IGE+XAO

Société Anonyme au capital de 5 021 866,85 euros

Siège social : 16 Boulevard Déodat de Séverac

31770 COLOMIERS

338 514 987 RCS Toulouse

SIRET : 338 514 987 000 76 – N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87

Information réglementée

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées (au 31 mars 2020) dans le cadre du programme de rachat d’actions approuvé par l'Assemblée Générale Mixte en date du 12 avril 2019

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché IGE XAO 969500PQ2JNC0EOG2K85 17/03/2020 FR0000030827 31 127,00 XPAR (Euronext - Euronext Paris) IGE XAO 969500PQ2JNC0EOG2K85 18/03/2020 FR0000030827 37 125,4995 XPAR (Euronext - Euronext Paris) IGE XAO 969500PQ2JNC0EOG2K85 19/03/2020 FR0000030827 2 000 125,00 XPAR (Euronext - Euronext Paris)

À propos du Groupe IGE+XAO

Depuis plus de 33 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé

« CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente plus de 370 personnes dans le monde réparties sur 31 sites et dans 20 pays ainsi que plus de 93 840 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com . Suivez-nous sur Twitter @igexao_corpo.

Contacts IGE+XAO

IGE+XAO, 16 boulevard Déodat de Séverac – CS 90 312 – 31 773 COLOMIERS CEDEX

Téléphone : +33 (0)5 62 74 36 36 – Fax : +33 (0)5 62 74 36 37

Site Web : www.ige-xao.com

Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris – Compartiment B – Indice CAC All shares® – ISIN FR 0000030827

Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36

Contact presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02

Pièce jointe