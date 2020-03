Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2020



Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 0010283597



1067 København K LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036







































Den 30. marts 2020











Andersen & Martini Holding suspenderer forventningerne til årsresultatet for 2020.







Ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2019 oplyste selskabet, at der forventedes et resultat før skat på mellem kr. 3 og 5 mio. før påvirkning af den verserende corona-krise.







Uanset Statsministeren i dag har udtalt, at der måske kan komme en gradvis åbning af Danmark igen efter påske, er usikkerheden om forsyningssikkerheden vedrørende nye biler

og kundernes ageren fortsat meget stor, og de vedtagne hjælpepakker har ikke været anvendelige for en virksomhed som Andersen & Martini Holding, hvorfor det på nuværende

tidspunkt ikke er muligt at forudsige resultatet for 2020, og den tidligere offentliggjorte forventning suspenderes hermed.







Det forventes, at selskabet kan meddele noget mere konkret senere på foråret.







Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3693 1011







Med venlig hilsen







Andersen & Martini Holding A/S







Peter Hansen