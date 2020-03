Laurent Vacherot prend sa retraite

Paul du Saillant est promu au sein d’EssilorLuxottica

Charenton-le-Pont, France (le 30 mars 2020 – 18h00) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni ce jour, a coopté Paul du Saillant comme nouvel administrateur en remplacement de Laurent Vacherot, ancien Directeur Général d’Essilor International, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Avec effet immédiat, Mr. Du Saillant reprend les responsabilités de Mr. Vacherot, comprenant la fonction de Directeur Général d’Essilor International et les pouvoirs de co-délégué exécutif précédemment octroyés à Mr. Vacherot le 13 mai 2019 par Leonardo del Vecchio, Président Directeur Général, et Hubert Sagnières, Vice-Président Directeur Général Délégué. Á ce titre, il travaillera directement avec Francesco Milleri, Vice-Président et Directeur Général de Luxottica Group, pour développer et mettre en œuvre la stratégie et le processus d’intégration d’EssilorLuxottica.

Au vu de l’épidémie actuelle de COVID-19, le Conseil d’administration a également décidé de reporter l’Assemblée générale des actionnaires du 15 mai 2020 au 25 juin 2020 et de la tenir à huis-clos.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé de réévaluer à une date ultérieure sa décision concernant la distribution d’un dividende, précédemment annoncée le 6 mars 2020. Á telle date ultérieure, le Conseil d’administration pourra décider soit de confirmer, soit de réduire, soit d’annuler le dividende selon l’évolution de la situation.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs.

Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2019, EssilorLuxottica comptait plus de 150 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 17,4 milliards d’euros.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

