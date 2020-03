CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 31.3.2020 KLO 9.30



Cargotecin omien osakkeiden luovutus kannustinohjelmien palkkioiksi



Cargotec Oyj:n hallitus on 17.3.2020 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Cargotecin osakepohjaisten kannustinohjelmien palkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiot koskevat Cargotecin vuonna 2017 perustetun osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintajaksoa 2018–2019 sekä matching-osakepalkkio-ohjelman ensimmäistä sitouttamisjaksoa.



Osakeannissa on tänään luovutettu vastikkeetta osakepohjaisten kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti 73 067 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta ohjelmiin kuuluville avainhenkilöille. Ohjelmien perustamisesta ja niiden keskeisistä ehdoista on kerrottu 8.2.2017 ja 20.2.2019 julkaistuissa pörssitiedotteissa.



Luovutuksen jälkeen Cargotecin hallussa on 231 261 omaa B-sarjan osaketta.



Osakkeiden luovuttaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 952 000 A-sarjan osakkeen ja 5 448 000 B-sarjan osakkeen luovuttamisesta.



