Der var desværre var fejl i tidligere offentliggjort meddelelse, hvor der var fejl i den indsatte tabel. Korrekt meddelelse fremsendes nedenfor:''

Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for hver obligationsafdeling i forhold til fondsbørsmeddelelse pr. 20. marts 2020. Nykredit Portefølje Administration A/S monitorerer løbende aktuelle markedsforhold, og har vurderet at de nuværende markedsforhold giver anledning til at justere emissionstillæg og indløsningsfradrag. Afdelingerne og satserne er angivet nedenfor:

ISIN Afdelingsnavn Emissionstillæg jf. prospekt Nyt emissionstillæg Indløsningsfradrag jf. prospekt Nyt indløsningsfradrag DK0016188733 Balance Defensiv 0,16% 0,50% 0,16% 0,50% DK0016188816 Balance Moderat 0,17% 0,45% 0,17% 0,45% DK0060441749 Balance Offensiv 0,18% 0,40% 0,18% 0,40%

Når der igen vendes tilbage til emissions- og indløsningssatser i henhold til prospektet vil der blive meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør

Vedhæftet fil