NEW YORK, March 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A indústria jurídica está se adaptando rapidamente aos novos procedimentos de trabalho para aderir à evolução das medidas de prevenção do COVID-19 enquanto continua a fazer o trabalho. Para auxiliar este processo, a Epiq se mobilizou rapidamente para criar uma solução segura e legalmente defensável de revisão remota de documentos e gerenciamento de projetos para atender a essa necessidade.

A solução de revisão remota da Epiq transforma os fluxos de trabalho jurídicos, fornecendo um programa de revisão remota altamente seguro, escalável e flexível. O programa, disponível em todo o mundo desde 20 de março, permite o acesso a qualquer plataforma de eDiscovery, resposta a incidentes ou revisão de contratos. A solução permite que a Epiq aumente rapidamente as equipes de revisores em todos os locais, de forma altamente ágil, para responder às necessidades dos clientes.

Usando uma variedade de opções de supervisão, incluindo métricas abrangentes de relatórios, acordos de confidencialidade e treinamento, a Epiq criou com sucesso uma equipe global e digital de gerentes especialistas para todas as questões de revisão. A Epiq incorporou trabalhadores à plataforma remota, que anteriormente trabalhavam presencialmente em 15 locais em toda a América do Norte, no prazo de sete dias, com a capacidade de aumentar rapidamente a partir de nosso banco de dados de mais de 30.000 advogados de revisão aprovados, conforme necessário.

“Nossa equipe de Toronto trabalhou diligentemente para fazer a transição para este novo ambiente de trabalho remoto seguro, ao mesmo tempo em que cumpria um prazo crítico do projeto”, disse Tiffany Arroyo, gerente de revisão de eDiscovery da Epiq. “Nosso cliente ficou grato por termos conseguido continuar o trabalho no seu projeto com o mínimo de interrupção. Também recebemos feedback muito positivo dos nossos revisores de advogados que estão trabalhando neste novo ambiente”.

A solução foi projetada cuidadosamente para garantir um trabalho remoto seguro usando autenticação multifator e protocolos https verificados e inclui um conjunto completo de medidas de segurança que vão desde o redirecionamento de dados desativados até a limpeza automatizada de dados em desktops virtuais. Além disso, a gestão de revisão claramente definida e detalhada e os protocolos de supervisão pelos quais a Epiq é conhecida estão incorporados na solução para garantir que os mais altos padrões de qualidade e eficácia operacional sejam atendidos.

“Estamos focados no desenvolvimento de soluções valiosas para ajudar nossos clientes a navegarem melhor nesses tempos desafiadores”, disse o Vice-Presidente Sênior Thomas Tromiczak. “Nossa nova solução segura de revisão remota é um exemplo importante de como continuaremos a inovar e evoluir com os tempos para transformar a área jurídica”.

A solução remota continuará a estar disponível para os clientes e evoluirá ao longo do tempo para fornecer mais recursos, funcionalidade e segurança. Não mais limitada pelo espaço ou localização da instalação, a plataforma de revisão remota da Epiq alcança clientes em qualquer lugar, a qualquer momento.

Sobre a Epiq

A Epiq, líder global no setor de serviços jurídicos, assume tarefas em larga escala e cada vez mais complexas para consultoria corporativa, escritórios de advocacia e profissionais de negócios com eficiência, clareza e confiança. Os clientes contam com a Epiq para agilizar a administração de operações comerciais, ações coletivas e atos ilícitos em massa, relatórios judiciais, eDiscovery, regulatórios, conformidade, reestruturação e questões de falência. Os experts da Epiq oferecem esclarecimentos de assuntos complexos, proporcionam eficiência por meio da expertise e entregam confiança para os nossos clientes em todo o mundo. Saiba mais em https://www.epiqglobal.com.