March 30, 2020 11:46 ET

March 30, 2020 11:46 ET

Mise à jour impact Covid-19

Le 30 mars 2020, 17h45

Information réglementée et privilégiée

Suite à l’impact du virus Covid-19, Kinepolis s’est vu obligé de fermer les portes de tous ses cinémas, dans la plupart des cas à l’initiative des autorités nationales. Selon la durée de cette crise, Kinepolis s’attend à un impact important sur les résultats financiers du Groupe en 2020. Dans ce contexte, le Conseil d’administration de Kinepolis Group a décidé de proposer à l’Assemblée générale du 13 mai 2020 de ne pas payer de dividende pour l’année 2019.

L’impact sur une base annuelle dépendra, entre autres, de la durée de fermeture des cinémas dans les pays où Kinepolis est actif, du contenu disponible et de la rapidité du rétablissement de la confiance des consommateurs. Dès que cet impact se concrétise, Kinepolis fournira des précisions à ce sujet.

Le management du Groupe est convaincu qu’elle disposera, grâce aux mesures déjà prises et encore à prendre, de fonds liquides suffisants pour répondre à cette crise.

La santé des cinéphiles et de nos collaborateurs reste notre priorité absolue et nous faisons confiance à l’avis des autorités compétentes en ce qui concerne la durée des mesures en place.

Contact

Kinepolis Press Office

+32 (0)9 241 00 16

pressoffice@kinepolis.com

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 55 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien Landmark Cinemas et celle du groupe américain MJR, Kinepolis compte également 46 cinémas au Canada et 10 aux États-Unis.