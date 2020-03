March 31, 2020 02:00 ET

Silmäasema Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019:

Silmäasemalla erinomainen neljäs neljännes, koko vuoden oikaistu käyttökate oli selvästi edellisvuoden tasoa korkeampi

31.3.2020 klo 9.00



Tämä on tiivistelmä vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteesta, joka on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä verkkosivuillamme osoitteessa https://company.silmaasema.fi . Silmäasema ei järjestä tiedotustilaisuutta tai puhelinkonferenssia.

Loka-joulukuu 2019 lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia vuoden 2018 loka–joulukuusta ja oli 34,8 (32,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 10,0 prosenttia.

Oikaistu käyttökate* kasvoi 66,9 prosenttia 5,9 (3,5) miljoonaan euroon ja oli 16,9 (10,9) prosenttia liikevaihdosta. Oikaistu käyttökateprosentti ilman IFRS 16 -vaikutusta olisi ollut 11,9 (10,9) prosenttia liikevaihdosta.

Oikaistu liiketulos* kasvoi 29,9 prosenttia ja oli 2,6 (2,0) miljoonaa euroa.



Tammi-joulukuu 2019 lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia vuoden 2018 tammi-joulukuusta ja oli 131,1 (122,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia.

Oikaistu käyttökate* kasvoi 82,7 prosenttia 21,5 (11,8) miljoonaan euroon ja oli 16,4 (9,6) prosenttia liikevaihdosta. Oikaistu käyttökateprosentti ilman IFRS 16 -vaikutusta olisi ollut 10,8 (9,6) prosenttia liikevaihdosta.

Oikaistu liiketulos* kasvoi 42,1 prosenttia ja oli 8,3 (5,8) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta* kehittyi vahvasti ja oli 18,5 (13,1) miljoonaa euroa.

Nettovelka* kauden lopussa oli 46,1 (28,0) miljoonaa euroa.

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen* 31.12.2019 oli 2,1 (2,4).

EPS (laimentamaton) parani 0,28 (0,23) euroon.

Vuoden 2018 luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Vuosineljännesten lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.



Osinkoehdotus



Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa tilikaudelta 2019 osinkoa.





Vuoden 2020 näkymät



Silmäasema ei anna vuodelle 2020 näkymäarviolta, sillä koronaviruksen vaikutuksia liiketoimintaan on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida tarpeeksi yksityiskohtaisesti.





* IFRS 16 vaikuttaa raportoitujen lukujen vertailukelpoisuuteen

Silmäasema otti 1.1.2019 voimaantulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön vuoden alusta lukien. Loka-joulukuun ja tammi-joulukuun 2019 raportoidut luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden lukujen kanssa, koska niihin sisältyy IFRS 16 -standardin käyttöönottoon perustuvia eriä. IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutus tunnuslukuihin on esitetty keskeisten tunnuslukujen yhteydessä taulukossa ”IFRS 16:n vaikutus tunnuslukuihin”. Suluissa oleviin vertailukauden tietoihin ei ole tehty IFRS 16 -standardin mukaista oikaisua. Katso lisätiedot standardin käyttöönotosta osavuosikatsauksen liitetiedosta 5.3 sivuilla 33-34.





Keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 10–12/

2019 10–12/

2018 Muutos % 1–12

/2019 1–12

/2018 Muutos % Liikevaihto 34 828 32 353 7,7 % 131 065 122 873 6,7 % Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, % 10,0 % 0,0 % 6,8 % -1,6 % Käyttökate* 5 356 3 131 71,1 % 20 268 11 443 77,1 % Oikaistu käyttökate*,** 5 901 3 535 66,9 % 21 490 11 765 82,7 % - oikaistu käyttökate-%* 16,9 % 10,9 % 16,4 % 9,6 % Liiketulos 1 978 1 577 25,4 % 6 783 5 492 23,5 % Oikaistu liiketulos*,** 2 573 1 981 29,9 % 8 303 5 844 42,1 % - oikaistu liiketulos-%* 7,4 % 6,1 % 6,3 % 4,8 % Osakekohtainen tulos (EPS) laimentamaton, eur* 0,11 0,08 0,28 0,23 Nettovelat / oikaistu käyttökate* 2,1 2,4 Investoinnit – operatiiviset 2 739 6 716 -59,2 % Investoinnit – yrityskaupat 1 588 1 775 -10,5 % Investoinnit – yhteensä 4 327 8 491 -49,0 % Toimipaikat, koko Silmäasema-ketju (kpl) 166 181 -8,3 %



*) Tunnusluku ei ole vertailukelpoinen vuoden 2019 alusta käyttöönotetun IFRS 16 -standardin johdosta.

**) Silmäasema esittää oikaistun käyttökatteen sekä oikaistun liiketuloksen, joista on oikaistu olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erityiserät. Yhtiön näkemyksen mukaan oikaistu käyttökate kuvaa parhaiten liiketoiminnan kannattavuuden kehitystä.

