RÉSULTATS ANNUELS 2019 : un exercice record

Confirmation du doublement de la rentabilité

(EBITDA de 8,5 M€ soit 18,6 % du CA)

Impact limité de la pandémie de COVID-19

sur les activités d’EasyVista



Noisy-le-Grand, France, le 30 mars 2020, 18h00 – EasyVista (FR0010246322 – ALEZV – Éligible PEA PME), acteur majeur de l’Enterprise Service Management en Europe et aux États-Unis, annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice 2019.

Normes françaises (audit en cours), en M€ 31/12/2018 31/12/2019 Variations Chiffre d’affaires consolidé 37,40 45,68 +22,1% Achats et charges externes -11,03 -13,09 +18,7% Dont Frais marketing -1,56 -1,94 +24,4% Charges de personnel -21,71 -23,22 +7,0% Impôts et taxes -0,79 -0,87 +10,1% EBITDA (EBE*) +3,87 +8,50 +119,6% En % du CA 10,35% 18,60% +8,3 pts Dotations aux amortissements/provisions -1,23 -0,79 -35,8% Autres charges/produits +0,03 -0,24 n.s Résultat d’exploitation +2,67 +7,47 +179,8% En % du CA 7,14% 16,35% +9,2 pts Résultat financier +0,30 +0,43 +43,3% Résultat courant avant impôt +2,97 +7,91 +166,3% Résultat exceptionnel -0,03 -0,29 n.s Impôts (yc impôts différés) -0,65 -1,90 +192,3% Résultat net +2,29 +5,61 +145,0% En % du CA 6,12% +12,28% +6,2 pts

* Excédent Brut d’Exploitation

Sylvain Gauthier, Président-Directeur Général d’EASYVISTA, déclare : « Le niveau record de l’exercice 2019, tant en termes de croissance, avec des revenus en hausse de 22%, que de rentabilité, avec une marge d’EBITDA proche de 20%, traduit l’effet de levier de notre modèle économique. L’impact de la crise du COVID-19 sur notre activité devrait rester contenu suite au déploiement, avec succès, de notre plan de continuité ayant permis de maintenir nos pleines capacités opérationnelles. Les fondamentaux et les facteurs intrinsèques de résilience dont dispose EasyVista, à savoir la récurrence des revenus, le positionnement digital et le portefeuille de grands comptes, permettront au Groupe de renouer avec une solide dynamique de croissance rentable dès que la situation se sera normalisée. Nous avons cependant ajusté à ce stade notre scénario de croissance qui intègre un léger recul de l’activité en 2020. Nul doute qu’après cette période de confinement, les processus de digitalisation métiers seront considérablement accélérés dans l’ensemble des organisations. EasyVista se tient prêt, par conséquent, à répondre à la future demande pour ses solutions d’Enterprise Service Management, dédiées à optimiser et automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs, comme aux clients des entreprises. Enfin, nous tenions, au nom de toute l’équipe, à exprimer notre solidarité avec les personnes qui luttent au quotidien contre la pandémie de COVID-19. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre gracieusement à disposition de nos clients du secteur public hospitalier un nombre plus important de licences pour soutenir la gestion de leur service IT ».

Chiffre d’affaires 2019 : 4e exercice consécutif de forte croissance

Comme précédemment annoncé, le chiffre d’affaires 2019 s’est établit à 45,7 M€, en croissance de +22% soutenue par une bonne dynamique des ventes, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, où la croissance du chiffre d’affaires est ressortie à 27%. Cette performance s’inscrit dans la continuité des 3 exercices précédents faisant ressortir un taux de croissance annuel moyen de 25% sur la période 2016/2019. En 2019, 77 nouveaux clients ont été gagnés. Ces succès auprès des grands comptes, du secteur public comme privé, confirment la capacité d’EasyVista à répondre aux besoins de l’ensemble des secteurs, depuis les services financiers jusqu’aux administrations en passant par les médias ou la grande distribution.

Au total, le chiffre d’affaires récurrent du groupe est ressorti à 36,7 M€, soit plus de 80% des revenus totaux, une croissance de +27% par rapport à 2018.

