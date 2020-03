March 31, 2020 04:00 ET

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 31.3.2020 KLO 11.00

PunaMusta Media Oyj on ostanut 31.3.2020 päivätyllä kauppakirjalla suurkuvatulostukseen erikoistuneen Pixmill Group Oy:n koko osakekannan. Osakekauppana toteutettavan yritysoston nettovelaton kauppahinta on 3,2 miljoonaa euroa, ja osakkeet vaihtavat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella ja maksettu kokonaisuudessaan kaupantekohetkellä.

Pixmill Group -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 8,3 miljoonaa euroa, ja sen liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 lopussa Pixmill Group -konsernin varat olivat 5,0 miljoonaa euroa ja velat 3,9 miljoonaa euroa. Pixmill Group -konserni työllisti vuonna 2019 keskimäärin 60 henkilöä.

PunaMusta Media Oyj:n ja Pixmill Group -konsernin muodostaman kokonaisuuden pro forma liikevaihto vuodelta 2019 on noin 120,4 miljoonaa euroa ja pro forma liikevoitto on noin 1,5 miljoonaa euroa sisältäen PunaMusta Media Oyj:n tekemät yrityskaupat vuonna 2019. PunaMusta Media Oyj:n raportoitu liikevaihto vuonna 2019 oli 107,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa. Konsernin nykyisen henkilökunnan määrä kasvaa kaupan myötä noin 710 työntekijään.

Yrityskauppa on osa PunaMusta Media -konsernin strategian mukaista tavoitetta saavuttaa johtava markkina-asema painotoimialalla Suomessa. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi yhtiön suurkuva-liiketoimintojen asemaa markkinoilla sekä tuo samalla lisää ammattimaista henkilöstöä konsernin palvelukseen. Investoinnin avulla konserni vahvistaa asemaansa palveluntarjoajana markkinointiprosessin kaikissa vaiheissa.

PunaMusta Media -konsernin talousraportoinnissa Pixmill Group -konserni tulee olemaan osa painotoimialasegmenttiä.

Yrityskauppa ei muuta vuoden 2020 aiempaa tulosohjeistusta, jonka mukaan konsernin vuoden 2020 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2019 tasosta.



Joensuussa 31. maaliskuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj:n painotoimialan johtaja Jari Avellan,

puh. 050 323 3885

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 710 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.