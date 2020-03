March 31, 2020 12:37 ET

17:30 Lontoo, 19:30 Helsinki, 31.3.2020 - Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSENSA

Afarak Group ilmoittaa julkaisseensa tänään vuosikertomuksensa vuodelta 2019. Vuosikertomus on saatavilla Yhtiön internetsivuilta www.afarak.com .

Vuosikertomus sisältää strategisen katsauksen, jossa analysoidaan Yhtiön toiminnallista ja taloudellista suoritusta ja riskienhallintaa. Strategisessa katsauksessa on myös kestävän kehityksen katsaus, jossa keskitytään terveyteen ja turvallisuuteen, paikallisyhteisöihin ja ympäristöön liittyviin hankkeisiin. Hallinnollinen katsaus kertoo Yhtiön hallituksen työstä vuonna 2019 ja hallinto- ja ohjausjärjestelmiin liittyvistä hankkeista. Vuosikertomus sisältää myös päivitetyn lausunnon vuoden 2019 kaivostoiminnan myötä muuttuneista mineraalivaroista ja -varannoista Etelä-Afrikassa ja Turkissa.

Afarakin toimitusjohtaja Guy Konsbruck: ”2019 oli huono vuosi koko ferrokromiteollisuudelle erityisesti Etelä-Afrikassa. Samalla kun Afarakin erikoismetallisegmentti on suoriutunut erittäin hyvin ja Yhtiön sopeutumisstrategiat ovat tasapainottaneet laskevien markkinahintojen vaikutusta, ferrokromisegmentillä on ollut vaikeaa. Neljännes toisensa jälkeen laskeva sopimushinta, randin ja dollarin epäsuotuisat vaihtokurssit, hyvin kallis sähkö ja jatkuvat häiriöt sähkönjakelussa tekivät Etelä-Afrikassa toimimisen erittäin vaikeaksi. Jäljellä olevista tuottajista pienimpänä Afarak kesti tilanteen paremmin kuin muut, mutta isoja tappioita on tullut mittavista kustannusten vähennystoimenpiteistä kuten irtisanomisista ja kapasiteetin supistamisesta huolimatta. Olemme tilapäisesti keskeyttäneet kaivostoiminnan kaikissa kaivoksissa. Joissain kohteissa kuten Stellitella ja Zeerustilla jatketaan rikastusjätteen käsittelyä joko omaan lukuun ja/tai kolmansien toimeksiannosta.”

Kopio vuoden 2019 vuosikertomuksesta on toimitettu Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen tiedostovarastoon (National Storage Mechanism) ja on pian saatavilla osoitteessa www.hemscott.com/nsm.do .

Afarakin vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidetään osakeyhtiölain edellyttämässä määräajassa.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

