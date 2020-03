MONTRÉAL, 30 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (ex-ÉU) et chef de file, a publié aujourd’hui ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2019 et de la fin d’année 2019. Tous les montants sont exprimés en milliers à l’exception du nombre d’actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.

Faits saillants de 2019

Résultats financiers

Les revenus s’élèvent à 47 461 $, une hausse de 34 961 $ ou 280 % sur la période précédente.

Les produits d’intérêts générés sont de 23 542 $, une hausse de 2 608 $ ou 12 % sur la période précédente.

Le résultat net s'élève à 18 033 $, comparativement à 24 079 $ la période précédente.

Le résultat d’exploitation ajusté1 s’élève à 26 406 $, une hausse de 9 023 $ ou 52 % comparativement à l’année précédente.

Évolution de la Société

Acquisition de 51,2 % de Biotoscana Investments S.A. (« GBT »), une société opérant en Amérique latine, pour un montant de 595 662 BRL (189 024 $). Suite à la conclusion de l’entente, Knight a mis en œuvre un processus de lancement d’une offre publique d’achat obligatoire (« OPAO ») afin d’acquérir des actionnaires publics les 48,8 % restants.

Lancement d’une offre publique de rachat en juillet 2019 et acquisition de 7 249 249 actions ordinaires pour un coût global de 54 838 $.

Conclusion d’une entente de règlement et d’achat avec Medison Biotech (1995) Ltd. (« Medison ») en vertu de laquelle Knight a accepté de vendre sa participation de 28,3 % pour une contrepartie en liquidités de 77 000 $. En outre, les deux parties ont convenu de se libérer réciproquement de toute réclamation et de retirer toute procédure judiciaire engagée par les deux parties. La transaction a été conclue en date du 16 mars 2020.

Promotion de Arvind Utchanah, vice-président aux finances, au titre de chef des finances, en vigueur le 30 mars 2020.

Produits

Conclusion d’un accord de licence avec Puma Biotechnology, Inc. (« Puma ») aux fins de commercialisation de NERLYNX ® au Canada et réception de l’approbation réglementaire de Santé Canada pour NERLYNX ® dans le traitement du cancer du sein HER2-positif.

au Canada et réception de l’approbation réglementaire de Santé Canada pour NERLYNX dans le traitement du cancer du sein HER2-positif. Soumission de Ibsrela MC aux fins d’approbation réglementaire pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec constipation (« SCI-C ») à Santé Canada.

aux fins d’approbation réglementaire pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec constipation (« SCI-C ») à Santé Canada. Conclusion d’une entente avec l’Alliance pharmaceutique pancanadienne afférente à la Probuphine ® et obtention à ce jour du remboursement par les régimes d’assurance publics administrés par l’Alberta, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, le Québec, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, Anciens Combattants Canada et le programme des services de santé non assurés (« SSNA ») pour les Premières nations et les Inuits.

et obtention à ce jour du remboursement par les régimes d’assurance publics administrés par l’Alberta, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, le Québec, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, Anciens Combattants Canada et le programme des services de santé non assurés (« SSNA ») pour les Premières nations et les Inuits. Soumission de Imvexxy MC aux fins d’approbation réglementaire par Santé Canada pour le traitement des symptômes postménopausiques de l’atrophie vulvaire et vaginale due à une carence en œstrogènes.

aux fins d’approbation réglementaire par Santé Canada pour le traitement des symptômes postménopausiques de l’atrophie vulvaire et vaginale due à une carence en œstrogènes. Soumission de Bijuva MC aux fins d’approbation réglementaire par Santé Canada pour le traitement des symptômes vasomoteurs modérés à sévères associés à la ménopause.

aux fins d’approbation réglementaire par Santé Canada pour le traitement des symptômes vasomoteurs modérés à sévères associés à la ménopause. Association avec Debiopharm pour commercialiser Trelstar® au Canada, approuvé pour le traitement du cancer avancé de la prostate. Knight prévoit la reprise des activités commerciales au Canada début 2020.

1 Le revenu d’exploitation ajusté n’est pas un terme défini dans les IFRS, veuillez vous référer à la définition ci-dessous pour de plus amples détails.

Prêts stratégiques

Conclusion d’un accord de financement stratégique avec Moksha8, société pharmaceutique spécialisée opérant au Brésil et au Mexique, pour un prêt allant jusqu’à 25 000 $ US (32 470 $).

