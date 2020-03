TORONTO, 31 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Réduction des frais de gestion de certaines séries du Fonds

Ninepoint Partners LP (Ninepoint Partners) a annoncé aujourd’hui que, avec prise d’effet le 8 avril 2020, les frais de gestion payables à l’égard des parts de série A du Fonds de stratégies sur devises Ninepoint (le Fonds) passeront de 2,25 % à 2,05 % et les frais de gestion payables à l’égard des parts de série F du Fonds passeront de 1,75 % à 1,55 % (la réduction des frais de gestion). La réduction des frais de gestion a pour objectif d’accorder un escompte aux souscripteurs initiaux. Il est prévu que deux nouvelles séries comportant des frais de gestion supérieurs seront admissibles aux fins de placement après la période de lancement initiale.

Modification de la stratégie de placement du Fonds

Ninepoint Partners propose également de modifier la stratégie de placement du Fonds de façon à permettre une exposition à l’or au moyen de placements dans des contrats à terme (la modification de la stratégie de placement). Le Fonds continuera de pouvoir obtenir une exposition à des devises, notamment le dollar américain, le dollar australien, l’euro, la livre sterling, le yen japonais, le dollar canadien, le franc suisse, la couronne norvégienne, le dollar néo-zélandais, la couronne suédoise, le réal brésilien, le peso mexicain et toute autre devise dont Ninepoint Partners et le sous-conseiller du Fonds peuvent convenir par écrit. La modification de la stratégie de placement prendra effet le 9 avril 2020.

À propos de Ninepoint Partners

Établie à Toronto, Ninepoint Partners LP est l’une des principales sociétés de gestion d’investissements non traditionnels au Canada et elle compte environ 6 milliards de dollars en actifs sous gestion et contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions d’investissement novatrices susceptibles d’améliorer les rendements et de mieux gérer les risques liés au portefeuille, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies de rechange, notamment des placements dans des titres de capitaux propres de sociétés nord-américaines, des titres de capitaux propres de sociétés mondiales, des actifs tangibles et des revenus de sources non traditionnelles.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint Partners LP, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr ou nous appeler au 416 943‑6707 ou au 866 299‑9906, ou nous envoyer un courriel à invest@ninepoint.com.

Demandes concernant les ventes :

Ninepoint Partners LP

Neil Ross

416 945‑6227

nross@ninepoint.com