København, March 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 03-2020

København, 31. marts 2020





Hypefactors øger kundebasen og opnår likviditetsmæssigt positivt månedsresultat

Bestyrelsen for media-tech virksomheden Hypefactors, der med base i kunstig intelligens leverer en ny generation af teknologi til at monitorere og styrke virksomheders og andre organisationers medieomdømme, har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2019.

Tallene viser en fremgang i omsætningen på 164% sammenlignet med den tilsvarende periode i 2018. Resultatopgørelsen for 2019 udviser et resultat på TDKK -13.756 og selskabets balance ultimo perioden udviser en egenkapital på TDKK 6.732. Der er blevet investeret betydeligt i ambitiøs udvikling af selskabets softwareplatform, der bl.a. giver brugerne en bedre og mere data-drevet national og international medieovervågning. For at sikre en bedre balance mellem hhv. investering i fremdrift og omkostninger, er der foretaget omkostningsbesparende justeringer, der er slået igennem fra andet halvår af 2019.





Tilgang af kunder og positivt månedsresultat

Selskabets produkt, tech-platformen, rummer en række innovative aktiver på state-of-the-art-niveau, udviklet af højtuddannede specialister. Der var specielt i anden halvdel af 2019 og fortsættende her i starten af 2020, en markant tilgang af brugere og fuldt betalende kunder, herunder en række store globale virksomheder og organisationer fra flere forskellige markeder, der har valgt Hypefactors på bekostning af de konkurrerende traditionelle løsninger. Det gælder eksempelvis: Sampension, H&M, Stark Group, FN/UNIDO, Aleris Hamlet, Astralis Group, Haldor Topsøe, Lindab, Ten Lifestyle Group, Verisure, Biogen, PlanBørnefonden, Lån & Spar Bank, Copenhagen Business School, Dansk Ungdoms Fællesråd, Flügger, The Whisky Exchange, Majestic Wine og MG Alba (BBC).

Det kan bemærkes at selskabet nåede målsætningen om i Q1/2020 at kunne nå et likviditetsmæssigt positivt månedsresultat, idet de fakturerede indtægter i februar oversteg omkostningerne.

Casper Janns, der er CEO i Hypefactors, udtaler:

”Vi oplever, nationalt såvel som internationalt, en positivt stigende interesse for vores AI-baserede media tech-platform, som blandt andre virksomheder og organisationer som Stark Group, Flügger, Majestic Wine, H&M, Astralis Group og FN/UNIDO fornylig har indgået aftaler om at anvende. I februar 2020 nåede vi målsætningen om en likviditetsmæssig positiv drift for måneden, og det er ad det balancerede spor vi fortsætter arbejdet.”

Da investeringen i udviklingen af tech-aktiverne har styrket selskabets løsning markant og da tilstrømningen af betydelige kunder dokumenterer selskabets internationale konkurrencekraft, som der nu for alvor skal kapitaliseres på, anser bestyrelsen og ledelsen selskabets resultat som værende tilfredsstillende.





Hovedtal for 2019, med sammenligningstal

DKK 2019 2018 Nettoomsætning 1.950.188 737.310 Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 4.348.947 3.217.629 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -2.334.876 -746.138 Andre eksterne omkostninger -4.139.669 -2.803.165 Bruttoresultat -175.410 405.636 Personaleomkostninger -11.240.547 -7.907.454 Resultat før afskrivninger -11.415.957 -7.501.818

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver -3.098.325 -2.237.386 Resultat før finansielle poster -14.514.282 -9.739.204 Finansielle indtægter 27.570 6.908 Finansielle omkostninger -226.375 -127.216 Resultat før skat -14.713.087 -9.859.512 Skat af årets resultat 956.768 1.826.339 Årets resultat -13.756.319 -8.033.173





Udvalgte balanceposter



DKK 2019 2018 AKTIVER Udviklingsprojekter 11.954.076 10.703.455 Immaterielle anlægsaktiver 11.954.076 10.703.455 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 73.409 0 Materielle anlægsaktiver 73.409 0 Deposita 229.854 222.850 Finansielle anlægsaktiver 229.854 222.850

ANLÆGSAKTIVER 12.257.339 10.926.305 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 512.153 636.217 Andre tilgodehavender 334.983 861.671 Udskudt skatteaktiv 0 0 Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomheder 956.768 872.452 Periodeafgrænsningsposter 244.711 144.968 Tilgodehavender 2.048.615 2.515.308

Likvide beholdninger 443 10.780.901

Omsætningsaktiver 2.049.058 13.296.209 AKTIVER I ALT 14.306.397 24.222.514





DKK 2019 2018 PASSIVER Selskabskapital 866.884 866.884 Reserve for udviklingsomkostninger 11.267.384 9.519.640 Overført resultat -5.122.615 10.101.448 EGENKAPITAL 7.011.653 20.487.972

Anden gæld 107.649 0 Langfristede gældsforpligtelser 107.649 0

Kreditinstitutter 4.825 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.803.179 1.212.117 Gæld til tilknyttede virksomheder 830.280 882.459 Anden gæld 1.714.632 910.808 Periodeafgrænsningsposter 1.834.179 729.158 Kortfristede forpligtelser 7.187.095 3.734.542 GÆLDSFORPLIGTELSER 7.294.744 3.734.542 PASSIVER I ALT 14.306.397 24.222.514

