impacté par une légère augmentation des créances clients en 2019 en ligne avec le dynamisme de l’activité du Groupe.

Le Groupe enregistre une baisse, à un rythme moins prononcé qu’en 2018, de ses créances de leasing (-25 millions d’euros contre -32 millions d’euros en 2018). Le portefeuille de leasing et des autres services de financement atteint 698 millions d’euros au 31 janvier 2020 contre 706 millions d’euros au 31 janvier 2019 soit une baisse organique de 3,5 % en 2019 contre une baisse organique de 4,4% en 2018.

Les intérêts financiers et impôts payés s’élèvent à 85 millions d’euros contre 54 millions d’euros un an plus tôt qui avait bénéficié de l’effet favorable du remboursement de la taxe sur les dividendes en France et des intérêts moratoires associés pour un montant de 13 millions d’euros. Par ailleurs, Quadient a enregistré en 2019 un décaissement net de 6,6 millions d’euros lié à la résolution d’un litige fiscal datant de 2006 à 2008 ainsi qu’un décaissement de 8,7 millions d’euros lié aux opérations de refinancement.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles sont en ligne avec les indications données lors de l’annonce du plan stratégique. Ils s’élèvent à 109 millions d’euros (soit 96 millions hors prise en compte de la norme IFRS 16) contre 88 millions en 2018 qui intégrait une subvention de 5 millions d’euros accordée par le Gouvernement japonais pour le déploiement des consignes Packcity au Japon.

Au total, les flux de trésorerie après investissements s’établissent à 86 millions d’euros (soit 78 millions d’euros hors prise en compte de l’application de la norme IFRS 16 contre 152 millions d’euros un an auparavant).

Alors que la génération de flux de trésorerie opérationnelle est en ligne avec les attentes du Groupe, Quadient a décidé, au cours de l’exercice 2019, de saisir les opportunités de marché lui permettant de refinancer ses échéances 2019, 2020 et 2021 à des conditions avantageuses, lui permettant ainsi d’accroître la maturité moyenne de sa dette. Ces opérations ont eu un impact sur les flux de trésorerie pour un montant total de 8,7 millions d’euros. A ces éléments s’ajoute le décaissement de 6,6 millions d’euros lié à la résolution d’un litige fiscal datant de 2006 à 2008 intervenu au 4ème trimestre 2019. Hors prise en compte de ces deux éléments non récurrents, le montant des flux de trésorerie sur l’ensemble de l’année s’élèverait à 93 millions d’euros (hors impact de l’application de la norme IFRS 16), soit, rapporté au résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions, un taux de conversion des flux de trésorerie4 après investissements de 50,3% sur l’ensemble de l’année, en ligne avec les objectifs du Groupe.

L’endettement net au 31 janvier 2020 s’établit à 668 millions d’euros contre 617 millions d’euros au 31 janvier 2019. Cette augmentation s’explique essentiellement par l’application de la norme IFRS 16 qui entraîne une augmentation de 81 millions d’euros de la dette nette. Hors impact IFRS 16, la dette nette du Groupe a diminué de près de 30 millions d’euros sur l’exercice. Le ratio de dette nette/EBE est stable à 2,3 hors impact de la norme IFRS 16. La dette nette du Groupe est adossée aux flux de trésorerie futurs attendus de ses activités de location et de son portefeuille de leasing et autres services de financement.

Les fonds propres s’établissent, au 31 janvier 2020, à 1 249 millions d’euros contre 1 247 millions d’euros au 31 janvier 2019. Le ratio d’endettement9 est en baisse, à 47% des fonds propres hors impact de la norme IFRS 16, contre 49% en 2018.

FAITS MARQUANTS

Refinancements

Le Groupe a annoncé le 15 mai 2019 avoir levé avec succès l’équivalent de 210 millions d’euros (130 millions d’euros et 90 millions de dollars américains) via un placement privé régi par le droit allemand nommé Schuldschein. Cette opération, principalement destinée au remboursement de lignes existantes arrivant à échéance en 2019 et début 2020, permet d’allonger la maturité moyenne de la dette du Groupe à des conditions très favorables.

En juin 2019, Quadient a étendu à juin 2024 la maturité de sa ligne revolving de 400 millions d’euros après l’exercice d’une option d’extension.

