康涅狄格州纽黑文, March 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cybrexa Therapeutics是一家专注于肿瘤学的生物技术公司，通过其alphalex™肿瘤靶向平台开发全新治疗方法。该公司今天宣布，医学博士Arthur DeCillis已加入公司，担任代理首席医疗官。DeCillis博士将负责开发Cybrexa的领先计划CBX-12 (alphalex™-exatecan) 的首次人体研究，以及Cybrexa产品组合的早期和晚期临床项目。DeCillis博士拥有超过20年的制药和生物技术经验，曾参与过多个销售额超过10亿美元的肿瘤产品的开发。



DeCillis博士目前担任DeCillis Consulting LLC总裁，该公司为制药和生物技术行业提供肿瘤战略、医疗和运营咨询服务。在投身入自己的咨询业务之前，DeCillis博士是Eleven Biotherapeutics（现称为Sesen Bio Inc.）的首席医疗官，这是一家开发新一代抗体偶联药物 (ADC) 疗法的后期临床公司。在此之前，DeCillis博士是Exelixis，Inc.的临床研究副总裁，然后是医疗事务副总裁，Exelixis，Inc.是一家专注于肿瘤学的生物技术公司。他还曾担任Novartis的肿瘤发展执行董事和Bristol-Myers Squibb的集团董事。Arthur参与了几种已商业化的肿瘤药物的开发，包括SPRYCEL®（达沙替尼）、AFINITOR®（依维莫司）、FARYDAK®（帕诺比诺司他）和CABOMETYX®（卡本坦尼）。DeCillis博士拥有罗切斯特大学的医学博士学位，并在弗吉尼亚医学院完成了内科住院医师培训，随后获得了匹兹堡大学的奖学金。

Cybrexa总裁兼首席执行官Per Hellsund表示：“我们有幸让Art加入Cybrexa团队。他丰富的专业知识将有助于优化Cybrexa不断增长的产品组合，特别是在我们为CBX-12明年初进入晚期实体瘤临床做准备的时候。我们预计将迅速成长为一家拥有多个临床阶段项目的公司，而Art的领导力将是这一转变的关键部分。”

关于alphalex™ 技术平台

Cybrexa alphalex™技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现肿瘤的抗原独立靶向性和高效抗癌治疗药物的细胞内转运，创造可以彻底改变治疗标准的疗法。pHLIP®肽是一类针对酸性细胞表面的低pH值插入肽。pHLIP®由耶鲁大学和罗德岛大学开发，向pHLIP, Inc独家授权。alphalex™代表了肿瘤靶向治疗的颠覆性下一代。在www.cybrexa.com上观看该技术作用机制的视频。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营生物技术公司，致力于利用其alphalex™平台开发新一代肿瘤靶向治疗。公司的主要候选药品CBX-12（alphalex™-exatecan结合物）有望在2021年进入晚期实体瘤的I期试验。Cybrexa也有其他的临床前毒素结合方案以及合成杀伤力方案。Cybrexa由医学科学家创立，拥有一支建立了许多成功的生命科学公司的经验丰富的管理团队。如需获取更多有关Cybrexa的信息，请访问www.cybrexa.com。

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