Conclusion d’un prêt garanti de 5 000 $ US (6 585 $) avec Triumvira pour développer ses nouvelles thérapies de cellules T et obtention des droits exclusifs de commercialisation des futurs produits de Triumvira dans certains pays.

Réception de 750 $ US (1 005 $) du remboursement complet du prêt stratégique octroyé à Medimetriks.

Réception de 3 639 $ du remboursement complet du prêt stratégique accordé à Crescita.

Événements clés postérieurs à la date de clôture

Achat de 2 169 278 actions ordinaires supplémentaires pour un coût total de 13 310 $ par le biais de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») en 2020.

Assurer l’approvisionnement en médicaments et la sécurité de nos employés durant la pandémie COVID-19.

« C’est un plaisir d’annoncer que 2019 s’est révélée une année de transformation pour Knight, qui a poursuivi sa mission de devenir une société pharmaceutique spécialisée dans le « reste du monde ». Au cours des dernières années, nous avons focalisé nos efforts sur l’expansion en Amérique latine, qui a résulté, cette année, en l’acquisition d’une participation majoritaire dans Grupo Biotoscana, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Thérapeutique Knight inc. De plus, notre portefeuille de produits canadiens a progressé grâce à l’obtention de l’homologation de trois nouveaux médicaments et l’approbation réglementaire de deux autres produits, tandis que trois demandes d’homologation sont en attente d’approbation par Santé Canada. Pour l’avenir, nous demeurons déterminés à fournir les médicaments dont nos patients ont besoin au moment où notre communauté est confrontée à une crise sanitaire sans précédent, et nous continuerons à tirer parti de notre bilan solide afin de bâtir une société qui fera la fierté de nos actionnaires ».

Principaux résultats financiers

T4-19 Variation KNIGHT3 GBT3 TOTAL T4-18 $1 %2 Produits 3 350 33 921 37 271 3 888 33 383 859 % Marge brute 3 150 15 249 18 399 3 391 (15 008) 443 % Vente et commercialisation 1 582 2 866 4 448 907 (3 541) 390 % Charges administratives 9 348 2 773 12 121 2 653 (9 468) 357 % Recherche et développement 633 778 1 411 492 (919) 187 % Amortissement des immobilisations incorporelles 425 1 715 2 140 478 (1 662) 348 % Dépréciation des immobilisations incorporelles 4 226 - 4 226 - (4 226) s.o. Produits d’intérêts 5 434 - 5 434 5 944 (510) 9 % Charge d’intérêts 644 370 1 014 - 1 014 s.o. Résultat net de l’exercice (10 360) 7 207 (3 153) 221 (3 374) s.o. Résultat de base par action (0,076) 0,027 (0,049) 0,002 (0,051) s.o. Revenu d’exploitation ajusté 2 588 9 063 11 651 5 607 6 044 108 %

CDA-19 Variation KNIGHT3 GBT3 TOTAL CDA-18 $1 %2 Produits 13 540 33 921 47 461 12 500 34 961 280 % Marge brute 11 669 15 249 26 918 10 279 16 639 162 % Vente et commercialisation 4 923 2 866 7 789 3 588 (4 201) 117 % Charges administratives 21 687 2 773 24 460 8 638 (15 822) 183 % Recherche et développement 3 135 778 3 913 1 991 (1 922) 97 % Amortissement des immobilisations incorporelles 1 698 1 715 3 413 1 845 (1 568) 85 % Dépréciation des immobilisations incorporelles 4 226 - 4 226 - (4 226) s.o. Produits d’intérêts 23 542 - 23 542 20 934 2 608 12 % Charge d’intérêts 644 370 1 014 - (1 014) s.o. Résultat net de l’exercice 10 826 7 207 18 033 24 079 (6 046) 25 % Résultat de base par action 0,078 0,026 0,104 0,169 (0,064) 38 % Revenu d’exploitation ajusté 17 343 9 063 26 406 17 383 9 023 52 %

1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues 3 Pour la définition de « Knight » et « GBT », veuillez vous référer à la section 23 du rapport de gestion pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2019.



Pour l’année complète et le trimestre se terminant le 31 décembre 2019, Knight a consolidé les résultats financiers de GBT pour le mois de décembre 2019.