Le 16 janvier 2020, le Groupe a annoncé avoir émis avec succès un nouvel emprunt obligataire d’un montant nominal de 325,0 millions d’euros en anticipation du refinancement de l’emprunt obligataire 2,5% à échéance 2021 (émis pour un nominal de 350 millions d’euros, dont 327 millions d’euros restaient en circulation). L’opération a permis le rachat de 148,8 millions d’euros (soit 45% de la souche en circulation)10 et d’allonger la maturité moyenne de la dette du Groupe. Ce nouvel emprunt arrivera à échéance le 3 février 2025 et porte un coupon de 2,25%, sans covenants financiers. L’émission a été plus de deux fois sursouscrite. Ces nouvelles obligations non-notées ont été émises et admises aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris le 23 janvier 2020.

Arrêt progressif de l’activité de la filiale australienne Temando

Quadient a décidé en septembre 2019 la fermeture progressive et ordonnée des activités de sa filiale australienne Temando (logiciel dédié au e-commerce) en respectant ses obligations légales envers ses clients et autres parties prenantes. A la fin de l’exercice 2019, l’arrêt de ces activités est quasiment effectif. Alors que cette filiale avait enregistré en 2018 un résultat opérationnel courant négatif de près de 8 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de moins de 5 millions d’euros, la perte opérationnelle courante a été réduite à -3 millions d’euros en 2019, pour un chiffre d’affaires d’environ 3 millions d’euros.

Changement de nom

Le Groupe a annoncé le 23 septembre 2019 sa décision de changer son nom en Quadient à la place de Neopost. Ce choix d’une marque unifiée et moderne est la concrétisation de la mise en place de la nouvelle organisation du Groupe dans le cadre de la stratégie « Back to Growth », passant d’une société holding opérant des activités indépendantes à une société unique dotée d’un portefeuille de solutions intégré.

EVENEMENTS POST-CLÔTURE

Cession de ProShip

Quadient a annoncé en mars 2020 la cession de sa filiale ProShip, un fournisseur mondial de solutions de gestion des expéditions multi-transporteurs, à FOG Software Group, une division de Constellation Software Inc., société cotée à Toronto. Le closing de l’opération a eu lieu le 28 février 2020. Le prix de cession s’élève à 15 millions de dollars américains.

Poursuite de la politique active de gestion de la dette en février 2020

En février 2020, Quadient a racheté 15 millions d’euros complémentaires de sa souche obligataire 2,50% à échéance juin 2021. Après ce rachat, le montant nominal en circulation de l’obligation est de 163,2 millions d’euros.

En février 2020, à la demande de certains investisseurs, Quadient a proposé à ses investisseurs de droit allemand Schuldschein de prolonger la maturité de la souche arrivant à échéance le 21 février 2020. A la suite de cette opération, Quadient a remboursé 17 millions d’euros et 30 millions de dollars américains et émis une nouvelle dette Schuldschein pour 3 millions de dollars américains à maturité quatre ans et 10 millions de dollars américain et 30,5 millions d’euros à maturité cinq ans.

DIVIDENDE

Le conseil d’administration prendra une décision d’ici à la fin du mois de mai concernant la proposition qu’il soumettra à l’approbation de l’Assemblée Générale concernant le dividende au titre de l’exercice 2019.

INFORMATIONS POUR 2020 ET AU-DELÀ

Pour faire face à la situation liée à la pandémie de virus Covid-19, le Groupe a d’ores et déjà mis en place un certain nombre de démarches visant en priorité à protéger la santé de ses collaborateurs tout en maintenant une continuité de service vis-à-vis de ses clients. A ce jour, la vaste majorité des équipes à travers le monde opère en télétravail, ce qui permet d’assurer l’ensemble des activités commerciales, services, maintenance, support et back-office qui peuvent être effectuées à distance.

L’impact économique sur les activités du Groupe des conséquences des mesures prises partout dans le monde pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 est difficile à évaluer et il convient d’être prudent dans l’analyse des observations relevées à ce jour. Le Groupe rappelle néanmoins que, dans ce contexte, son modèle économique de base installée lui confère une certaine résilience liée notamment à l’importante proportion de revenus récurrents qui composent son chiffre d’affaires, qu’il s’agisse de revenus locatifs ou de leasing, de revenus de maintenance ou de services, ou encore de souscription de ses solutions logicielles en mode Saas5/Cloud entraînant une facturation sous forme d’abonnement et/ou à la consommation. Le Groupe précise également qu’il dispose d’une relative flexibilité de sa base de coûts inhérente notamment à la sous-traitance de la production de ses équipements, celle-ci représentant environ.90% des volumes de systèmes d’équipement de salles de courrier et la totalité des consignes automatisées. Le Groupe rappelle enfin que sa large base de 500,000 clients, et leur diversité sectorielle et géographique, lui permet de limiter l’impact d’éventuels défauts de paiement.

