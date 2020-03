Nasdaq Copenhagen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 12/2020



31. marts 2020

Bestyrelsen beslutter, at der ikke på den ordinære generalforsamling indstilles udbyttebetaling for 2019

Sydbanks bestyrelse har som en følge af den generelle samfundsøkonomiske situation omkring Covid-19 på et bestyrelsesmøde afholdt i dag besluttet, at der ikke på den ordinære generalforsamling indstilles udbytteudbetaling for 2019. Beslutningen er truffet på baggrund af myndighedernes henstillinger til sektoren samt for at signalere, at banken ønsker at understøtte kunderne.



Venlig hilsen



Karen Frøsig Bjarne Larsen

adm. direktør bankdirektør

