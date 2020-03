EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE – 31.3.2020 KLO 9.45

Efecte Oyj: Osakkeita merkitty optioilla

Efecte Oyj:n 2015- optio-oikeuksilla on merkitty 13 500 yhtiön uutta osaketta. Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 31.3.2020, minkä jälkeen ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.4.2020.

Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta 21 750,00 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön osakepääoma muutu. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Merkintöjen seurauksena Efecten osakkeiden lukumäärä nousee 5 973 490 osakkeeseen.

Lisätietoja optio-ohjelmista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.efecte.com





Lisätietoja:

Taru Mäkinen

Talousjohtaja

Efecte Oyj

taru.makinen@efecte.com

040 507 1085

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelunhallinnan ohjelmistoja ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita. Efecten ohjelmistoilla voidaan joustavasti hallita kaikkia organisaation sisäisiä ja ulkoisia palveluita, esimerkiksi IT:n, henkilöstöhallinnon tai talousosaston palveluita ja asiakaspalvelua sekä pääsyoikeuksia. Efecte on yksi alan johtavista keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja se on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla. Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.