Silmäaseman päivitetyt tulosjulkistamisajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2020



Silmäasema Oyj

Pörssitiedote - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

31.3.2020 klo 9.01



Silmäaseman hallitus on 30.3.2020 pitämässään kokouksessa tarkastellut yhtiön vuoden 2020 sijoittajakalenteria ja päättänyt siirtää tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen ajankohtaa. Päivitetty sijoittajakalenteri on kokonaisuudessaan esitetty alla.



Silmäasema julkaisee vuonna 2020 vielä puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi­­-maaliskuu 2020 tiistaina 30.6.2020 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020 perjantaina 14.8.2020 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020 perjantaina 13.11.2020

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikolla, joka alkaa 6.4.2020.

Silmäaseman varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.6.2020. Silmäaseman hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.





SILMÄASEMA OYJ

Lisätietoja antaa

Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng p. 050 322 5195



Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 131,1 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 21,5 miljoonaa euroa.