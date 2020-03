Résultats annuels 2019

Amélioration des résultats sur un marché peu porteur

Retour à un EBITDA positif, en amélioration de 2,3M€, malgré le repli du chiffre d’affaires

M€* 2019 2018 Chiffre d’affaires 32,2 36,0 EBITDA** 0,7 -1,6 Résultat opérationnel courant -1,4 -3,1 Résultat net part du Groupe -1,1 -4,1

* Comptes consolidés du 31 décembre 2019 arrêtés par le Conseil d’administration du Groupe, réuni le 27/03/2020

** EBITDA : résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et autres produits et charges opérationnelles

Chiffre d’affaires en retrait

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s’est établi à 32,2 M€, contre 36,0 M€ M€ en 2018, en retrait de 10,5%.

Le chiffre d’affaires Home digital Life a atteint 22,8 M€ contre 24,4 M€ en 2018, avec une activité quasi-stable en France (-2%) mais en repli à l’international. L’activité en France a été marquée par la baisse de l’activité de ventes de terminaux TNT et accessoires pour la réception TV, qui a été compensée par la nouvelle très bonne performance des ventes web (+28,5%) et la croissance des ventes d’accessoires mobiles et audio (+12%). Les ventes web représentent désormais 15% du chiffre d’affaires du pôle Home Digital Life et 11,4% du chiffre d’affaires du Groupe. Hors de France, l’Italie est pénalisée par un effet de base élevé en 2018 dû à l’implantation d’un nouveau client (OBI, avec 60 magasins) et l’Espagne principalement par la reprise du contrôle de ses ventes par Skullcandy. Le chiffre d’affaires du pôle Digital Broadband est en léger retrait, à 8,2 M€, contre 8,6 M€ en 2018, sous l’effet d’un marché mondial des splitters et modules en fin de vie et modules de protection ADSL et VDSL. Cette baisse est quasiment compensée par l’accélération des ventes de produits nouvelle génération (filtres Gfast, accessoires d’alimentation reverse power…) et la très bonne performance de l’activité de test et certifications (en croissance de 32%). La troisième activité du Groupe HF Company, l’activité Industrielle est à l’arrêt pénalisée par la perte par Itron de ses marchés algérien et italien, dont HF Company est fournisseur.

Amélioration des résultats et retour à la profitabilité au deuxième semestre 2019 grâce aux efforts de réduction de coûts

Malgré un chiffre d’affaires en retrait, HF Company a sensiblement amélioré ses résultats grâce à une stricte discipline de la gestion de ses coûts.

Les achats et charges externes sont en baisse de 16 % et les frais de personnel de 17%. L’EBITDA du Groupe s’est ainsi amélioré de (-1,6 M€ ?), à +0,7 M€ sur l’exercice. Le résultat opérationnel courant, passant de -3,1 M€ à -1,4 M€ et le résultat net part du groupé de -4,1 M€, à -1,1 M€.

Au deuxième semestre, HF Company a dégagé un EBITDA de 0,9 M€, soit une marge de 5,4% contre une marge d’EBITDA de -1,3% au premier semestre. Le résultat net part du groupe est quasiment à l’équilibre, à - 0,1 M€ au deuxième semestre après -1,0 M€ pour la première partie de l’année.

Une situation bilancielle toujours solide, avec une trésorerie nette de dette de 15 M€



HF Company affiche une situation financière très solide et dispose à fin 2019, d’une trésorerie nette de 15 M€. Les capitaux propres s’élèvent à 41 M€.



Perspectives 2020 : Poursuite de l’amélioration des résultats hors impact du coronavirus. Impact important du coronavirus

Pour l’exercice 2020, le groupe HF Company s’inscrit sur une trajectoire de poursuite de l’amélioration des résultats, hors effet coronavirus. Cependant, même s’il est aujourd’hui impossible d’en quantifier précisément l’impact économique, la crise sanitaire liée au coronavirus aura des effets importants à la fois sur le chiffre d’affaires et les résultats de l’exercice. La trésorerie fortement positive, nette de toute dette financière du Groupe est un atout majeur pour traverser le ralentissement économique de l’année 2020 .

