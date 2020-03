TORONTO, March 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännager att bolaget har lämnat in sitt årliga informationsformulär för året som slutade den 31 december 2019. Det årliga informationsformuläret finns under företagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats på www.mandalayresources.com.



Mandalay har också inlämnat en uppdaterad teknisk rapport, kompatibel med National Instrument 43-101 (”NI 43-101”), som dokumenterar bolagets senaste arbete vid guldgruvan Björkdal i Sverige och guld-antimongruvan i Australien. Dessa tekniska rapporter finns under företagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats på www.mandalayresources.com.

Den tekniska rapporten för Björkdal med titeln ”Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden” utarbetades av Roscoe Postle Associates Inc. (”RPA”), nu en del av SLR Consulting Ltd. Uppskattningen av mineraltillgångarna genomfördes under uppsyn av Reno Pressacco, MSc (A)., P.Geo., Principal Geologist och anställd hos RPA och oberoende av Mandalay Resources Corporation. Han är en behörig person enligt NI 43-101. Uppskattningen av mineraltillgångarna utfördes under uppsyn av Jack Lunnon, CGeol, Senior Geologist och anställd hos RPA och oberoende av Mandalay. Han är en behörig person enligt NI 43-101. Uppskattningen av mineralreserverna utfördes under uppsyn av David Smith, CEng., FIMMM, Principal Mining Engineer och Derek Holm, FSAIMM, Senior Mining Engineer, båda anställda hos RPA och oberoende av Mandalay. Båda är behöriga personer enligt NI 43-101.

Den tekniska rapporten för Costerfield, med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia, NI 43-101 Report”, daterad och inlämnad den 30 mars 2020, utarbetades av SRK Consulting (Australia) Pty Ltd. (“SRK”), och uppskattningen av mineralreserverna utfördes under uppsyn av Danny Kentwell, FAusIMM, anställd hos SRK Consulting och oberoende av Mandalay. Han är en behörig person enligt NI 43-101. Uppskattningen av mineralreserverna utfördes under uppsyn av Anne-Marie Ebbels, MAusIMM CP (Mining), anställd hos SRK Consulting och oberoende av Mandalay. Hon är en behörig person enligt NI 43-101.

Mer information:

Dominic Duffy

President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen

Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:

647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.