Produits : Les résultats financiers de GBT ont représenté 33 921 $ de revenus supplémentaires. Pour l’année complète se terminant en 2019, GBT a déclaré des revenus totaux de 743 097 BRL (250 498 $), dont Knight a consolidé le mois de décembre 2019. La moyenne des produits mensuels de 2019 s’est élevée à 61 925 BRL (20 875 $) par rapport à 105 935 BRL (33 921 $) pour le mois de décembre 2019. Les revenus de décembre 2019 sont exceptionnellement plus élevés que les revenus mensuels moyens en raison du calendrier des livraisons de certains produits. Knight ne prévoit pas que l’ampleur des revenus mensuels se poursuive à l’avenir. Les variations des revenus de Knight pour le trimestre et la période de douze mois sont principalement attribuables au calendrier des ventes d’Impavido®, à la croissance des ventes de Movantik® et au lancement de ProbuphineMC.

Marge brute : L’évolution de la marge brute s’explique principalement par la consolidation des résultats financiers de GBT, représentant 15 249 $ de marge brute supplémentaire. L’accroissement de la marge brute de Knight pour le trimestre et la période de douze mois est dû à la combinaison de produit.

Vente et commercialisation : Les résultats financiers de GBT ont représenté 2 866 $ de frais de vente et de marketing supplémentaires. Pour les périodes de trois et douze mois, l’augmentation des frais de vente et de marketing de Knight est due aux activités commerciales, y compris la préparation du lancement de nouveaux produits.

Charges administratives : Les résultats financiers de GBT ont représenté 2 773 $ de frais généraux et administratifs supplémentaires. Les frais généraux et administratifs de Knight pour le T4-19 se sont élevés à 9 348 $, soit une augmentation de 252 % ou 6 695 $ par rapport au T4-18, principalement en raison des dépenses de 5 542 $ pour les frais juridiques, de consultation et de conseil liés à l’acquisition de GBT (« frais de GBT »). Pour la période de douze mois, les frais généraux et administratifs de Knight se sont élevés à 21 687 $, soit une augmentation de 151 % ou 13 049 $, principalement en raison des frais de GBT de 8 019 $ pour l’année entière et d’une dépense de 3 756 $ liée à la campagne militante, à la course aux procurations publiques et aux litiges connexes entre Knight et l’actionnaire dissident Meir Jakobsohn, chef de la direction de Medison. Knight prévoit d’engager des dépenses supplémentaires importantes liées à l’OPAO en 2020.

Recherche et développement : Les résultats financiers de GBT tiennent compte de 778 $ de dépenses supplémentaires de recherche et développement. L’augmentation des dépenses de recherche et développement de Knight pour le trimestre est due aux soumissions de BijuvaMC pour l’approbation réglementaire à Santé Canada, tandis que l’augmentation pour la période de douze mois est due aux soumissions de IbsrelaMC, ImvexxyMC et BijuvaMC.

Amortissement des immobilisations incorporelles : L’amortissement des actifs incorporels à durée de vie définie acquis dans le cadre de la transaction GBT représente 1 715 $. Il n’y a pas eu de variation importante de l’amortissement de Knight.

Dépréciation des actifs financiers : Frais de 4 226 $ en raison d’une modification des attentes commerciales.

Produit d’intérêt : Les produits d’intérêt sont la somme des produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d’autres produits d’intérêt. Les produit d’intérêt pour le T4-19 se sont élevés à 5 434 $, soit une diminution de 9 % ou 510 $ par rapport au T4-18 en raison d’une baisse des soldes moyens des liquidités et des titres négociables, compensée par un solde moyen des prêts plus élevés et un accroissement des taux d’intérêt. Sur la période de douze mois, les produits d’intérêt se sont élevés à 23 542 $, soit une augmentation de 12 % ou 2 608 $ par rapport à la même période l’année dernière, en raison d’un solde moyen des prêts plus élevé et d’une augmentation des taux d’intérêt, compensée par une baisse des soldes moyens des liquidités et des titres négociables.

