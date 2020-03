Communiqué de presse

REPORT DE LA PUBLICATION DES RESULTATS ANNUELS 2019

Levallois-Perret, le 31 mars 2020, 18:00

Le groupe AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX), spécialiste de la publicité digitale annonce le report de la publication des résultats annuels 2019.

En raison du retard sur les travaux de clôture et sur l’audit des comptes suite au confinement obligatoire dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, il a été décidé de reporter la réunion du conseil d’administration initialement prévue le 1er avril 2020 à l’effet d’arrêter les comptes de l’exercice écoulé au 24 avril 2020.

En conséquence, la date de publication des résultats annuels 2019 de la Société, initialement prévue le 2 avril 2020, est reportée au 27 avril 2020 après bourse.

La société reste très attentive à l’évolution de la situation liée à l'épidémie de Covid-19. La priorité est donnée :

à ses collaborateurs, et à ce titre toutes les mesures de sécurité ont été prises pour préserver leur intégrité et leur santé ;

à ses clients, en mettant en place l’ensemble des outils de suivi à distance permettant de leur garantir le maintien du meilleur niveau de service.

L’épidémie de Covid-19 génère une situation économique incertaine, volatile et sans précédent qui impacte les investissements marketing des annonceurs et des agences publicitaires. Le Groupe n’est pas en mesure à ce stade d’évaluer de manière fiable cet impact sur son activité du premier trimestre ni sur les prochains mois. Le groupe continue de gérer de manière rigoureuse l’ensemble de ses coûts pendant cette période.

À PROPOS ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2019.

La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur www.adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr/



Attachment