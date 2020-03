cBrain A/S

Fondsbørsmeddelelse nr. 06/2020

Indkaldelse til generalforsamling





København, 31. marts 2020









Ordinær generalforsamling i cBrain A/S

Onsdag den 22. april 2020 kl. 16.00, Dampfærgevej 30, 2100 København (afholdes virtuelt/elektronisk – se nedenfor)





Fuldstændig dagsorden

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelsen Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Valg af medlemmer til bestyrelsen I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Peter Loft, Thomas Qvist og Per Tejs Knudsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Loft, Thomas Qvist og Per Tejs Knudsen. Valg af revisorer I henhold til selskabets vedtægter § 15.1 afgår PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvælges som revisor.

Forslag fra bestyrelsen, herunder: Ændring af vedtægterne (se bilag). Vederlagspolitik (bilag) At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.



Eventuelt





Elektronisk kommunikation.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker via selskabets hjemmeside og ved tilmelding til cBrains investorportal.





Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 5.000.000. er fordelt på 20.000.000 styk aktier á DKK 0,25 per styk. Hver aktie på DKK 0,25 giver en stemme.

Stemmeret tilkommer aktionærer der rettidigt har tilmeldt sig generalforsamlingen/rekvireret adgangskort (frist 19. april 2020 kl 16.00), som på registreringsdatoen var aktionær (15. april 2020) og som har ladet deres aktier registrere i aktiebogen.



Eventuelle fuldmagter til selskabets bestyrelse skal være afgivet senest 19. april 2020 kl. 16.00. En fuldmagtserklæring forefindes på www.cbrain.dk eller rekvireres via ir@cbrain.dk.





Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen, samt den fuldstændige dagsorden, årsrapport og øvrige dokumenter findes på selskabets hjemmeside www.cbrain.dk/er vedlagt.

Bemærk at generalforsamlingen som følge af COVID-19 gennemføres elektronisk/virtuelt. Nærmere information bliver givet senest i forbindelse med udsendelse af adgangskort.





Med venlig hilsen

Bestyrelsen for c Brain A/S







