NEW YORK et CLEVELAND, 30 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La pandémie du COVID-19 a mis tous les aspects des soins de santé face à d'immenses défis. De nombreux établissements et leur courageux effectif de fournisseurs s'efforcent actuellement de prendre soin des patients frappés par le virus. Chez Abeona, nous éprouvons de la reconnaissance à l'égard de leurs sacrifices et de leurs efforts, et nous nous tenons derrière ces établissements de soins dont les ressources sont axées sur le bien commun. Nous nous dédions à être de bons citoyens à l'échelle mondiale et apportons ainsi notre contribution en suivant les instructions des représentants locaux de la santé à New York, Cleveland, Madrid, et là où vivent nos employés travaillant à distance.



Par-dessus tout, nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité de nos patients et de nos employés, tout en soutenant nos opérations commerciales en cette période d'incertitude. Abeona est entièrement déterminée à surmonter la pandémie en travaillant en étroite collaboration avec nos sites d'essais cliniques afin d'assurer que la sécurité des patients reste une priorité.

Développement clinique

Nous avons toujours pour engagement de faire avancer nos programmes cliniques, mais reconnaissons que des retards sont inévitables en cette période d'incertitude, surtout au moment où les ressources sanitaires sont, à juste titre, redirigées vers les individus qui en ont le plus besoin. Nous évaluons continuellement cette situation dynamique, comme nous mettons en œuvre des mesures pour minimiser les perturbations. Nous examinons aussi constamment ces mesures ainsi que les processus et politiques associés afin d'assurer la sécurité de nos patients et nos employés, et la continuité de nos opérations réduites.

Bien qu'il soit impossible de quantifier l'impact total sur nos programmes cliniques à l'heure qu'il est, ce que nous savons, c'est que tous les sites d'essais cliniques actuels demeurent actifs. Nous pouvons affirmer avec certitude que certains sites ont interrompu les dépistages et que des retards sont attendus alors que la situation évolue à l'échelle mondiale. Ce que nous ne saurons pas dans un avenir proche, c'est l'impact sur le long terme. Cependant, nous restons engagés à communiquer fréquemment et ouvertement avec nos parties prenantes à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles, y compris les mises à jour concernant l'apport de changements majeurs aux instructions précédentes, alors que nous continuons de suivre les directives gouvernementales, réglementaires et institutionnelles applicables.

Opérations commerciales

En ce qui nous concerne, la sécurité de nos employés est une priorité absolue. Nous avons institué des mesures de protection supplémentaires depuis les actualités relatives à l'apparition du COVID-19, et nous évaluons et améliorons fréquemment nos pratiques et politiques de sécurité. Les opérations dans notre installation de fabrication de Cleveland ont été considérablement réduites afin d'assurer au maximum la sécurité des employés et de leur entourage, et pour permettre la réalisation d'activités de développement clinique limitées. Seuls les employés jugés essentiels par la haute direction pour le maintien des opérations de fabrication pénètrent dans l'installation et ce en respectant des protocoles de sécurité très stricts pour réduire les risques. D'autres méthodes traditionnelles de réduction des risques, telles qu'une politique mondiale de télétravail et une suspension des voyages d'affaires, sont également en place.

Alors que nous essayons de rationaliser les événements sans précédent qui balayent le globe, soyez assurés qu'Abeona fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger nos patients, nos employés et les communautés qui nous entourent. Cela inclut les opérations de l'entreprise étayant nos aspirations à apporter de nouveaux médicaments aux patients dans le besoin.

Abeona est axée sur une Science d'excellence et des Personnes d'excellence, et il est important que nous continuions à faire tout ce que nous pouvons pour préserver ces deux composantes.

Nous surmonterons cette crise, mais uniquement si nous travaillons ensemble.

À propos d’Abeona Therapeutics

Abeona Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur le développement de thérapies géniques et de cytothérapies pour le traitement des maladies graves. Parmi les programmes de la société figurent l'EB-101, sa thérapie cellulaire autologue à correction génique pour l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive, ainsi que l'ABO-102 et l'ABO-101, de nouvelles thérapies géniques basées sur le vecteur AAV9 pour les syndromes de Sanfilippo de types A et B (MPS IIIA et MPS IIIB) respectivement. Le portefeuille de thérapies géniques basées sur le vecteur AAV9 de la société comprend également l'ABO-202 et l'ABO-201 pour les maladie CLN1 et CLN3, respectivement. Abeona a reçu de nombreuses désignations réglementaires de la FDA et de l'EMA pour ses candidats au pipeline, y compris la désignation Thérapie avancée de médecine régénérative pour deux candidats (EB-101 et ABO-102). www.abeonatherapeutics.com

