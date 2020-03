March 31, 2020 10:00 ET

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Tulosjulkistamisajankohdat) 31.3.2020 klo 17.00 EET

UPM:n taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2021

Vuonna 2021 UPM julkaisee taloudellisia raportteja seuraavan aikataulun mukaisesti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkaistaan 28.1.2021 arviolta klo 9:30-10:00

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta (Q1) julkaistaan 27.4.2021 arviolta klo 9:30-10:00

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta (Q1-Q2) julkaistaan 22.7.2021 arviolta klo 9:30-10:00

Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta (Q1-Q3) julkaistaan 26.10.2021 arviolta klo 9:30-10:00.

Vuoden 2020 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, julkaistaan englannin- ja suomenkielisenä pdf-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.upm.fi ja www.upm.com viikolla 9, 2021.

UPM:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2021 klo 14:00 alkaen Helsingissä.

UPM-Kymmene Oyj

Pirkko Harrela

Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