Résultat net : La perte nette pour le trimestre s’est élevée à 3 153 $ (T4-18 : revenu de 221 $) pour la même période l’année dernière. L’écart s’explique principalement par les éléments susmentionnés ainsi que par (i) des charges d’intérêt de 1 014 $ dus à l’accroissement d’intérêts sur le passif de l’OPAO et les emprunts bancaires de GBT, (ii) un gain net de 1 065 $ sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (T4-18 : perte de 6 717 $) et (iii) une perte de change de 3 187 $ (T4-18 : gain de 2 716 $) due en grande partie à la réévaluation du passif de l’OPAO, compensée par les gains relatifs globaux de GBT sur certains actifs nets libellés en devises étrangères. De même, le revenu net pour la période de douze mois s’est élevé à 18 033 $ (CDA-18 : 24 079 $). L’écart s’explique principalement par les éléments susmentionnés ainsi que par (i) des charges d’intérêt de 1 014 $ dus à l’accroissement d’intérêts sur le passif de l’OPAO et les emprunts bancaires de GBT, (ii) d’autres revenus de 2 195 $ (CDA-18 : 1 979 $) dus aux commissions perçues sur les prêts stratégiques et un fonds stratégique, (iii) un gain net sur la réévaluation des actifs financiers évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat de 20 714 $ (CDA-18 : 7 632 $), et (iii) une perte de change de 6 502 $ (CDA-18 : gain de 4 147 $).

Mesure non IFRS – Résultat d’exploitation ajusté : le résultat d’exploitation ajusté est une mesure non IFRS. Knight définit le « résultat d’exploitation ajusté » comme un revenu (perte) d’exploitation ajusté afin d’exclure l’amortissement et la dépréciation des immobilisations incorporelles, les coûts d’acquisition, les dépenses non récurrentes engagées, mais d’inclure les produits d’intérêt gagnés nets des charges d’intérêt et des coûts liés aux baux. En outre, le résultat d’exploitation ajusté ne reflète pas la part des bénéfices ajustés de GBT attribuable aux intérêts minoritaires.

Pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2019, le résultat d’exploitation ajusté s’élevait à 11 651 $, une augmentation de 6 044 $ ou 108 % par rapport à la même période l’année dernière. La consolidation des résultats financiers de GBT a représenté 9 063 $ de cette augmentation, compensée par une hausse des activités de vente et de marketing de Knight en raison du lancement de produits et d’une augmentation de certains frais administratifs. Pour la période de douze mois, le résultat d’exploitation ajusté s’est élevé à 26 406 $, une hausse de 9 023 $ ou 52 %, principalement due à la consolidation des résultats financiers de GBT.

Acquisition de GBT

GBT est une entreprise pharmaceutique spécialisée dont le siège est sis à Montevideo, en Uruguay, et qui opère dans 10 pays d’Amérique latine. GBT commercialise et vend des produits innovants sous licence et s’engage dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques spécialisés génériques de marque. Le modèle commercial de GBT est axé sur des domaines thérapeutiques visant les maladies infectieuses, l’oncologie et l’oncohématologie, les maladies rares, les traitements spéciaux et l’immunologie.

Le 29 novembre 2019, Knight a acquis une participation avec contrôle de 51,2 % de GBT (la « transaction GBT »), auprès d’un groupe d’actionnaires de contrôle comprenant Advent International et Essex Woodlands, entre autres. Le cours d’achat par action payé par Knight à la clôture était de 10,96 BRL (3,48 $), pour un cours d’achat total de 595 662 BRL (189 024 $), entièrement financé par les liquidités de Knight. Un montant équivalent à 20 % du prix d’achat a été déposé sous séquestre pour garantir les obligations d’indemnisation des vendeurs dans le cadre de la convention d’achat de la transaction GBT. Le montant déposé en main tierce sera libéré à parts égales sur une période de trois ans à compter de la clôture, déduction faite des créances conformément aux conditions de la convention d’achat des actions.

Les 48,8 % restants de GBT sont détenus par le secteur public et négociés sur B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (« B3 »), la principale bourse du Brésil, par le biais de certificats de dépôt brésiliens (« BDR »). Après la clôture de la transaction, Knight a lancé une offre publique d’achat obligatoire pour acquérir les BDR des actionnaires publics (l’« offre publique d’achat unifiée ») à des conditions similaires à celles de la transaction GBT, plus les intérêts au taux Selic calculé à partir du 29 novembre 2019 jusqu’à la date de règlement. Alternativement, les actionnaires publics peuvent choisir un paiement en liquidités à la date de règlement d’un montant de 10,15 BRL par BDR plus l’intérêt au taux Selic calculé à partir du 29 novembre 2019. En date du 20 décembre 2019, Knight a soumis à B3 une demande d’autorisation pour mener à bien l’offre publique d’achat unifiée, dont la période du lancement au parachèvement devrait prendre de quatre à huit mois.

