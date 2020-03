Clichy, le lundi 30 mars 2020

REPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

PERSPECTIVES 2020

REPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Dans le contexte exceptionnel lié à l’épidémie de Covid-19, le Conseil d’Administration de L’Oréal s’est réuni ce jour et a pris la décision de reporter au 30 juin 2020 l’Assemblée Générale Mixte initialement fixée le 21 avril 2020.

Le Conseil d’Administration fixera ultérieurement les dispositions qui seront prises pour la tenue de l’Assemblée ainsi que pour le dividende et sa date de paiement.

PERSPECTIVES 2020

La diffusion de la pandémie à l’ensemble des Zones géographiques et les mesures prises par les différents pays en termes de fermetures de points de vente et de confinement des consommateurs auront un impact plus élevé qu’initialement prévu au cours des prochains mois sur la consommation des produits de soin et de beauté et par conséquent sur nos affaires, même si nous constatons actuellement une reprise encourageante de la consommation en Chine.

Toutes les équipes de L’Oréal sont mobilisées pour permettre à l’entreprise de traverser au mieux cette crise sans précédent et de réaccélérer dès que les conditions le permettront dans chacune des Zones géographiques.

Notre priorité dans cette période difficile est d’assurer la protection de nos employés et de nos partenaires. L’absence de visibilité sur le calendrier de sortie de cette crise sanitaire nous conduit à suspendre notre guidance. Le Groupe apportera plus d’informations lors de la publication de son chiffre d’affaires du premier trimestre, le 16 avril 2020, et précise que ce chiffre d’affaires devrait évoluer autour de - 5 % par rapport à l’année dernière.





«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet

www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

Contacts L'ORÉAL (standard : 01.47.56.70.00)





Actionnaires individuels et Autorités de Marché

Jean-Régis CAROF

Tél : 01.47.56.83.02

jean-regis.carof@loreal.com

Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels

Françoise LAUVIN

Tél : 01.47.56.86.82

francoise.lauvin@loreal.com

Journalistes

Domitille FAFIN

Tél : 01.47.56.76.71

domitille.fafin@loreal.com





Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels, le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, ou l’application mobile L’Oréal Finance, ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

www.loreal-finance.com - Suivez-nous sur Twitter @loreal

Pièce jointe