Les mesures prises dans la lutte contre le Covid-19 virus ont un impact important sur l’économie globale et par conséquent sur notre société.

Notre première attention se porte sur la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de même que celles de nos locataires, nos distributeurs et les utilisateurs de nos espaces.

Nous sommes en contact direct avec nos locataires pour évaluer la situation sur une base individuelle.

La partie retail de notre portefeuille immobilier consolidé est aujourd’hui la plus impactée. Toutefois, les circonstances actuelles ne portent, à ce jour, pas atteinte aux obligations contractuelles locatives, sauf s’il en est disposé autrement par la législation locale ou les réglementations.

En tant que société immobilière réglementée avec un portefeuille immobilier réparti sur le Grand-Duché du Luxembourg (53%), la Belgique (31%) et l’Autriche (16%) et présente dans les classes d’actifs : bureaux (46%), retail (48%) et logistique (6%), Leasinvest Real Estate se trouve en partie exposée aux conséquences possibles des mesures dont question ci-avant.

Sauf circonstances exceptionnelles, les revenus locatifs en 2020 auraient atteint un niveau semblable à ceux de l’année dernière. Tenant compte des mesures gouvernementales strictes et restrictives dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 virus depuis mi-mars 2020 dans les 3 pays dans lesquels Leasinvest Real Estate est actif, et dépendant de la durée de ces mesures, cela peut, en particulier par rapport au secteur « retail » avoir une diminution importante des loyers obtenus et une augmentation des retards de loyers comme conséquence, eu égard au fait qu’une partie substantielle des locataires s’est vue obligée de clôturer ses portes et que certains de ces locataires risquent de demander une compensation par rapport à cela auprès de Leasinvest Real Estate comme propriétaire des immeubles concernés.

De même, nous nous attendons à un impact sur l’évaluation de notre participation (10,70%) dans Retail Estates, en raison de la forte baisse du cours de bourse de cette société ces dernières semaines.

Tenant compte de l’incertitude de la durée et de l’impact des mesures prises par les différents gouvernements, notre société ne peut en ce moment donner une estimation de l’impact sur les résultats 2020 de la société. Nous nous attendons toutefois à une augmentation du taux d’endettement au 31 mars 2020, qui restera toutefois en dessous du seuil de 60%. La société suit l’impact des mesures dans les marchés dans lesquels elle est active sur une base continue et évaluera les investissements futurs dans ce contexte.

Nous souhaitons néanmoins souligner que Leasinvest Real Estate dispose d’actionnaires solides et fixes, d’un portefeuille immobilier de qualité, de suffisamment de lignes de crédit confirmées (headroom d’environ € 90 millions au 31 décembre 2019) et de bonnes relations avec ses banques afin de pouvoir traverser cette période.

De même, nous souhaitons confirmer que les circonstances précisées ci-avant n’ont pas d’impact sur les événements de l’exercice 2019 clôturé, tel que le prévoit également notre Rapport financier annuel 2019 qui est à ce jour disponible sur https://www.leasinvest.be/fr/investor-relations/reports/ . Par conséquent, et comme annoncé le 19 février, il sera dès lors proposé à la plus prochaine assemblée générale du 18 mai de distribuer un dividende de 5,25 EUR brut par action.

