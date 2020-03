COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 31 mars 2020

Impact du Covid-19

Point sur la situation à date





Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, fait le point sur la situation du Groupe face à la pandémie de Covid-19.

Dans le contexte d'épidémie de COVID-19 et de lutte contre sa propagation, Generix Group suit rigoureusement les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé et des gouvernements locaux pour assurer la santé et la sécurité de ses équipes, de ses clients et de ses partenaires.

Le Groupe a déployé son plan de continuité d’activité (PCA) et basculé en télétravail sur tous les sites et pays où il est présent. Avec une majorité de clients dans les secteurs du retail alimentaire, du FMCG et de la logistique dont les flux critiques dématérialisés et physiques sont essentiels dans le contexte actuel, toutes les équipes de Generix Group sont mobilisées. Ainsi, l’ensemble des services et des engagements clients sont assurés avec toujours les mêmes niveaux de sécurité et d’efficacité opérationnelle.

Après une croissance de 7% sur les neuf premiers mois de son exercice, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre clos au 31 mars 2020 devrait être impacté par la crise sanitaire mais rester en légère croissance compte tenu d’une activité embarquée et récurrente peu touchée.

Toutefois, avec une grande partie de clients actuellement très sollicités par leur gestion de crise, Generix Group connait des reports de signatures de contrats et un ralentissement de son activité Conseil et Services.

Le Groupe a mis en place toutes les mesures nécessaires pour adapter sa structure de charges. Les frais variables ont été réduits. Grâce aux mesures d’économie prises par le Groupe, le ralentissement de l’activité ne devrait pas remettre en cause la dynamique de croissance attendue de l’EBITDA pour l’exercice 2019/2020.

Le Groupe communiquera des éléments plus précis le 27 avril 2020 après clôture de bourse lors de sa publication de chiffre d’affaires 2019/2020.

Prochain communiqué : le 27 avril 2020 après clôture de bourse

Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2019/2020

