Update impact Covid-19

30 maart 2020, 17u45

Gereglementeerd bericht, Voorwetenschap

Door de impact van het Covid-19 virus, diende Kinepolis in de afgelopen periode al haar bioscopen te sluiten, veelal op initiatief van de nationale overheden. Afhankelijk van de duur van deze crisis, verwacht Kinepolis een aanzienlijke impact op de financiële resultaten van de Groep in 2020. In deze context heeft de Raad van Bestuur van Kinepolis Group beslist om aan de Algemene Vergadering van 13 mei 2020 voor te stellen geen dividend uit te keren voor het jaar 2019.

De impact op jaarbasis zal onder meer afhankelijk zijn van de duurtijd van de sluiting van de bioscopen in de landen waar Kinepolis actief is, de beschikbaarheid van content en de snelheid van het herstel van het consumentenvertrouwen. Zodra zij zicht heeft op de concrete impact, zal Kinepolis hierover berichten.

Het management van de Groep is ervan overtuigd dat zij, middels reeds genomen en nog te nemen maatregelen, over voldoende liquide middelen zal beschikken om deze crisis het hoofd te bieden.

De gezondheid van onze filmliefhebbers en medewerkers blijft onze absolute prioriteit en wij vertrouwen op het deskundig advies van de bevoegde autoriteiten voor wat betreft de duur van de maatregelen in voege.

Over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.