Mise à jour sur les produits

En janvier 2019, Knight a conclu un accord de licence exclusif avec Puma pour le droit exclusif de commercialiser NERLYNX® (neratinib) au Canada. Le 16 juillet 2019, Santé Canada a approuvé NERLYNX® pour le traitement adjuvant prolongé des femmes atteintes d’un cancer du sein à un stade précoce, avec surexpression/amplification des récepteurs hormonaux HER2, suite à un traitement adjuvant à base de trastuzumab. En décembre 2019, le Comité pancanadien d’experts en examen des médicaments oncologiques (le « pERC ») a publié son rapport final recommandant que NERLYNX® ne soit pas remboursé par les régimes d’assurance publics. Knight cherche à obtenir un remboursement privé en vue d’assurer l’accès des patients à cette thérapie novatrice.

Le 20 février 2019, Knight a conclu un accord de licence exclusif avec Triumvira pour commercialiser ses futurs produits approuvés pour le Canada, Israël, le Mexique, la Colombie et pour TAC01-CD19 pour Israël, le Mexique, le Brésil et la Colombie. Triumvira développe de nouvelles thérapies de cellules T plus sûres et plus efficaces que les traitements actuels de thérapie génique du cancer, y compris les thérapies de récepteurs d’antigènes chimériques (CAR) et de récepteurs de cellules T modifiés (TCR).

En août 2019, Knight a conclu un accord avec l’Alliance pharmaceutique pancanadienne et, à ce jour, a obtenu le remboursement de Probuphine® par les régimes d’assurance publics administrés par l’Alberta, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, Anciens Combattants Canada et le programme des SSNA. Probuphine® est indiquée pour la prise en charge de la dépendance aux opioïdes chez les patients cliniquement stabilisés avec un maximum de 8 mg de buprénorphine sublinguale, en association avec des conseils et un soutien psychosocial, et deviendra un outil important dans la lutte contre la dépendance aux opioïdes.

Le 30 octobre 2019 et le 26 novembre 2019, Knight a annoncé que ImvexxyMC et BijuvaMC, respectivement, ont été acceptés pour examen par Santé Canada. Aux États-Unis, ImvexxyMC est indiqué pour le traitement de la dyspareunie modérée à sévère (douleur vaginale associée à l’activité sexuelle), un symptôme de l’atrophie vulvaire et vaginale (AVV), due à la ménopause. BijuvaMC est un traitement hormonal bio-identique combinant l’estradiol et la progestérone en une gélule orale unique pour le traitement des symptômes vasomoteurs modérés à sévères dus à la ménopause. Les deux produits sont sous licence par TherapeuticsMD, Inc.

En novembre 2018, Santé Canada a approuvé Iluvien®, un implant intravitréen à libération prolongée pour le traitement de l’œdème maculaire diabétique. En septembre 2019, l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé a publié son rapport final recommandant qu’Iluvien® ne soit pas remboursé par les régimes d’assurance publics. Knight collabore avec Alimera Sciences Inc. afin d’évaluer un processus de resoumission.

Le 8 janvier 2020, Knight a annoncé un accord exclusif qui lui octroie les droits canadiens de commercialisation de Trelstar® (triptorelin), un analogue agoniste de l’hormone naturelle de libération de la gonadotrophine (GnRH). Trelstar® est présentement approuvé et vendu au Canada. L’entente devrait se conclure au cours du premier semestre 2020, date à laquelle Knight reprendra les activités commerciales et commencera à réaliser les revenus afférents.

