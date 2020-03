Maintenir le cap

“En 2019, nous avons enregistré de solides performances dans un contexte de marché difficile et nous avons fait des progrès significatifs dans l’exécution de notre stratégie de croissance dans nos trois principales activités, tout en atteignant à nouveau l’objectif financier initial de notre plan stratégique Horizon 2020. Nous avons signé des accords pluriannuels avec les principaux producteurs de batteries pour VE et conclu des partenariats d’approvisionnement à long terme pour le cobalt durable. Nous avons mis en service notre nouveau centre de compétence de processus en Belgique et une usine de catalyseurs pour piles à combustible en Corée, et nous avons acquis la raffinerie de cobalt de Kokkola en Finlande. Nous avons contribué à la création d’une chaîne de valeur durable et innovante pour les VE en Europe et avons joué un rôle déterminant dans la clarification des principes de durabilité pour l’industrie des batteries rechargeables, publiés par la Global Battery Alliance. L’innovation technologique et nos investissements de croissance en cours promettent une création de valeur renouvelée une fois que la pandémie actuelle sera derrière nous.” Marc Grynberg, CEO.

Umicore publie aujourd’hui son Rapport Annuel Intégré 2019 . Ce rapport offre une vue intégrée des progrès d’Umicore dans l’atteinte de ses objectifs Horizon 2020 qui visent à devenir un leader dans les matériaux destinés à la mobilité propre et le recyclage, tout en transformant le développement durable en un avantage concurrentiel plus important.

Dans ce rapport, Umicore s’est concentrée à nouveau sur les éléments qui assurent son progrès. Cette année, cela comprend un contenu élargi sur l'innovation, sur les produits et services durables d'Umicore, ainsi que sur les droits de l'homme et le rôle et la mission d'Umicore dans la chaîne de valeur. Le rapport comprend également la réponse d'Umicore à la pandémie COVID-19 afin de maintenir les employés en bonne santé, assurer des conditions de travail sûres et conserver les liquidités. Avec un bilan solide et des liquidités suffisantes, Umicore prévoit d’émerger de la crise prête à reprendre sa trajectoire de croissance.

Le rapport 2019 se concentre sur cette stratégie de croissance et sur la position unique d'Umicore dans la fourniture de matériaux certifiés propres et éthiques à la chaîne d'approvisionnement de batteries rechargeables, dans les applications de filtres à particules pour essence, dans les catalyseurs pour piles à combustible et dans le recyclage des batteries.

Umicore utilise le cadre de reporting des normes GRI et illustre la manière dont ses objectifs Horizon 2020 contribuent aux objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies. Le Rapport Annuel Intégré 2019 peut être consulté en ligne en anglais, ou téléchargé en néerlandais, en anglais ou en français sur annualreport.umicore.com où des versions élargies et dynamiques des récits des principaux événements de l'année sont également disponibles.