Résultats annuels 2019 : confirmation du doublement de la rentabilité

L’EBITDA s’élève à 8,5 M€ pour l’exercice 2019 soit 18,6 % du chiffre d’affaires. Cette forte hausse de la marge d’EBITDA, par rapport à 2018, s’explique par la dynamique de croissance du chiffre d’affaires (+22%) dans un contexte de poursuite de la maîtrise des dépenses opérationnelles. La hausse des achats et charges externes, ainsi que des charges de personnel, ressort en effet limitée, respectivement à 18,7% et 7,0%

Après prise en compte d’un niveau de dotations aux amortissements et provisions, en retrait compte tenu des reprises de provision, le résultat d’exploitation 2019 ressort à 7,47 M€ contre 2,67 M€ en 2018, soit une marge d’exploitation de 16,35%, en nette amélioration. Le résultat financier ressort à 0,43 M€ contre 0,30 M€ en 2018, évolution liée à la poursuite de la hausse du dollar par rapport à l’euro en 2019, tandis que les frais financiers liés au financement de l’exploitation sont restés maîtrisés.

Suite à l’intégration d’un résultat exceptionnel et d’une charge d’impôt de 1,90 M€, y compris impôts différés, le résultat net s’établit à +5,61 M€, contre +2,29 M€ en 2018, soit 12,28% du chiffre d'affaires.

Impact limité de la pandémie de COVID-19 sur les activités d’EasyVista

Compte tenu de l’évolution actuelle de la pandémie, EasyVista n’est pas en mesure de déterminer avec précision l’impact net sur les objectifs commerciaux et de rentabilité pour 2020. Toutefois, EasyVista estime à ce jour ne pas pouvoir assurer la croissance annoncée, mais ne table pas, pour autant, sur un repli significatif de son activité en 2020. L’impact découle des reports attendus des nouvelles commandes, la situation actuelle contraignant les clients à concentrer exclusivement leurs ressources sur la continuité opérationnelle de l’activité. Dans ce contexte, la bonne maîtrise des coûts et l’efficacité opérationnelle renforcée resteront des priorités importantes au cours des prochains mois.

Par ailleurs, EasyVista bénéficie de facteurs de résilience clés tels qu’une visibilité importante liée à la part récurrente de ses revenus, celle-ci représentant en 2019 plus de 80% du volume d’activité. D’autre part, malgré l’impact sur le new business à court terme, lié aux projets reportés par les clients, le Groupe table, dès 2020, sur la signature de nouveaux contrats, conséquence attendue de la crise actuelle qui incitera les organisations à accélérer la digitalisation des processus métiers.

Enfin, EasyVista peut compter sur la structure de son portefeuille clients, majoritairement constitué de grands groupes, ETI ou administrations publiques, autant d’acteurs disposant eux-mêmes d’une visibilité importante.

Compte tenu du contexte macro-économique et sanitaire incertain, EasyVista restera très vigilant quant à l’évolution de la situation et son impact sur l’activité. Le Groupe prévoit par conséquent de faire un point lors de la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, prévue le 14 avril prochain.

Perspectives et stratégie

Le marché de l’ITSM, qui a désormais évolué vers l’ESM, bénéficiera désormais d’une dynamique structurelle significativement renforcée du fait des nouveaux besoins en termes de transformation des organisations. Ces dernières, dont les habitudes de travail de leurs collaborateurs auront déjà été profondément et durablement changées, via l’instauration du travail à distance, chercheront une fois la période confinement passée à renforcer et accélérer la digitalisation de leur processus métiers.

EasyVista reste par conséquent confiant dans les perspectives de développement à moyen terme de Service Manager et de son offre d’automatisation, Self Help, qui permet aux utilisateurs de prendre directement en charge les incidents et demandes informatiques, ainsi que leur résolution dans 20% des cas.

Prochain communiqué financier :

Chiffre d’affaires du T1 2020, le 14 avril 2020

À propos d’EasyVista

EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd'hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d'accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d'activité, tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie etc.





