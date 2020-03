Selskabsmeddelelse nr. 8

Spar Nord udpeger Henrik Sjøgreen som observatør i bestyrelsen



I Spar Nords årsrapport for 2019 blev det meddelt, at adm. direktør Laila Mortensen efter otte år havde valgt at udtræde af Spar Nords bestyrelse, og at bestyrelsen indstillede adm. direktør Henrik Sjøgreen valgt som nyt medlem på den planlagte ordinære generalforsamling 31. marts 2020.

Som en konsekvens af myndighedernes tiltag for at begrænse forsamlinger, og den efterfølgende bekendtgørelse om udsættelse af fristen for indsendelse af årsrapporter for 2019, meddelte Spar Nord 19. marts 2020, at den planlagte ordinære generalforsamling er aflyst, og at der vil blive indkaldt en ny ordinær generalforsamling, når forsamlingsforbuddet er ophævet.

Set i lyset af, at Henrik Sjøgreen med sin baggrund som adm. direktør for FIH Erhvervsbank A/S har kernekompetencer inden for bankdrift, håndtering af kreditrisici m.v., der er særdeles relevante for Spar Nords bestyrelse under de aktuelle omstændigheder, har bestyrelsen besluttet at udpege Henrik Sjøgreen som observatør i bestyrelsen og risikoudvalget fra den 1. april 2020 og indtil han forventes valgt på den kommende ordinære generalforsamling.

Som observatør i bestyrelsen vil Henrik Sjøgreen deltage i bestyrelsesmøderne og møderne i risikoudvalget, men ikke være medlem af og deltage i afstemninger i bestyrelsen.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Kjeld Johannesen på telefon +45 40 19 15 55 eller adm. direktør Lasse Nyby på +45 96 34 40 11.