Opgørelse af egenkapitalen pr. 31. december 2019



DKK

Selskabskapital Reserve for

udviklings-omkostninger Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar 866.884 9.519.640 10.101.448 20.487.972 Øvrige egenkapitalsreguleringer 0 0 280.000 280.000 Årets udviklingsomkostninger 0 4.348.946 -4.348.946 0 Årets af- og nedskrivning 0 -2.601.202 2.601.202 0 Årets resultat 0 0 -13.756.319 -13.756.319 Egenkapital 31. december 866.884 11.267.384 -5.122.615 7.011.653





Årets resultat

Bestyrelsen anbefaler på den kommende ordinære generalforsamling, at årets resultat overføres til egenkapitalen.





Begivenheder

Hypefactors er innovativ media-tech, udviklet med kunstig intelligens, der gør effekten af kommunikation målbar og arbejdsgangene mere automatiserede og nemmere for brugerne. Platformen blev i 2019 udbygget, forbedret, og forfinet yderligere, således at en række unikke tech-aktiver nu er indeholdt.

Hypefactors blev udvalgt til deltagelse i et internationalt netværksprogram, drevet af Founder Friendly Labs (FFL), der er en Silicon Valley-baseret accelerator fokuseret på netværk mellem erfarne stiftere af tech-virksomheder. Udover netværket og en tættere tilknytning til det amerikanske marked, vil selskabet drage fordel af FFLs Google- og Amazon-partnerskaber, hvilket giver mulighed for at opnå besparelser på op til USD 180.000 på brugen af Googles og Amazons cloud-platforme. Hypefactors anvender disse platforme til opbevaring af de meget store datamængder, der kontinuerligt behandles. Selskabets omkostninger til data-infrastruktur vil således alt andet lige falde betydeligt i 2020

International medieovervågning er en integreret del af Hypefactors’ platform. Stadigt større mængder af mediedata blev gjort nemt tilgængelige for brugerne. Dette med egenudviklet crawlerteknologi og partnerskabsaftaler, således at alt fra print- og onlinemedier til Facebook, Instagram, Twitter og Reddit samt Trustpilot, andre anmeldelsessider og diverse fora, medieovervåges.

Selskabet lancerede Hypefactors Reputation AI vers. 2.0, der løfter de automatiserede vurderinger af medieomtaler til et nyt niveau, der eliminerer mange af de begrænsninger der er i de traditionelle algoritmer, der anvendes af andre markedsaktører. I de traditionelle algoritmer vurderes alene stemningen (sentiment) i omtalerne og ikke selve omdømmet.

Brugernes overvågningsmuligheder og muligheder for at præcisere søgningerne blev udbygget yderligere. Estimation af læsertallene på de enkelte medie-websites er en central del af den effektanalyse, som kommunikationsspecialister har behov for.

Hypefactors har øget præcisionen ved at anvende en kombination af hhv. data fra den førende autoritet på området og egenudviklet kunstig intelligens; dette for bedst muligt at kunne estimere læsertallene. Desuden er der sket markante nyudviklinger inden for betydende områder som AI-baseret omdømmeanalyse, emneklassificering, landegenkendelse og sproggenkendelse, samt inden for Deep AI: Side-segmentering og OCR.

Teamet blev også på den kommercielle side styrket med ansættelser, der styrker selskabets mulighed for at realisere målsætningerne.





Udsigter

Selskabet oplever en stor interesse i markedet for at tilgå en løsning, der er bedre, billigere eller begge dele, sammenlignet med traditionelle løsninger inden for området. Målsætningen for indeværende år er at udbygge kommercialiseringen i en sådan grad at der leveres et likviditetsmæssigt positivt resultat for 2020, forstået således at den fakturerede omsætning overstiger omkostningerne. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre størrelsen af den negative påvirkning af Covid-19, men situationen antages ikke langsigtet at ændre ved selskabets potentiale. Bestyrelsen planlægger, i løbet af Q3, at styrke selskabets kapitalgrundlag til understøttelse af strategien om profitabel vækst.





Offentliggørelse af resultater

Årsrapporten for 2019 kan downloades på www.hypefactors.com/investor.





Ordinær generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes 4. maj, kl. 16 i Hypefactors’ lokaler, Kronprinsessegade 8B i København K. Dette dog med forbehold for mulig ændring, som følge af Covid-19.









Om Hypefactors A/S

Hypefactors er media tech, der hjælper virksomheder med at forløse det forretningsmæssige potentiale i kommunikation og medieomtale. Hypefactors tilbyder kommunikationsspecialister en integreret platform indeholdende værktøjer der kan effektivisere arbejdsprocesserne og facts, der kan dokumentere resultaterne. Inkl. national og international medieovervågning, automatisk medierapportering, økonomisk værdisætning af medieomtaler, KPI-sektion m.v. Selskabet er noteret på Nasdaq First North Growth Market.





Vedhæftet fil