Concernant les activités de Mail-Related Solutions , le Groupe commence à noter des reports de livraisons d’équipement et d’opérations de maintenance sur site, ainsi qu’un ralentissement de l’activité commerciale. Le Groupe s’attend à ce que cette situation perdure tant que les mesures de confinement seront en place. En cas d’impossibilité de remplacer des équipements arrivant au terme de leur contrat de leasing ou de location, le Groupe prévoit de recourir à des extensions de contrat ce qui lui permettra, en contrepartie, de limiter ses sorties de trésorerie. Quadient anticipe par ailleurs une baisse des ventes de fournitures (e.g. cartouches d’encre) qui sont directement corrélées au niveau d’utilisation des systèmes d’affranchissement.

, le Groupe commence à noter des reports de livraisons d’équipement et d’opérations de maintenance sur site, ainsi qu’un ralentissement de l’activité commerciale. Le Groupe s’attend à ce que cette situation perdure tant que les mesures de confinement seront en place. En cas d’impossibilité de remplacer des équipements arrivant au terme de leur contrat de leasing ou de location, le Groupe prévoit de recourir à des extensions de contrat ce qui lui permettra, en contrepartie, de limiter ses sorties de trésorerie. Quadient anticipe par ailleurs une baisse des ventes de fournitures (e.g. cartouches d’encre) qui sont directement corrélées au niveau d’utilisation des systèmes d’affranchissement. Dans le domaine des solutions logicielles de Customer Experience Management , l’activité commerciale est également affectée et les opérations de services sur site suspendues dans les pays où elles sont rendues impossibles. La mise en place de réunions virtuelles permet cependant de continuer à travailler sur l’installation et la mise au point des solutions chez les clients. Dans un contexte où les organisations mesurent l’importance de la gestion des communications multicanales avec leurs clients, l’environnement actuel favorise la commercialisation de solutions en mode SaaS/Cloud.

, l’activité commerciale est également affectée et les opérations de services sur site suspendues dans les pays où elles sont rendues impossibles. La mise en place de réunions virtuelles permet cependant de continuer à travailler sur l’installation et la mise au point des solutions chez les clients. Dans un contexte où les organisations mesurent l’importance de la gestion des communications multicanales avec leurs clients, l’environnement actuel favorise la commercialisation de solutions en mode SaaS/Cloud. Sans exclure un impact sur l’activité, Quadient estime que le contexte actuel est propice à la mise en place de solutions digitales de Business Process Automation permettant notamment l’envoi de courrier dématérialisé, l’archivage électronique ou l’automatisation des processus de gestion des factures. Les solutions proposées par Quadient peuvent être facilement installées à distance et fonctionner en mode SaaS/Cloud.

permettant notamment l’envoi de courrier dématérialisé, l’archivage électronique ou l’automatisation des processus de gestion des factures. Les solutions proposées par Quadient peuvent être facilement installées à distance et fonctionner en mode SaaS/Cloud. Enfin, concernant les Parcel Locker Solutions, la commercialisation et l’installation de consignes sur le territoire nord-américain n’ont pour l’instant été que faiblement affectées, mais l’extension des mesures de confinement pourrait avoir un impact sur l’activité. En revanche, l’activité des consignes automatisées au Japon repose sur un modèle de revenus locatifs contractualisés.





Afin de limiter l’impact du ralentissement économique lié à la crise du Covid-19 sur ses résultats et compte tenu des niveaux de stocks dont il dispose, Quadient a d’ores et déjà adapté ses commandes d’équipements sous-traités en Asie. Les centres de production du Groupe ont été mis temporairement à l’arrêt tandis que ses centres logistiques continuent de fournir un service minimum. Le Groupe a cessé le recours aux contrats intérimaires et envisage, dans les pays où la baisse d’activité le justifie, la mise en place de mesures de chômage partiel. Ce plan de réduction de la base de coûts salariaux sera complété par une gestion adéquate de l’ensemble de ses dépenses opérationnelles. Le Groupe procèdera également à un examen attentif des décisions d’investissements programmées dans le but de réduire ou reporter les dépenses qui peuvent l’être, tout en préservant le potentiel de déploiement de ses solutions et en poursuivant une partie de ses efforts d’innovation et de recherche et développement.