Mise à jour sur les prêts stratégiques

Le 15 février 2019, Knight a annoncé un accord de financement stratégique avec Moksha8, une société pharmaceutique spécialisée opérant au Brésil et au Mexique, les deux plus grands marchés pharmaceutiques d’Amérique latine. Selon les modalités de l’accord, Knight s’est engagé à prêter jusqu’à 25 000 $ US en fonds de roulement et 10 000 $ US ont été émis à la clôture. Le prêt porte intérêt au taux annuel de 15 % et arrive à échéance cinq ans après la date d’émission. Dans le cadre de l’accord de financement stratégique, Knight a reçu des bons de souscription à un prix d’exercice de 0,01 $ US chacun, représentant 5 % des actions entièrement diluées de Moksha8. Le 30 septembre 2019, Knight a prêté 1 500 CUS supplémentaires à titre d’avance sur un engagement de prêt futur à un taux d’intérêt de 15 annuel % et échéant en 2021.

Selon les modalités de l’accord, Knight dispose d’un engagement de prêt restant de 10 500 $ US qui sera versé lorsque Moksha8 aura atteint des objectifs de rentabilité prédéfinis. En outre, Knight peut émettre 100 000 $ US supplémentaires à sa seule discrétion pour le développement corporatif et l’acquisition de licences de produits.

Le 20 février 2019, Knight a conclu un accord de prêt garanti de 5 000 $ US avec Triumvira pour le développement de sa nouvelle technologie de cellules T. Le prêt porte intérêt à 15 % par année et son échéance est au 20 février 2020. En outre, dans le cadre de cette opération de financement stratégique, Knight a reçu des bons de souscription pour l’achat de 3,5 % des actions ordinaires de Triumvira après dilution et les droits commerciaux sur les produits Triumvira.

En 2016, Knight a émis 23 000 $ US en prêts garantis à Medimetriks afin d’appuyer son acquisition des droits exclusifs de développement et de commercialisation aux États-Unis d’OPA-15406 auprès d’Otsuka. Le 7 mars 2018, Knight a reçu un remboursement anticipé du capital de 20 000 $ US et des intérêts et frais de 2 757 $ US. Suite au remboursement anticipé et aux remboursements prévus du capital de 2 250 $ US, le solde du prêt était de 750 $ US. Le solde du prêt a été intégralement remboursé le 18 juin 2019.

Le 20 décembre 2019, Knight a reçu un remboursement anticipé de 3 656 $ de Crescita, y compris le remboursement intégral du capital et des intérêts en souffrance.

Mise à jour relative à la COVID-19

L’apparition récente du coronavirus, ou COVID-19, déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, s’est répandue à l’échelle planétaire et influe sur l’activité économique internationale. Certains pays où la Société opère d’importantes activités ont exigé la limitation ou la suspension d’activités commerciales et ont implanté des restrictions de voyage et des mesures de quarantaine. Knight s’applique à alléger quelque peu la pression que la pandémie de la COVID-19 à l’échelle mondiale a placée sur nos systèmes de santé et s’assure du maintien de l’approvisionnement en médicaments pour les patients. La Société et ses employés sont passés au télétravail, y compris nos équipes médicales et de vente sur le terrain. La Société prend des mesures pour établir des canaux virtuels et numériques afin de s’assurer que les médecins et les patients continuent de recevoir un soutien constant. En outre, la Société dispose de liquidités suffisantes pour répondre à tous les besoins opérationnels dans un avenir prévisible.

Mise à jour sur l’OPRCNA

Le 8 juillet 2019, Knight a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son avis d’intention de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Selon ces modalités, Knight peut acheter pour annulation jusqu’à 12 053 693 actions ordinaires de Knight, représentant 10 % de son flottant au 2 juillet 2019. Au 30 mars 2020, Knight a acquis un total de 9 418 527 actions ordinaires pour un coût total de 68 148 $ ou 7,23 $ par action et dispose de 135 381 707 actions ordinaires en circulation, et 1 901 666 actions ordinaires restantes à annuler.

En outre, Knight a conclu un accord avec un courtier destiné à faciliter l’achat de ses actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA. Dans le cadre du plan d’achat automatique d’actions de Knight (le PAAC), le courtier peut acheter des actions ordinaires qui ne seraient normalement pas autorisées en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d’interdiction auto-imposées. Ces achats sont effectués par le courtier selon les paramètres et instructions communiqués par Knight avant toute restriction réglementaire ou période d’interdiction imposée par le courtier lui-même.

