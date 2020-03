Blue Vision A/S årsregnskab 2019

Bestyrelsen for Blue Vision A/S har dags dato behandlet og godkendt Selskabets årsrapport.

Hovedaktivitet og strategi

Blue Vision A/S er et dansk børsnoteret investeringsselskab. Selskabets formål er at investere i fast ejendom, aktier, pantebreve og andre aktiver.

Investeringen kan ske i form af egenkapital eller fremmedkapital og kan ske direkte eller indirekte, for eksempel gennem selskaber, aftalebaserede rettigheder eller på anden måde.

Selskabet ønsker at opnå størst mulig værditilvækst på længere sigt, under iagttagelse af et princip om risikospredning. Geografisk kan investeringerne foretages i hele verden.

Selskabets resultat og finansielle situation

Årets resultat blev -14,4 mio.kr. (2018: -7,3 mio.kr.). Resultatet er påvirket negativt med 5,7 mio.kr., som følge af værdiregulering af investeringsaktiver og negativt påvirket med 7,0 mio.kr. vedrørende værdiregulering af selskabets tilgodehavende fra salg af Portinho S.A m.v. samt omkostninger afholdt for at sikre betalingen af tilgodehavendet.

Egenkapitalen pr. 31. december 2019 udgør 67,2 mio.kr. mod 77,6 mio.kr. pr. 31. december 2018.

Forventninger til 2020

Blue Vision A/S forventer i 2020 at fortsætte med at implementere investeringsstrategien. Som følge af selskabets forhold udmeldes der for nærværende ikke resultatmål for 2020.

Det er Blue Vision A/S’ forventning for 2020, at selskabet, i det omfang det finansielle beredskab tillader det, at igangsætte et tilbagekøbsprogram af egne aktier ad én eller flere omgange.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse samt årsregnskabet for 2019 kan rettes til selskabets bestyrelsesformand på telefon +45 26229911 eller på mail nk@bluevision.dk .

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil