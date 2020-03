Eurobio Scientific lance le test automatisé MagLumi COVID-19 de son partenaire SNIBE pour la sérologie COVID-19

Paris, le 31 mars 2020 –17h45

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce ce jour le marquage CE des tests SARS Cov-2 IgG et IgM CLIA* développés spécifiquement pour la sérologie des patients dans le but de connaître leur statut immunologique par rapport au COVID-19.

Ces tests s’inscrivent dans la deuxième phase de l’épidémie, où, après les tests de biologie moléculaire pour détecter la présence spécifique du virus, il faut recourir à des tests sérologiques pour identifier la présence d’anticorps contre COVID-19 chez les patients. Dans l’immédiat, ces tests vont permettre de définir précisément la population immunisée contre la maladie. Dans un deuxième temps, ils permettront d’identifier les individus qui nécessiteront une vaccination lorsque celle-ci sera disponible.

Ces coffrets complètent la gamme de plus de 160 paramètres des machines MagLumi de SNIBE (Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co, Chine) dont Eurobio Scientific a la distribution exclusive pour la France, l’Angleterre et l’Irlande, ainsi qu’une distribution non-exclusive pour le BENELUX.

Ces équipements, capables de traiter 40 à 280 échantillons par heure avec de 9 à 25 paramètres en ligne, sont parfaitement dimensionnés pour le dépistage de masse voulu par les gouvernements des pays européens.

Eurobio Scientific a déjà installé une dizaine de ces automates en France et au Benelux, et 20 nouvelles machines ont été pré-commandées. La société prévoit de pouvoir installer plus de 40 machines dans les semaines à venir pour répondre à la demande.

Pour Jean-Michel CARLE, Président Directeur Général d’Eurobio Scientific, « Après le lancement de nos offres de biologie moléculaire, le test AllPlex de Seegene et notre propre test EBX 041, nous préparons le lancement des offres de sérologie provenant de nos partenaires, en tests rapides et en elisa microplaque complémentaire de notre offre automatisée. Eurobio Scientific est mobilisée pour adapter rapidement son offre de produits et services, et répondre ainsi aux besoins sanitaires liés à la crise du COVID-19. Je tiens à remercier ici nos équipes, nos partenaires et nos clients de leur engagement unanime. »

* La technologie en chimiluminescence CLIA utilisée sur les machines MagLumi est robuste et très sensible et permet de réaliser toutes sortes de tests, des plus simples jusqu’aux plus complexes.

