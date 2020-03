Selskabsmeddelelse nr. 6/2020

Søborg, den 31. marts 2020

NNIT fornyer driftsvedligeholdelsesaftale med Novo Nordisk

NNIT A/S (“NNIT”), en førende leverandør af it-services og konsulentydelser, meddeler at man har indgået en fem-årig kontrakt med Novo Nordisk, en fornyelse af den eksisterende drifts-vedligeholdelses-aftale med udløb ved udgangen af 2020.

Aftalen omfatter infrastrukturdriften af de globale og locale applikations-platforme, som Novo Nordisk benytter i virksomhedens daglige drift. NNIT leverer hele stakken af platform- og infrastruktur-serviceydelser inklusiv applikationer. Kontrakten tegner sig for en værdi på et mellemstort trecifret DKK millionbeløb og træder i kraft fra 1. januar 2020.

Den nye aftale sikrer denne betydelige forretning med Novo Nordisk i yderligere fem år. Sammenlignet med den tidligere aftale vil denne nye kontrakt reducere NNIT’s årlige omsætning inden for dette serviceområde betragteligt. Faldet i omsætningen for 2020 er forventet og er indregnet i NNIT’s forventninger til regnskabsåret 2020, som blev meldt ud med selskabsmeddelelsen 01/2020.

COVID-19-situationen skaber øget usikkerhed om forretningen på kort sigt, og NNIT monitorerer og vurderer kontinuerligt dens forventede indvirkning. Aktuelt fastholder NNIT sin guidance for 2020 (organisk vækst på -4 % til -8% i faste valutakurser, overskudsgrad før omstruktureringsomkostninger på 6-8 % i faste valutakurser), selvom COVID-19-situationen og de forventede deraf afledte forandringer i kunders indkøbsadfærd skaber øget usikkerhed omkring forventningerne til året.

Ricco Larsen, Senior Vice President, Life Sciences, NNIT siger om aftalen: “Vi er stolte over fortsat at kunne imødekomme Novo Nordisk’s høje forventninger og forlænge denne aftale i tråd med markedsudviklingen.” Han fortsætter: “Vores samarbejde modnes kontinuerligt, og nye serviceydelser såsom Hybrid Cloud føjes til stakken af platformsydelser, som vi leverer i dag, således at Novo Nordisk forbliver NNIT’s største kunde, imens vi forbliver deres strategiske partner på it-ydelser.”

Om NNIT

NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne offentlig, enterprise og finans i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2019 3.207 medarbejdere. For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com

