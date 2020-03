Aarhus den 30. marts 2020

Energi Danmark koncernen leverede i 2019 et rekordhøjt resultat før skat på 222,0 mio. kr., med en tilhørende omsætning på 44,5 mia. kr. Trods hård konkurrence fremviste koncernen i 2019 et salg på 49,1 TWh til fremtidig levering, og understreger dermed Koncernens forankring på de nordeuropæiske energimarkeder.

2019 var et vækst år for Energi Danmark koncernen, hvor både salg, levering, omsætning og resultat før skat var på rekordniveauer. Koncernen realiserede i 2019 et resultat før skat på 222,0 mio. kr. mod 170,0 mio. kr. året før svarende til en stigning på 30,6% og en forrentning af egenkapitalen på 21,9%. En høj levering til kunderne på 35,9 TWh kombineret med en solid performance hos koncernens handelsafdeling medførte en omsætning på 44,5 mia. kr. Leveringen i 2019 overgik det samlede danske elforbrug og blev leveret til mere end 217.000 målepunkter gennem Koncernens nye afregningssystem, BIO, på alle markeder. For at sikre fokus på udnyttelse af BIO systemets fulde potentiale blev et nyt datterselskab, ED Business Support, etableret i juli 2019.

”Etableringen af ED Business Support er et unikt skridt på vejen til at sikre, at vi kan tilbyde kunder, såvel som eksterne samarbejdspartnere, i forsyningssektoren adgang til et højavanceret infrastruktursystem der kan levere en omfattende pakke af forsynings- og afregningsløsninger” udtaler adm. direktør Jørgen Holm Westergaard.

Kombinationen af en usædvanlig varm vinter og en rekordhøj nordisk Hydrobalance medførte faldende energipriser i 4. kvartal af 2019, hvilket øgede børsernes krav til Koncernens sikkerhedsstillelse.

Trods tiltagende konkurrence på de nordeuropæiske energimarkeder i 2019 havde koncernen et stærkt salgs år med et samlede salg på 49,1 TWh til fremtidig levering over de kommende fem år. 49,1 TWh er det største salg i koncernens historie og 5,4% større end sidste års salg på 46,6 TWh. Energi Danmark koncernen fokuserer salget på lønsomme kunder som bibringes øget værdi gennem fleksible og effektive løsninger baseret på langsigtede kunderelationer. Det har bl.a. resulteret i, at Energi Salg Norge satte salgsrekord med 18,7 TWh, svarende til godt 38% af Koncernens samlede salg. At Energi Försäljning Sverige er det selskab i Sverige der sælger mest miljøvenlig strøm samt, at Energi Danmark er blevet kategoriseret som ’Eliteleverandør’ hos Udbudsvagten som den største offentlige el-leverandør målt på omsætning.

I en verden hvor behovet for energiløsninger på tværs af landegrænser intensiveres - tilbyder Energi Danmark Koncernens unikke nordeuropæiske One Stop Shop koncept, kunder med afdelinger i flere lande mulighed for, at centralisere og effektivisere deres energi indkøb.

“One-Stop-Shop spiller en vital del i, at opnå Koncernens langsigtede strategiske mål” oplyser bestyrelsesformand Jesper Hjulmand. ”Vi ser frem til at indgå øget samarbejde med flere af de store Nordeuropæiske kunder i de kommende år”, fortsætter han.

2020 er fortsat hvor 2019 slap med markant faldende priser på gas, kul, olie, og CO2 og en rekordhøj nordisk Hydrobalance på 35 TWh. De faldende energipriser, nu kombineret med COVID-19 effekt på økonomien og samfundet, har sendt elprisen i en nedadgående spiral. Dette har medført øgede krav til sikkerhedsstillelserne fra børserne, hvilket Koncernens aktionærer bakker fuldt op om.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Jesper Hjulmand, tlf. 70 29 29 00 eller mobil 40 58 35 65.

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, tlf. 87 42 62 62 eller mobil 22 37 87 80.

Årsrapporten 2019 fremlægges på selskabets ordinære generalforsamling den 17. april 2020.

