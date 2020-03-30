纽约, March 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 各法律机构正在迅速适应新的工作程序，在继续完成工作的同时确保遵守不断发展的新冠肺炎防范措施。为协助这一进程，Epiq迅速采取行动，创建了安全且符合法律要求的远程文件审阅和项目管理解决方案，以满足这一需要。



Epiq的远程审阅解决方案提供高度安全性、可扩展性和灵活性的远程审阅方法，从而为法律工作流程带来转变。这一项目自3月20日起可供全球范围内使用，提供所有电子取证（eDiscovery）、事件响应或合同审阅平台的访问渠道。这一解决方案让Epiq能够以高度敏捷的方式快速扩展跨地点审阅者团队，以满足客户需求。

Epiq使用一系列监督选项，包括全面的报告指标、保密协议和培训，针对审阅工作涉及的所有事项成功创建了一个全球范围的数字化专家管理团队。Epiq已经在七天内将以前在北美15个地点以面对面方式开展业务的员工转移到远程平台，并且有能力利用我们包括3万多名合格审阅律师的数据库，根据需要迅速扩展审阅团队。

“我们的多伦多团队付出了辛勤努力，在过渡到这个新的安全远程工作环境的同时也按期完成了一个重大业务项目，”Epiq电子取证审阅经理Tiffany Arroyo表示。“客户对于我们在几乎没有中断的情况下继续完成他们项目的相关工作表示感谢。我们也得到了在这一新环境中进行文件审阅的律师们的积极反馈。”

解决方案经过精心设计构建，通过使用多因素身份验证和经检验的https协议来确保远程工作安全，并采用了从禁用数据重定到虚拟桌面自动数据清除的一套完整的 安全措施 。此外，Epiq著名的定义明确且详尽细致的审阅管理和监督协议也嵌入到解决方案中，以确保达到最高标准的质量和操作效率。

“我们专注于开发具有重要价值的解决方案，帮助我们的客户更好地度过充满挑战的时期”，高级副总裁Thomas Tromiczak表示。“我们新的安全远程审阅解决方案作为一个重要范例，显示了我们将继续创新并与时俱进，为法律行业带来变革。”

这一远程解决方案将持续提供客户使用，并将不断发展以提供更多的功能、用途和更高的安全性。Epiq的远程审阅平台不再受设施空间或地点的限制，可随时随地连通至客户。

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