Le Groupe a mis en place un suivi extrêmement précis de l’évolution de la situation afin de pouvoir faire preuve de l’agilité et de la réactivité nécessaires pour continuer à adapter son organisation et sa base de coûts tout en assurant un niveau de service optimal pour ses clients. Le Groupe veillera tout particulièrement à ce que les arbitrages auxquels il procèdera dans la mise en œuvre de ses plans d’économies lui permettent de profiter de la reprise économique dans les meilleures conditions possibles lorsque celle-ci se produira.

Le Groupe précise qu’il dispose d’une très solide position de liquidité. A fin janvier, celle-ci s’élevait à près de 900 millions d’euros comprenant, d’une part, une trésorerie disponible de 498 millions d’euros et, d’autre part, une ligne de crédit non tirée pour un montant de 400 millions d’euros, celles-ci ayant leur échéance à 2024. Le Groupe rappelle également n’avoir que 32 millions d’euros d’échéances de financement à rembourser à un horizon de 12 mois.

Compte tenu des éléments décrits ci-dessus et du contexte économique incertain des prochains mois, le Groupe n’est pas en mesure à ce jour de donner d’indications pour 2020. Il suspend par ailleurs les indications données à l’horizon 2022 dans le cadre du plan « Back to Growth ».









Annexes:

Glossaire

Solutions Majeures : les 4 solutions dans lesquelles Quadient a déjà acquis une forte légitimité et qui ont le potentiel d'atteindre une taille conséquente et de fournir un potentiel de croissance important. Ces quatre solutions majeures sont : Mail-Related Solutions, Business Process Automation, Customer Experience Management et Parcel Locker Solutions. Ces solutions sont vendues par les Opérations Majeures et les Opérations Annexes.

les 4 solutions dans lesquelles Quadient a déjà acquis une forte légitimité et qui ont le potentiel d'atteindre une taille conséquente et de fournir un potentiel de croissance important. Ces quatre solutions majeures sont : Mail-Related Solutions, Business Process Automation, Customer Experience Management et Parcel Locker Solutions. Ces solutions sont vendues par les Opérations Majeures et les Opérations Annexes. Opérations Majeures : les 4 solutions dans les deux zones géographiques majeures, l’Amérique du nord et les principaux pays européens.

les 4 solutions dans les deux zones géographiques majeures, l’Amérique du nord et les principaux pays européens. Customer Experience Management : Solutions permettent aux entreprises de concevoir, gérer et fournir des communications multicanales personnalisées à la demande et dans de forts volumes ;

Solutions permettent aux entreprises de concevoir, gérer et fournir des communications multicanales personnalisées à la demande et dans de forts volumes ; Business Process Automation : Gamme de solutions d'automatisation des Business Process, notamment dans le domaine des flux de facturation (courrier hybride, comptes clients, comptes fournisseurs) ;

Gamme de solutions d'automatisation des Business Process, notamment dans le domaine des flux de facturation (courrier hybride, comptes clients, comptes fournisseurs) ; Mail-Related Solutions : Solutions liées à la gestion du courrier, principalement machines à affranchir et plieuses/inséreuses, et logiciels d’expédition de colis pour les salles de courrier ;

Solutions liées à la gestion du courrier, principalement machines à affranchir et plieuses/inséreuses, et logiciels d’expédition de colis pour les salles de courrier ; Parcel Locker Solutions : Système de consignes automatiques permettant de résoudre le problème du dernier kilomètre dans les zones urbaines à forte densité de population ;

Système de consignes automatiques permettant de résoudre le problème du dernier kilomètre dans les zones urbaines à forte densité de population ; Opérations Annexes : les 4 solutions majeures menées en dehors des deux principales zones géographiques et les autres activités du Groupe comprenant les activités graphiques, les logiciels liés à la logistique et le système d’emballage automatique CVP.

les 4 solutions majeures menées en dehors des deux principales zones géographiques et les autres activités du Groupe comprenant les activités graphiques, les logiciels liés à la logistique et le système d’emballage automatique CVP. Autres Solutions : les activités graphiques, les logiciels liés à la logistique et le système d’emballage automatique CVP

les activités graphiques, les logiciels liés à la logistique et le système d’emballage automatique CVP Autres Géographies : tous les pays en dehors des deux zones géographiques majeures, l’Amérique du nord et les principaux pays européens.