Autres développements de la Société

Le 21 novembre 2019, Knight et Medison ont conclu un accord définitif en vertu duquel Knight a accepté de vendre au groupe Medison toutes les actions de Knight dans Medison, ce qui représente environ 28,3 % du capital social de Medison, en contrepartie de 77 000 $ payables en liquidités. En outre, les parties ont convenu de se libérer mutuellement de toute réclamation et de retirer toutes les procédures judiciaires engagées par les deux parties. Enfin, Medison, qui, avec ses filiales, détient environ 10 400 000 actions ou 7,5 % de Knight, a accepté un engagement de statu quo de quatre ans et cédera sa position dans Knight pendant cette période. Le 16 mars 2020, après l’année fiscale 2019, Knight a reçu 75 % (57 750 $) de la contrepartie et les 25 % restants (19 250 $) seront détenus par un fiduciaire et devraient être remis à Knight dès la délivrance d’un certificat fiscal par l’autorité fiscale israélienne.



Le 30 mars 2020, Arvind Utchanah a été promu du poste de vice-président des finances à celui de chef des finances. Samira Sakhia, auparavant présidente et chef des finances de Knight, continuera à se concentrer sur son rôle de présidente.

Avis de conférence téléphonique

Knight sera l’hôte d’une conférence téléphonique et d’une webémission audio afin de présenter ses résultats du quatrième trimestre aujourd’hui à 17 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.

Date : lundi 30 mars 2020

Heure : 17 h 30 HE

Téléphone : ligne sans frais 1-877-223-4471 ou international 647-788-4922

Webémission : www.gud-knight.com ou webdiffusion

Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.

Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.gud-knight.com.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient une participation avec contrôle dans Grupo Biotoscana, une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. pour l’année terminée le 31 décembre 2019 et dans la dernière notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

PERSONNE-RESSOURCE :

Thérapeutique Knight inc.

Samira Sakhia

Présidente

Tél. : 514-678-8930

Téléc. : 514-481-4116

info@gudknight.com

www.gud-knight.com

RAPPROCHEMENT AVEC LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ

[En milliers de dollars canadiens]

Les ajustements des revenus (pertes) d’exploitation comportent les éléments suivants :

Les coûts d’acquisition sont liés à des dépenses de 5 542 $ pour le trimestre et de 8 019 $ pour la période de douze mois pour les frais juridiques, de consultation et de conseil liés à l’acquisition de GBT.

Les autres dépenses non récurrentes sont liées à des dépenses engagées par la Société hors du cours normal des affaires et ne seraient pas produites en contexte normal. En 2019, la Société a enregistré une charge de 3 756 $ (CDA-18 : 300 $) liée à la campagne d’activiste, à la lutte des procurations publiques et aux litiges connexes entre Knight et l’actionnaire dissident Meir Jakobsohn, dirigeant de Medison.

Avec l’adoption de la norme IFRS 16, les paiements de location de Knight ne se reflètent pas dans les charges d’exploitation. L’ajustement de l’IFRS 16 équivaut à la sortie de liquidités liée aux contrats de location de Knight.

Les produits d’intérêts englobent les lignes « Produits d’intérêts sur les instruments financiers évalués au coût amorti » et « Autres produits d’intérêts ». Principalement les intérêts gagnés sur les prêts, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les titres négociables et la désactualisation des prêts à recevoir.

Les frais d’intérêts sur prêts bancaires comprennent les frais d’intérêts de GBT principalement liés aux intérêts sur ses prêts bancaires et excluent l’accroissement des intérêts de Knight.

Pour les périodes de trois et douze mois se terminant le 31 décembre 2019, Knight a effectué le calcul du revenu d’exploitation ajusté comme suit :

T4-19 CDS-19 KNIGHT1 GBT1 TOTAL T4-18 KNIGHT1 GBT1 TOTAL CDA-18 Revenu (perte) d’exploitation (13 064 ) 7 117 (5 947 ) (1 139 ) (24 000 ) 7 117 (16 883 ) (5 783 ) Ajustements des revenus (pertes) d’exploitation : Amortissement des actifs incorporels 425 1 715 2 140 478 1 698 1 715 3 413 1 845 Dépréciation d’actifs incorporels 4 226 — 4 226 — 4 226 — 4 226 — Amortissement des immobilisations corporelles 100 452 552 24 405 452 857 87 Coûts d’acquisition 5 542 — 5 542 — 8 019 — 8 019 — Autres charges non récurrentes — 410 410 300 3 756 410 4 166 300 Coûts de location (ajustement de l’IFRS 16) (75 ) (261 ) (336 ) — (303 ) (261 ) (564 ) — Revenu d’intérêts 5 434 — 5 434 5 944 23 542 — 23 542 20 934 Frais d’intérêts sur prêts bancaires — (370 ) (370 ) — — (370 ) (370 ) — Revenu d’exploitation ajusté 2 588 9 063 11 651 5 607 17 343 9 063 26 406 17 383

1 Pour la définition de « Knight » et « GBT », veuillez vous référer à la section 23 du rapport de gestion pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2019.

