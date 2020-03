La chaîne d’approvisionnement demeure intacte avec des inventaires suffisants de nos médicaments commercialisés



Les activités de recherche et de développement progressent présentement

L’entreprise retire ses prévisions financières pour 2020 jusqu’à nouvel ordre

MONTRÉAL, 31 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), société biopharmaceutique au stade de l’exploitation commerciale, a publié aujourd’hui une mise à jour sur ses activités compte tenu de la pandémie mondiale de la COVID-19.

« L’objectif de Theratechnologies en marge de la pandémie de la COVID-19 a été d’assurer l’accès des patients actuels et futurs à nos médicaments, pendant que nous accordons également la priorité à la santé et la sécurité de nos employés à travers le monde », a déclaré Luc Tanguay, président et chef de la direction de Theratechnologies.

Theratechnologies a promptement mis en œuvre des mesures afin d’atténuer l’impact de la COVID-19 sur les patients et le personnel. Notre plan de contingence était prêt et l’infrastructure technologique était en place pour rapidement déployer les mesures adéquates. Afin de minimiser les risques de contamination des employés au Canada, aux États-Unis et en Europe, tout le personnel, à l’exception d’un petit nombre d’employés du siège social et dont la présence physique est essentielle, travaille à domicile depuis au moins deux semaines, incluant l’équipe de vente contractuelle et le personnel de liaison des sciences médicales.

Disponibilité des produits

La chaîne d’approvisionnement de l’entreprise n’est pas affectée pour l’instant. En outre, Theratechnologies possède un inventaire suffisant de TrogarzoMD (ibalizumab-uiyk) injection, EGRIFTA SVMC (tésamoréline pour injection) et EGRIFTAMD afin de répondre à la demande pour les douze prochains mois dans tous les territoires où ces produits sont actuellement disponibles.

Programmes de recherche et de développement

À l’heure actuelle, les activités de recherche et de développement, liées à la tésamoréline pour le traitement potentiel de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) chez les personnes vivant avec le VIH et pour les conjugués peptidiques dérivés de la plateforme oncologique de l’entreprise, progressent toujours. Les organismes de recherche clinique travaillant avec Theratechnologies sur ces programmes sont toujours actifs.

Par ailleurs, Theratechnologies a reçu les commentaires de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur son programme de développement clinique proposé pour la tésamoréline pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) chez les personnes vivant avec le VIH.

Compte tenu des commentaires reçus de la FDA et l’EMA, Theratechnologies entamera des discussions avec ces agences pour l’harmonisation des deux approches afin de déposer éventuellement un protocole de recherche commun.

Tel que mentionné précédemment, Theratechnologies prévoit utiliser une nouvelle formulation de la tésamoréline qui est actuellement en développement et décrite comme « F8 ». Une étude pilote, visant à évaluer la bioéquivalence de la formulation F8, comparativement à la version originale de la tésamoréline, a été récemment complétée. Sur la base des résultats de l’étude pilote, une étude de confirmation de la bioéquivalence devrait être prochainement initiée. Comparativement à EGRIFTA SVMC, cette nouvelle formulation de la tésamoréline peut être reconstituée une fois par semaine et rester stable à température ambiante après la reconstitution. En outre, compte tenu de son volume d’injection beaucoup plus réduit, Theratechnologies évalue un auto-injecteur multidose pour la formulation F8. Cette formulation est protégée par brevet aux États-Unis jusqu’en 2033 et jusqu’en 2034 dans les principaux pays européens.

Retrait des prévisions financières pour 2020

Vue l’incertitude découlant de la situation actuelle de la COVID-19, l’évolution inconnue de la pandémie et de sa durée, Theratechnologies retire ses prévisions pour 2020 et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Assemblée annuelle des actionnaires reportée

Afin de protéger le bien-être des actionnaires, du conseil d’administration et des dirigeants, Theratechnologies a décidé de reporter son assemblée annuelle des actionnaires qui était prévue le 13 mai 2020. Une nouvelle date de fermeture des registres et de réunion sera communiquée dans les délais prévus.

Conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers du premier trimestre prévue le 14 avril 2020

Theratechnologies dévoilera ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 29 février 2020 le 14 avril 2020.

Une conférence téléphonique et webdiffusion aura lieu à compter de 8h30 (heure de l’Est) le 14 avril 2020 pour discuter des résultats. L’appel sera animé par Paul Lévesque, qui deviendra président et chef de direction de Theratechnologies le 6 avril 2020, et par d’autres membres de la direction. Les analystes financiers seront invités à poser des questions lors de la conférence téléphonique. Les membres des médias et autres personnes intéressées sont invités à la conférence à titre d'auditeurs uniquement.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-877-223-4471 (sans frais) ou 1-647-788-4922 (international). L’appel sera également accessible via une webdiffusion au : https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=D9AEA832-A66B-458F-A57E-41961A450471 . L’enregistrement audio de cette conférence sera disponible le même jour dès 12h00 et jusqu'au 28 avril 2020 au 1-800-585-8367 (sans frais) ou 1-416-621-4642 (international), code d’accès : 3084856.

