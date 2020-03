NEW YORK, 30 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le secteur juridique s'adapte rapidement aux nouvelles procédures de travail afin de respecter les mesures de prévention contre le COVID-19 tout en continuant d'accomplir son travail. Afin de faciliter ce processus, Epiq s'est rapidement mobilisée pour créer une solution de gestion de projets et de révision de documents à distance sûre et juridiquement défendable répondant à ce besoin.

La solution de révision à distance d'Epiq transforme le flux de travail juridique en fournissant un programme de révision à distance à la fois hautement sécurisé, évolutif et flexible. Ce programme, disponible à l'échelle mondiale depuis le 20 mars, permet d'accéder à n'importe quelle plateforme d'investigation électronique, de réponse aux incidents ou de révision des contrats. La solution permet à Epiq de renforcer rapidement les équipes d'examinateurs dans toutes les localisations, d'une façon hautement agile, afin de répondre aux besoins des clients.

À l'aide d'une large gamme d'options de surveillance, comprenant des indicateurs complets, des accords de confidentialité et des formations, Epiq est parvenue à créer une équipe mondiale et numérique de gestionnaires experts pour toutes les questions liées aux révisions. Epiq a intégré des collaborateurs à la plateforme à distance, qui travaillaient auparavant en personne sur 15 sites à travers l'Amérique du Nord, en l'espace de sept jours, avec la capacité de rapidement faire évoluer notre base de données de plus de 30 000 avocats agréés pour la révision au besoin.

« Notre équipe basée à Toronto a travaillé assidûment pour assurer la transition vers ce nouvel environnement de travail à distance sécurisé tout en respectant une échéance critique », a déclaré Tiffany Arroyo, responsable de la révision en investigation électronique chez Epiq. « Notre client était reconnaissant que nous soyons parvenus à continuer de travailler sur son projet avec un minimum de perturbations. Nous avons également reçu des retours très positifs de nos examinateurs juridiques qui travaillent dans ce nouvel environnement. »

La solution est soigneusement conçue pour assurer un travail à distance sécurisé en utilisant une authentification multi-facteurs et des protocoles https vérifiés et inclut un ensemble complet de mesures de sécurité allant de la redirection des données désactivées à la compensation des données automatisée sur les bureaux virtuels. En outre, les protocoles de surveillance et de gestion des examens détaillés et clairement définis pour lesquels Epiq est reconnue sont intégrés à la solution afin d'assurer que les normes les plus élevées de qualité et d'efficacité opérationnelles soient respectées.

« Nous nous concentrons sur le développement de solutions précieuses pour aider nos clients à mieux traverser ces moments difficiles », a déclaré Thomas Tromiczak, vice-président sénior. « Notre nouvelle solution de révision à distance est un exemple probant de la façon dont nous continuerons à innover et évoluer avec le temps pour transformer le milieu du droit. »

La solution à distance continuera d'être disponible pour les clients et évoluera au fil du temps pour fournir davantage de fonctionnalités, de fonctions et de sécurité. N'étant plus limitée par des contraintes d'espace ou de lieu, la plateforme de révision à distance d'Epiq atteint les clients partout et tout le temps.

Pour en savoir plus, contactez-nous ici .



À propos d'Epiq

Epiq, un leader mondial du secteur des services juridiques, assume avec efficacité, transparence et en toute confiance des missions de grande envergure à la complexité croissante pour les services juridiques des entreprises, les cabinets d'avocats et divers professionnels. Les clients font appel à Epiq pour rationaliser l'administration de leurs opérations d'entreprise, dans le cadre de recours collectifs et de litiges de masse, pour les délibérations des tribunaux, l'investigation électronique (ou eDiscovery), les affaires réglementaires, de conformité, de restructuration et de faillite. Les experts des différents domaines et les technologies d'Epiq permettent de renforcer l’efficacité à travers l'expertise et de délivrer un certain niveau de confiance aux clients les plus performants à travers le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.epiqglobal.com.