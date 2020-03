Umicore convoque ses actionnaires aux assemblées générales ordinaire, spéciale et extraordinaire qui auront lieu le jeudi 30 avril 2019 à 17h00 à son siège social à Bruxelles.

Compte tenu de la propagation dou COVID-19 au niveau mondial, la priorité d’Umicore est de maintenir la bonne santé et la sécurité de ses actionnaires, de ses employés et de ses autres parties prenantes. En fonction des mesures imposées par les autorités dans le contexte de la pandémie du Covid-19, Umicore pourrait être contrainte d’adapter les modalités de participation pour les assemblées générales des actionnaires ci-dessous ou, le cas échéant, de reporter celles-ci. Tel(le) adaptation des modalités de participation et/ou report sera annoncé(e) en temps voulu sur le site internet d’Umicore ( www.umicore.com ) et par voie d’un communiqué de presse. En attendant et pour des raisons de sécurité/santé publique, tous les actionnaires sont fortement encouragés à utiliser le plus possible les droits décrits ci-dessous de voter par correspondance ou par procuration, ainsi que le droit de poser des questions par écrit.

Veuillez consulter le lien ci-dessous pour de plus amples informations concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission et les modalités de vote de ces assemblées générales:

Changement au sein du conseil d’administration

Umicore a également annoncé un changement au sein de son conseil d’administration, qui sera soumis à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le conseil d’administration a décidé de proposer la nomination de Mario Armero en tant que nouvel administrateur, afin de remplacer Gérard Lamarche, qui ne se présentera pas à une réélection au conseil.

M. Mario Armero, 62 ans et de nationalité espagnole, est actuellement Président des sociétés Indo, Palex et Axion. Il est également conseiller principal au fonds international GIP (Global Infrastructure Partners), membre du Comité consultatif de la société de capital-investissement Ergon Capital Partners et membre du conseil d’administration de Bankinter Consumer Financer.

M. Armero a démarré as carrière professionnelle au sein du cabinet d’avocats Armero et a ensuite rejoint AT&T Espagne. De 1992 à 1999, il a été Secrétaire Général de General Electic Plastics Espagne. En septembre 1999, il a été nommé Président de General Electric Plastics Espagne, poste qu’il a occupé jusqu’en 2001, date à laquelle il a été nommé CEO de General Eletric Espagne et Portugal, ayant la responsabilité finale de toutes les divisions du Groupe en Ibérie. En mars 2008, il devient le CEO de Corporacion Llorente, un groupe industriel familial diversifié. Par la suite, il a rejoint Ezentis en tant que Président Exécutif. De 2012 à 2020, M. Armero a été Executive Vice President de ANFAC, l’association espagnole des constructeurs automobiles. M. Armero est titulaire d’un diplôme en droit de l’Universidad Complutense de Madrid.

Thomas Leysen, président du conseil d’administration, a déclaré : « Je tiens à remercier Gérard Lamarche pour son engagement et sa contribution au sein du conseil d’administration depuis 2017. Ses connaissances financières solides me manqueront, mais je suis convaincu que les compétences de leadership de Mario Armero dans plusieurs industries assureront un remplacement solide. Au nom du conseil d’administration, je voudrais exprimer nos remerciements et nos voeux de réussite à Gérard et souhaiter chaleureusement la bienvenue à Mario. »

Décision de réduire le dividende relatif à l’année 2019

Comme annoncé le 26 mars 2020, le conseil d’administrationd d’Umicore a décidé, par prudence et compte tenu de la situation extrêmement imprévisible au niveau mondial, de proposer un dividende de € 0,375 par action pour l’année 2019. Cette proposition remplace la proposition initiale faite le 7 février 2020 de € 0,75 par action, et correspond au montant de l’acompte sur dividende qui a déjà été versé le 27 août 2019. Cette décision doit être considérée comme une manière pour la direction et le Conseil d’administration d’Umicore de répartir les efforts à consentir entre les différentes parties prenantes. Umicore évaluera le montant approprié à rendre aux actionnaires en 2020 une fois qu’il y aura plus de clarté sur le plein effet du COVID-19.