Evolution du chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2019

En millions d'euros T4 2019 T4 2018 Variation Variation hors change Variation

organique2 Opérations Majeures 255 243 +4,8% +2,7% 0,0% Customer Experience Management 34 31 +9,9% +7,2% +7,2% Business Process Automation 18 15 +22,1% +20,2% +20,2% Mail-Related Solutions 192 196 (2,5)% (4,4)% (4,4)% Parcel Locker Solutions 11 1 +1050,9% +1022,5% +44,1% Opérations Annexes 53 57 (6,8)% (7,5)% +1,7% Total Groupe 308 300 +2,6% +0,8% +0,2%





En millions d'euros T4 2019 T4 2018 Variation Variation hors change Variation organique2 Opérations Majeures 255 243 +4,8% +2,7% 0,0% Amérique du Nord 141 122 +16,2% +12,9% +7,0% Principaux pays européens 114 121 (6,6)% (7,5)% (7,5)% Opérations Annexes 53 57 (6,8)% (7,5)% +1,7% Total Groupe 308 300 +2,6% +0,8% +0,2%

2019

Compte de résultat consolidé

en millions d’euros 2019

(clos le 31 janvier 2020) 2018

(clos le 31 janvier 2019) Chiffre d’affaires 1 143 1 092 Coûts des ventes (302) (272) Marge Brute 841 820 Frais de recherche et développement (53) (57) Frais commerciaux (283) (274) Frais administratifs et généraux (215) (194) Frais de maintenance et autres charges (104) (95) Intéressement, paiement en actions (1) (1) Résultat opérationnel courant avant charges liées aux acquisitions 185 199 Charges liées aux acquisitions (15) (17) Résultat opérationnel courant 170 182 Autres charges et produits opérationnels (83) (12) Charges, nettes des reprises, pour optimisation des structures (10) (13) Résultat opérationnel 77 157 Résultat financier (41) (30) Résultat avant impôt 36 127 Impôts sur les bénéfices (22) (36) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 1 1 Résultat net 15 92 Intérêts minoritaires 1 0 Résultat net part du Groupe 14 92





Bilans consolidés résumés

Actif

En millions d’euros 31 janvier 2020 31 janvier 2019 Ecarts d’acquisition 1 045 1 127 Immobilisations incorporelles 130 138 Immobilisations corporelles 235 149 Autres actifs financiers non courants 69 64 Créances de leasing 698 706 Autres créances non courantes 4 3 Impôts différés actifs 9 6 Stocks 77 71 Créances 233 230 Autres actifs courants 96 85 Instruments financiers 0 0 Trésorerie et équivalent de trésorerie 498 246 Actifs détenus en vue de leur vente 21 8 TOTAL ACTIF 3 115



2 833

Passif

En millions d’euros 31 janvier 2020 31 janvier 2019 Capitaux propres 1 249 1 247 Provisions pour risques et charges non courantes 29 26 Dettes financières non courantes 1 055 674 Autres dettes non courantes 1 7 Dettes financières courantes 112 190 Impôts différés passifs 135 145 Instruments financiers non courants 0 0 Produits constatés d’avance 198 193 Instruments financiers courants 2 0 Autres passifs courants 327 345 Passifs détenus en vue de leur vente 7 6 TOTAL PASSIF 3 115 2 833





Tableau de flux simplifiés



En millions d’euros 2019

(clos le

31 janvier 2020) 2019

hors IFRS 16 2018

(clos le

31 janvier 2019) EBITDA 282 258 272 Autres éléments de la capacité d’auto financement (20) (20) (25) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement et impôts 262 238 247 Evolution du besoin en fonds de roulement (7) (7) 15 Variation nette des créances de leasing 25 25 32 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 280 256 294 Intérêts financiers et impôts payés (85) (82) (54) Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 195 174 240 Investissements (109) (96) (88) Flux de trésorerie nets après investissements 86 78 152 Acquisitions nettes de cession (12) (12) (26) Autres 3 3 7 Flux de trésorerie nets après acquisitions et cessions 77 69 133 Capital 1 1 0 Dividendes (18) (18) (59) Variation des dettes et autres 191 199 (17) Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement 174 182 (76) Incidence des taux de change sur la trésorerie 0 0 (2) Variation de trésorerie nette 251 251 55













