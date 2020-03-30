紐約, March 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 法律界迅速適應新工作程序，以配合不斷變化的新冠肺炎防疫措施，並同時繼續辦理公務。為協助此過程，Epiq 迅速建立安全而且配備法律審核功能的遙距文件審核及項目管理解決方案，給客戶提供所需功能。

Epiq 的遙距審核解決方案提供高度保安、可擴展，而且靈活的遙距審核程式，轉化法律工作流程。這個程式已於 3 月 20 日供全球客戶使用，可以存取任何 eDiscovery、事件回應，或合約審核平台。這個解決方案讓 Epiq 在不同地點快速擴展審核團隊成員，以極其靈活的方式，配合客戶的需要。

Epiq 使用一系列監察選項，包括全面的報告指標、保密協議及訓練，已成功建立數碼化的全球專業管理人員團隊，覆蓋所有審核事宜。Epiq 已在遙距平台加入在北美洲 15 個不同據點工作的成員，並且在需要時，可在 7 日內從我們超過 30,000 的認可審查律師之資料庫中擴展團隊。

「我們的多倫多團隊正在努力不懈，以過渡至這個新的安全遙距工作環境，並同時滿足關鍵的項目完成期限。」Epiq 的 eDiscovery 審核經理 Tiffany Arroyo 說。「我們客戶感謝我們可以把阻礙降到最低，繼續致力於他們的項目。在這個新環境工作的審核律師，也給我們很正面的回饋。」

這個解決方案是經過精心設計，專門確保使用多因素授權及已驗證 https 協議遙距工作時的保安，並包括一系列完整的 安全措施 ，包括禁用數據轉向，以至虛擬桌面電腦的自動數據清除功能等。此外，Epiq 以清晰界定和詳細的審核管理及監察協議而聞名，這些特點亦嵌入於解決方案裡，以確保提供最高的品質及營運效率。

「我們專注於開發有價值的解決方案，以協助我們的客戶應付現時的挑戰。」高級副總裁 Thomas Tromiczak 說。「我們的新遙距審核解決方案是一個極佳例子，可以展示我們會如何繼續隨著時代而創新及進化，以轉化法律業務。」

遙距解決方案將會繼續提供予客戶使用，並會不斷進化，以增加更多特點、功能，並加強保安。Epiq 的審核平台讓客戶突破辦公室空間和地點的限制，隨時隨地供客戶使用。

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關於 Epiq

Epiq 是法律服務業界的全球領導者，能高效、清晰及自信地承擔企業法律顧問、律師樓、商界專業人士的大型及日益複雜的任務。客戶依賴 Epiq 精簡商業營運管理、集體訴訟及集體侵權、法庭報告、eDiscovery、監管、合規、重組及破產事項。Epiq 的專項專家以及技術透過專業知識創造效率，並為全球優質客戶帶來信心。請瀏覽 https://www.epiqglobal.com 了解更多資訊。