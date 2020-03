SP Group A/S

March 31, 2020 10:45 ET

March 31, 2020 10:45 ET

Schur Finance a/s, nærtstående til bestyrelsesformand Hans W. Schur (Hans W. Schur er bestyrelsesformand i Schur Finance a/s) har den 30. marts 2020 købt 2,337 stk. aktier i SP Group A/S, fondskode DK0061027356, til kurs 160,00 svarende til DKK 373.920,00

og

Idecra ApS, der er nærtstående til bestyrelsesmedlem Hans-Henrik Eriksen (Hans-Henrik Eriksen er direktør for Idecra ApS) har den 30. marts 2020 købt 750 stk. aktier i SP Group A/S, fondskode DK0061027356, til kurs 161,97 svarende til DKK 121.474,95

og

Gadplast ApS, der er nærtstående til administrerende direktør Frank Gad (Frank Gad er direktør for Gadplast ApS, og Gadplast ApS er et datterselskab af Frank Gad ApS) har i dag købt 1.500 stk. aktier i SP Group A/S, fondskode DK0061027356, til kurs 177,21 svarende til DKK 265.813,80.



