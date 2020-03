NEW YORK und CLEVELAND, March 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die COVID-19-Pandemie stellt sämtliche Bereiche des Gesundheitswesens vor außergewöhnliche Herausforderungen. Bei vielen Institutionen sowie deren tapferen Mitarbeiter hat nun die Betreuung der am Virus erkrankten Patienten oberste Priorität. Wir bei Abeona sind dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement und stehen zu diesen Institutionen im Gesundheitswesen, deren Mitarbeiter sich dem Gemeinwohl verschrieben haben. Als Global Citizen sind wir verpflichtet, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir den Anweisungen der lokalen Gesundheitsbehörden in New York, Cleveland und Madrid und überall dort, wo unsere Mitarbeiter tätig sind, Folge leisten.



Insbesondere ergreifen wir alle angemessenen Maßnahmen, um die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter zu gewährleisten und zugleich unseren Geschäftsbetrieb in dieser unsicheren Zeit aufrechterhalten. Abeonas volle Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, diese Pandemie zu überstehen. Dazu arbeiten wir eng mit den klinischen Prüfzentren zusammen, um zu gewährleisten, dass die Sicherheit der Patienten nach wie vor an erster Stelle steht.

Klinische Entwicklung

Wir bleiben der Aufgabe verpflichtet, unsere klinischen Programme voranzubringen, sind uns jedoch darüber im Klaren, dass sich in diesen unsicheren Zeiten Verzögerungen nicht vermeiden lassen, insbesondere, da die Ressourcen im Gesundheitswesen zu Recht auf diejenigen umverteilt werden, die sie am dringendsten benötigen. Wir beurteilen kontinuierlich die dynamische Situation und implementieren Pläne, um Unterbrechungen zu minimieren. Außerdem unterziehen wir diese Pläne und die damit verbundenen Prozesse und Richtlinien einer fortlaufenden Überprüfung, um die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter sicherzustellen und die Aufrechterhaltung unserer reduzierten Tätigkeiten zu gewährleisten.

Zwar sind die vollständigen Auswirkungen auf unsere klinischen Programme zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, aber wir wissen, dass alle derzeitigen klinischen Prüfzentren weiterhin aktiv sind. Wir können mit Gewissheit sagen, dass in einigen Zentren das Screening unterbrochen wurde und durch die weltweite Entwicklung der Lage mit Verzögerungen zu rechnen ist. Was wir jedoch auf absehbare Zeit nicht beurteilen können, sind die langfristigen Auswirkungen. Wir werden jedoch auch in Zukunft regelmäßig und offen unsere Stakeholder auf dem Laufenden halten, sobald mehr Informationen verfügbar sind, einschließlich aktuelle Nachrichten über wesentliche Änderungen der vorherigen Leitlinien, da wir weiterhin die geltenden gesetzlichen, regulatorischen und institutionellen Richtlinien befolgen.

Geschäftsbetrieb

Im Hinblick auf unseren Geschäftsbetrieb steht die Sicherheit unserer Mitarbeiter an erster Stelle. Wir haben mit Bekanntwerden der Verbreitung von COVID-19 zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen, und wir bewerten und verbessern regelmäßig unsere Sicherheitsmaßnahmen und -richtlinien. Der Betrieb in unserer Produktionsstätte in Cleveland wurde deutlich zurückgefahren, um die Ansteckungsgefahr für die Mitarbeiter, ihre Familien und ihr Umfeld so gering wie möglich zu halten und den reduzierten Aktivitäten in der klinischen Entwicklung Rechnung zu tragen. Nur die nach Auffassung der Unternehmensleitung für die Aufrechterhaltung des Produktionsbetriebs erforderlichen Mitarbeiter betreten das Werk und müssen strenge Sicherheitsprotokolle einhalten, um die Risiken zu mindern. Darüber hinaus werden auch klassische Methoden zur Risikominderung angewendet, darunter weltweit die Arbeit im Homeoffice und die Einstellung von Geschäftsreisen.

Während wir versuchen, die bislang nicht gekannten Entwicklungen auf der ganzen Welt zu verstehen, können Sie sicher sein, dass Abeona alles daran setzt, unsere Patienten, Mitarbeiter und die Gemeinden um uns herum zu schützen.. Dazu gehören auch Unternehmensaktivitäten, die unseren Anspruch untermauern, neue Medikamente für die entsprechenden Patienten auf den Markt zu bringen.

Bei Abeona geht es um erstklassige Wissenschaft und großartige Menschen, und es ist wichtig, dass wir weiterhin alles tun, um beides zu bewahren und nicht zu gefährden.

Wir werden diese Pandemie durchstehen – aber nur gemeinsam.

Über Abeona Therapeutics

Abeona Therapeutics Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Gen- und Zelltherapien für schwere Erkrankungen entwickelt. Zu den klinischen Programmen des Unternehmens gehören EB-101, die autologe, genkorrigierte Zelltherapie für die Behandlung von rezessiver dystropher Epidermolysis bullosa, sowie ABO-102 und ABO-101, neuartige AAV9-basierte Gentherapien für die Behandlung des Sanfilippo-Syndroms vom Typ A und B (MPS IIIA und MPS IIIB). Das Unternehmensportfolio an AAV9-basierten Gentherapien umfasst außerdem ABO-202 und ABO-201 zur Behandlung von CLN1 bzw. CLN3. Abeona hat mehrere regulatorische Kennzeichnungen von der FDA und der EMA für seine Pipeline-Kandidaten erhalten, unter anderem wurde dem Unternehmen der Status Regenerative Medicine Advanced Therapy (fortschrittliche Therapie in der regenerativen Medizin) für zwei Produktkandidaten (EB-101 und ABO-102) zuerkannt. www.abeonatherapeutics.com