IFRS 16:n vaikutus tunnuslukuihin

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu Raportoitu

10-12/

2019 Ilman

IFRS 16

10-12/

2019 IFRS 16

muutos Raportoitu

10-12/

2018 Raportoitu

1-12/

2019 Ilman

IFRS 16

1-12/

2019 IFRS 16

muutos Raportoitu

1-12/

2018 Käyttökate 5 356 3 490 1 866 3 131 20 268 12 607 7 662 11 443 Oikaistu käyttökate 5 901 4 134 1 767 3 535 21 490 14 124 7 366 11 765 Oikaistu käyttökate-% 16,9 % 11,9 % 5,1%-yks 10,9 % 16,4 % 10,8 % 5,6%-yks 9,6 % Liiketulos 1 978 1 915 63 1 577 6 783 6 502 280 5 492 Oikaistu liiketulos 2 573 2 573 0 1 981 8 303 8 086 217 5 844 Tulos ennen veroja 1 444 1 508 -64 1 199 4 883 5 244 -361 4 123 Tilikauden tulos 1 579 1 630 -51 1 190 3 959 4 247 -289 3 254 Osakekohtainen tulos (EPS) laimentamaton, eur 0,11 0,11 0,00 0,08 0,28 0,30 -0,02 0,23 Liiketoiminnan rahavirta 18 540 11 678 6 862 13 092 Nettovelat 46 054 21 013 25 040 27 957 Nettovelat / Oikaistu käyttökate (leverage) 2,1 1,5 0,7 2,4 Nettovelkaantumis-aste-% (gearing) 103,1 % 46,8 % 56,4%-yks 66,6 % Omavaraisuusaste-% 38,4 % 49,0 % -10,6%-yks 42,8 % Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROCE) 6,5 % 8,4 % -1,9%-yks 6,9 % Oman pääoman tuotto-% (ROE) 9,1 % 9,8 % -0,6%-yks 8,1 %





Toimitusjohtaja Teppo Lindén:

”Vuoden 2019 neljännen neljänneksen ja koko vuoden tulos on hieno. Neljäs neljännes oli erittäin hyvä niin liikevaihdon kuin kannattavuudenkin osalta, kun sekä Optinen kauppa että Silmäklinikat paransivat juoksuaan loppuvuotta kohden. Samalla täytyy todeta, että vuosi 2020 ei näytä yhtä hyvältä. Koronavirusepidemia on asettanut Silmäaseman, kuten koko yhteiskunnan, aivan uudenlaisten haasteiden eteen, ja toimintaympäristö on selvästi muuttunut. Teen kuitenkin parhaani, jotta yhtiö selviää kaikista haasteista mahdollisimman vähin vaurion.

Poikkeusolosuhteissa suunnittelemme toimintaamme ja henkilöstömitoituksia erittäin tarkasti. Tekemistämme ohjaa ajatus, että kun sosiaalisten suhteiden rajoitukset jossain vaiheessa poistuvat, me olemme hyvissä asemissa palvelemaan asiakkaita entistä paremmin ja monipuolisemmin. Epidemia on jo vauhdittanut uudenlaisten palveluiden syntyä, ja palvelemme asiakkaita entistä enemmän myös puhelimitse.

Vuoden 2019 aikana Silmäaseman omistajarakenteessa tapahtui suuri muutos, ja Silmäasemasta on tulossa lunastusprossin myötä 100% Coronarian omistama tytäryhtiö. Coronaria on suomalainen yritys, jolla on entuudestaan paljon terveydenhuollon toimintaa, mm. julkisen puolen silmäsairauksien hoidossa sekä omistusosuus Medilaserista. Coronaria tarjoaa leveät hartiat Silmäaseman toiminnan kehittämiseksi entistä asiakaslähtöisemmäksi ja auttaa Silmäasemaa ottamaan paikkansa silmäterveyden johtavana asiantuntijana.

Haluan kiittää koko henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme viime vuodesta ja asiakkaitamme luottamuksesta. Seuraavina kuukausina meillä kaikilla on edessä kovia aikoja. Kaikesta huolimatta, tavoitteenamme on edelleen asiakas, joka Silmäasemalle tullessaan tietää tulevansa silmäterveyden johtavalle asiantuntijalle, joka tarjoaa vaivattomasti kaikki silmäterveyden palvelut. Haluamme olla asiakkaan, kumppaneiden ja henkilöstön ykkösvalinta.”



Hallituksen esitys voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 43 815 606,81 euroa, johon sisältyy tilikauden tulos 2 659 822,79 euroa.



Hallitus ehdottaa 30.6.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 ei jaeta osinkoa. Hallitus ehdottaa, että jakokelpoiset varat jätetään kokonaisuudessaan omaan pääomaan.



Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Yhtiö ei näe nykyisen omistusrakenteen takia tarvetta osingonjaolle.





Varsinainen yhtiökokous

Silmäaseman varsinainen yhtiökokous pidetään 30.6.2020. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erillisellä pörssitiedotteella.

SILMÄASEMA OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Teppo Lindén, puh. 0400 684 119, teppo.linden(a)silmaasema.fi

Talousjohtaja Sari Nordblad, puh. 050 552 7247, sari.nordblad(a)silmaasema.fi

Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng, puh. 050 322 5195, niina.streng(a)silmaasema.fi

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 131,1 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 21,5 miljoonaa euroa.