BILANS CONSOLIDÉS

[En milliers de dollars canadiens]

Aux 31 décembre 2019 2018 ACTIF Actifs courants Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions 174 268 244 785 Titres négociables 235 045 445 003 Créances clients et autres débiteurs 103 467 11 618 Stocks 70 870 1 136 Charges payées d’avance et dépôts 3 306 138 Autres actifs financiers courants 26 303 14 030 Impôts sur le résultat à recevoir 8 265 821 Total des actifs courants 621 524 717 531 Titres négociables 126 869 97 274 Créances clients et autres débiteurs 4 715 — Charges payées d’avance et dépôts 4 652 — Actifs au titre de droits d’utilisation 6 409 — Immobilisations corporelles 22 639 794 Immeubles de placement 1 740 — Immobilisations incorporelles 173 372 17 475 Goodwill 88 262 — Autres actifs financiers 132 848 113 314 Participation dans une entreprise associée — 79 145 Actifs d’impôt différé 3 991 2 959 Autre débiteur 41 582 23 340 607 079 334 301 Actifs détenus en vue de la vente 76 700 — Total de l’actif 1 305 303 1 051 832

BILANS CONSOLIDÉS (suite)

[En milliers de dollars canadiens]

Aux 31 décembre 2019 2018 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 94 406 6 100 Obligations locatives 1 788 — Autres passifs 1 750 — Passif lié à l’offre publique d’achat obligatoire 184 023 — Emprunts bancaires 50 557 — Impôts sur le résultat à payer 15 447 10 705 Autres soldes à payer 2 833 197 Autres produits différés — 183 Total des passifs courants 350 804 17 185 Obligations locatives 4 812 — Emprunts bancaires 5 022 — Autres soldes à payer 1 699 4 615 Passifs d’impôt différé 27 860 — Total du passif 390 197 21 800 Capitaux propres Capital social 723 832 761 844 Bons de souscription 785 785 Surplus d’apport 16 463 14 326 Cumul des autres éléments du résultat global 17 405 20 955 Résultats non distribués 52 246 232 122 Attribuables aux actionnaires de la Société 810 731 1 030 032 Participations ne donnant pas le contrôle 104 375 — Total des capitaux propres 915 106 1 030 032 Total du passif et des capitaux propres 1 305 303 1 051 832

COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]

2019 2018 Produits des activités ordinaires 47 461 12 500 Coût des produits vendus 20 543 2 221 Marge brute 26 918 10 279 Charges Ventes et commercialisation 7 789 3 588 Charges administratives 24 460 8 638 Recherche et développement 3 913 1 991 Amortissement des immobilisations incorporelles 3 413 1 845 Dépréciation des immobilisations incorporelles 4 226 — (16 883 ) (5 783 ) Produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti (18 780 ) (16 114 ) Autres produits d’intérêt (4 762 ) (4 820 ) Charge d’intérêts 1 014 — Autres produits (2 195 ) (1 979 ) Profit net sur les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (20 714 ) (7 632 ) Quote-part du résultat net de l’entreprise associée (906 ) (555 ) Perte (profit) de change 6 502 (4 147 ) Perte liée à l’hyperinflation 176 — Résultat avant impôt sur le résultat 22 782 29 464 Charge d’impôt Impôt exigible 3 836 3 535 Impôt différé 913 1 850 Résultat net de l’exercice 18 033 24 079 Attribuable aux : Actionnaires de la Société 14 517 24 079 Participations ne donnant pas le contrôle 3 516 — Attribuable aux actionnaires de la Société Résultat de base par action 0,10 0,17 Résultat dilué par action 0,10 0,17 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation De base 139 758 522 142 827 616 Dilué 140 139 220 143 275 010

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

[En milliers de dollars canadiens]